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十二星座「2023前半年財運」解析 巨蟹別亂花、這星座常有小獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解2023前半年的財運。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解2023前半年的財運。圖片來源／ingimage

2022年將步入尾聲，迎接2023年到來。在這新的一年，每個人的運勢也不盡相同。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座，在2023年前半的財運狀況如何。

牡羊座

到五月左右會有不少幸運的事情，在穩定的收入下，不需要太過擔心錢財。不過春天出去玩時最好克制一點。

金牛座

有著能透過工作增加報酬的機會。重點在若是感到壓力，最好先暫時遠離一下，以挑選自己能舒適工作的環境為優先。

雙子座

有可能會因為突發事件，而增加意料之外的花費。不過若是肯努力，自己也能夠藉機超越極限，迎來更大的好機會。

巨蟹座

年初開始就有很多微小的賺頭，讓自己累積一筆財富。但切忌別拿到錢就亂花，特別是晚春時期花費可能會增加，先行做好儲蓄為上。

獅子座

雖然說財運還不錯，但比起金錢，更容易直接取得物品。儲蓄上比起存錢，也適合購買有價值的實體物代替。

處女座

臨時收入、小額獎金容易累積的時期，遇到相關的機會不妨多加嘗試，但切忌別抱持著一夕致富的賭博心態。

天秤座

財運變化動盪的時刻，有相關的機會就要主動把握，如果慢了一步，機會和運勢都將離你而去。

天蠍座

2022播下的種，2023年將開花收成。預先看到具有未來性的投資，就可以好好把握機會，或是透過培養技能得到賺錢機會。

射手座

雖然不太可能瞬間發大財，但整體財運還算穩定，不需要太過擔心。別被周圍的潮流和訊息迷惑了，專心在自己的生活上。

魔羯座

年初的財運處在不安狀態，可能會為了預想之外的錢財疲於奔命。不過春天就會逐漸脫離困局，慢慢找回生活上的餘裕。

水瓶座

別被眼前看似能一夕致富的機會沖昏頭，穩扎穩打維持現狀才是提升財運的關鍵。比起挑戰未知的事物，專心在擅長的領域打拚更合適。

雙魚座

稍微做點副業，抱持著感興趣的心情挑戰，或將得到意料之外的錢財。重點在別盲目從眾，按照自己的意志行動最好。

財運 運勢 星座

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