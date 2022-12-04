殺破狼周運勢／摩羯人緣極佳時期 處女邂逅滿意對象

殺破狼2022年12月5日～12月11日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星與水星進入志業宮位，尋求到更方便的工具，或是更能幹的部屬，工作效率加快，份內的工作輕鬆很多。某些白羊座累積許多年假必須要休完，目前正在放假休息的狀態。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星持續受到遠行宮位的太陽影響，與暗戀的對象呈現遠距狀態，這段時間會覺得特別想念對方，卻不容許說出來。某些白羊座則地下情被發現，雙方暫時不能見面。

人際關係方面，在人際關係的土星持續受到天王星影響，周遭的小人還是很多，用各種方式陷你於不義，還裝瘋賣傻。目前只能按兵不動，在適當的時機讓對方受到逞罰。

溝通運方面，滿月與火星呈現合相，與人發生爭執，並說出十分情緒化的字眼，當心被對方抓到把柄，使你陷入更不利的狀態。這段時間會有許多事件讓你不舒服，沈默是金，不要隨對方起舞。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，金星、水星進入遠行宮位，會規劃好一個遠行旅程，食宿與交通票券都較為高檔，出遠門旅遊會玩得十分愉快。某些金牛座會因為工作需要與海外人士接觸，對方對你頗有好感，雙方會成為很好的朋友。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與火星和相，與人之間的金錢、財務糾紛必須在此時花許多錢解決，否則進退兩難。某些金牛座則是會因為衝動性購物，欠下大筆卡債，造成未來的財務狀況面臨很大的壓力。

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，雖然轉職到新的單位，但職場環境不友善，甚至被主管惡整，可能又會想換工作。某些金牛座目前求職不是很順利，目前可能正處在失業狀態。

感情運方面，在慾望宮位的太陽受到滿月影響，情慾方面的需要被滿足，但伴侶在這方面會有些粗魯，或是脾氣不太好，與對方行房的過程中不太愉快，甚至覺得遭受污辱。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星、水星進入財務宮位，善用信用卡的許多附加價值與紅利回饋，購買可因此到物超所值的好東西。有投資習慣的雙子座，投資標的指數上揚，會選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與火星合相，受到太陽影響，雙方之間一直隱忍的問題浮上檯面吵架，甚至因此分手。某些雙子座莫名其妙被喜歡的人封鎖，想盡辦法問對方為什麼，只得到一些很敷衍的回答。

工作運方面，在志業宮位的海王星、木星相位不良，職場有些人利用職務之便污錢，事情被揭發，甚至想拖你下水，十分惡劣，這段時間要慎防小人，任何單據、資料都要保存起來，以備不時之需。

健康運方面，滿月發生在命宮，與火星合相。容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食要注意衛生。女性則要注意婦科方面的問題，甚至需要動手術處理一些累積已久的問題。此外依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星進入感情宮位，與另一半正一起計畫一個海外旅遊行程，雙方情感也會因此更為融洽愉悅。單身的巨蟹座與喜歡的人有共同的話題可交流，拉近彼此間的距離。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與火星的影響，職場中權力的角力浮上檯面，對於許多人明爭暗鬥的行徑感到厭倦，會想辭職，遠離是非。某些巨蟹座對工作倦勤，想好好休個長假，或留職停薪好一陣子。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星持續受到土星影響，覺得週遭充滿了小人，每天都用各種手段欺負老實人，自己也可能是被霸凌的一員，只要逮到機會，你一定會給對方教訓。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到健康宮位的太陽以及心靈宮位的火星影響，到海外旅遊會感到嚴重的文化衝擊，無法適應。某些巨蟹座則是水土不服，吃了外地的食物，造成身體的不適。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星、海王星齊聚財務宮位，善用信用卡紅利，可買到物超所值的好東西，或是獲得ＣＰ值很高的商品。有投資習慣的獅子座，投資標的回升，可在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受土星影響，知道太多不能說的秘密，反而在職場被人所提防與憎厭。某些獅子座與工作團隊裡的人個性不合，使得一些事務進行不順。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與火星合相，會離開某個團隊，或是與某些朋友漸行漸遠，反而發現自己很孤獨。某些獅子做則是莫名其妙被封鎖，才知道自己踩到別人地雷了。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到火星與滿月影響，不喜歡戀愛對象朋友，可能因為彼此的交友狀態而吵架。某些獅子座喜歡的人被情敵追走，心中懊惱不已。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星進入戀愛宮位，與情感對象會想一起同居，甚至結婚。單身的處女座則是邂逅了一見鍾情的對象，會想守護對方一輩子，對方或許是個個性不錯的人，也可能是隻毛小孩。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到滿月的能量影響，工作到過勞，超過身體負荷，會在此時辭職，或是請調到較為輕鬆的單位。某些處女座目前職場氣氛不好，常動不動就與人吵起來，同事之間撕破臉。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到滿月與火星影響，職場有些特殊狀況，暫時需要在家工作，但家中有些人容易打擾到你，感到十分困擾。某些處女座則是因為職務的調整，需要搬家或離家。

