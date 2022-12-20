2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長

殺破狼占星2023年金錢運勢排名

2023年的星相比起先前幾年複雜許多，幸運之星木星會在2023年5月17日進入金牛座，冥王星會在2023年3月23日～6月11日短暫進入水瓶座兩個多月，木星進入金牛座之後，會先與進入水瓶座的冥王星呈現4分相，爾後又會逐漸逼近天王星，物價嚴重通膨，但消費量持續緊縮，整體經濟環境會更不理想，資金、糧食、能源、零件和物資都會越來越稀缺。

倒是金星會在6月5日～10月9日在獅子座待上4個月左右，貨幣、貴金屬、加密貨幣市場交易變得熱絡，某些新興貨幣會變得搶手，貨幣的價值將取決於該地區或國家經濟是否活絡，同時經濟結構或組織也會面臨大幅度的轉變。奢侈品牌、新興藝術作品會成為上流社會消費的新型態市場，娛樂圈中的金流議題也會成為焦點。2023年會有貧富差距拉鋸更大的現象。究竟2023年哪些星座財運最佳？哪些星座又會是最貧窮呢？

參考：太陽星座、上升星座

金錢運最富裕：

第一名：天秤座

木星在5月17日會進入天秤座的財務宮位，同時2023年的日月蝕會發生在天秤座的金錢與財務宮位的軸線上，這意味著天秤座2023年下半年會因為繼承、保險、投資……等事務獲得一大筆資金，不過，這些資金也可能是因為一些不愉快的事件而獲得的，像是因為生病、受傷，或是經歷一場官司獲得賠償而來的。

如果是有投資習慣的天秤座，利用投資所賺到的資金會十分豐碩，但由於大環境並不穩定，天秤座進出投資市場時，心臟也要比較大顆，可能瞬間就能賺到相當正職工作好幾個月的資產，但也可能在短時間內就賠光大筆積蓄。不過，由於木星會一直待到2024年6月才離開，因此天秤座在2023年下半年有很長的操作時間，某些標的也適合放長線，只要有點耐心，自然就會賺到為數不少的資金。

第二名：處女座

木星在5月17日前會一直停留在處女座的財務宮位，2023上半年，處女座會過得挺富裕的，除了可能繼承家中的資產之外，也可能因為保險、投資或是賠償，獲得許多資金，但獲得資金的過程可能會經歷一些痛苦或不愉快，像是可能繼承家人的遺產、生病、受傷的保險理賠，或是需要打一場官司才會獲得一些賠償。

如果處女座捲入官非之中，最好能在5月17日前趕快結束官司方面的問題，拖到下半年，會無法得到應有的賠款。若是有投資習慣的處女座，在2023年5月17日前投資運勢極佳，可以在投資市場上獲得大筆利益，但5月份之後最好見好就收，因為下半年就沒有這麼好的運勢了。

第三名：白羊座

白羊座無疑是2023年最幸運的星座了，木星在2023年上半年進入命宮，會讓許多白羊座在工作領域上獲得重視，5月17日之後，白羊座在上半年努力的事物，在下半年會獲得實質的收益，薪資會大幅成長，或是被更好的單位挖角，待遇也水漲船高。

某些白羊座如果在2023年上半年發展副業，下半年業績將有起色。這樣的好運會一直延續到2024年6月，因此，白羊座在2023年好好經營自己想做的工作與事業，都會獲得正面的回饋。

金錢運勢最貧窮：

第一名：獅子座

土星3月7日會正式進入獅子座的財務宮位，許多獅子座可能瞬間由富裕轉為赤貧，會有這麼大的落差，可能是因為自己或家人生病，需要大量的醫療費用，也可能是突然失業，收入頓失，必須依靠存款或失業給付省吃儉用地過日子。

當然最大的可能性就是投資失利，獅子座若是從事高風險的投資，2023年會瞬間負債累累。因此2023年開始，獅子座在理財方面要更為保守較好，同時對身體健康的管理要特別加強，一旦生病，會長期消耗許多金錢。這段時間也不要捲入官非之中，可能要花2～３年的時間才能解決，同時賠償出去的金錢也會十分可觀。

第二名：水瓶座

土星3月7日會正式進入水瓶座的金錢宮位，同時冥王星也會在3月23日短暫進入水瓶座的命宮，為水瓶座的職業生涯帶來衝擊，某些水瓶座可能被裁員，或是在選擇跳槽時，進入不太正派的公司行號，原本穩定的工作已經回不去了，造成水瓶座收入變得十分不穩定，很難再找到新的工作機會。

某些水瓶座則是過去的開銷過多，每個月入不敷出，在收入又減少的情況下，經濟上十分困窘。因此2023年水瓶座要開始學習存錢與理財，節制物質慾望，不然在未來的2～3年都在為金錢而煩惱。

第三名：金牛座

自2022年8月開始，火星進入金牛座的金錢宮位，一待就是8個月，直到2023年的3月25日才離開，同時在上半年，木星待在金牛座的秘密宮位，金牛座在3月底之前，金錢會因為各種細故而不斷的消耗，這些花費都不在你的預期之內，而越是計較金錢的消耗，可能會耗費更多的資金來買單。

好消息是，金牛座2023年4月之後就可開始止血，花費將不再那麼多，不過經過8個月的耗損，存款要恢復自己所設下的標準，會再需要等一陣子，這使得金牛座會覺得自己很貧窮，但木星在5月17日就會進入到金牛座了，這意味著下半年開始，金牛座的運勢會好轉許多。

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