學業運方面，在學業宮位的天王星與工作宮位的土星相位不良，會為了籌學費拼命打工，卻無法好好上課，形成惡性循環。某些處女座則是被指導者當成免費的勞工，幫忙做些與學業無關的打雜性事務，覺得很浪費生命。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星、水星進入家宅宮位，會在這段時間添購新傢俱、或是大刀闊斧把不需要的東西斷捨離。需要搬家的天秤座可在短期內找到理想的物件，並有效率的搬進新居。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星持續受到天王星影響，與戀愛對象聚少離多，常常感覺空虛寂寞覺得冷，甚至因此找備胎陪在身邊，使得關係變得複雜。單身的天秤座使用交友軟體找新對象，卻老是遇到爛桃花。

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，與火星合相，在國外工作、外派、留學、的天秤座會在此時結束國外的許多事務，把生活重心移回家鄉。某些在外地旅行的天秤座則是會因為一些警急事件，不得不變更行程，提早回家。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到太陽影響，便宜行事的習慣被長官發現，被嚴厲糾正，甚至受到逞處。某些天秤座會惹上口舌是非，言論或行為受到攻擊，這段時間謹言慎行為佳。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，金星、水星進入旅遊宮位，利用有限的假期遊覽自己想去的景點或城市，非常有效率地到各景點打卡以及購買伴手禮。某些天蠍座會選擇較為高級的度假飯店入住，徹底放鬆心情。

工作運方面，金星與水星進入面試、考試宮位，面試新工作非常順利，很快就會被錄取。某些天蠍座，會考取工作所需要的證照或認證，不久之後就可以正式執業，或在職場的職務獲得升等。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與火星合相，會失心瘋分期付款刷卡購買某個昂貴的東西，使得每個月的負擔加重。有投資習慣的天蠍座，投資標的公司倒閉，大筆資金一夕蒸發，求償無門。

感情運方面，在戀愛宮位的木星、海王星相位皆不良，與喜歡的人價值觀有嚴重落差，兩人最近常因為金錢的問題吵架。無形之中也為這段戀情帶來壓力與變數。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星、水星進入金錢宮位，接到額外的案件可增加收入，報酬很快就可領到。某些射手座年底的薪資會微調，雖然薪資成長幅度不高，但還是不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與火星合相，覺得情感對象沒有善待自己，發生爭執，甚至因此分手。某些射手座會覺得另一半很情緒化，為了極小的問題發脾氣，會選擇失蹤一陣子，避開兩人的爭執，反而更激怒對方。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，職場上有許多新的知識需要更新，卻沒有進修的時間。某些射手座則是想跳槽，轉換跑道，但面試運不討喜，專業能力被嫌棄。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與木星相位不良，家人有事情隱瞞你，自己發現後會蠻生氣的，感覺不受尊重。某些射手座的鄰居或社區管理者做事情不老實，需要動用一些規約或法律制裁對方。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星進入命宮，會是人緣極佳的時期，會收到許多禮物或是活動邀約，甚至在某些場合結識有好感的對象。某些摩羯座則是換了新造型，給人感覺更為神清氣爽。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與火星合相，會因為工作過勞而倦勤，在此時提出辭呈。某些摩羯座則是會離開現有的職務，轉調到更有挑戰性的單位服務，或是跳槽到待遇更好的公司工作。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星影響，喜歡的人脾氣捉摸不定，使你情緒波動較大。沒有情感牽絆的摩羯座，可能會花很多心力與金錢在小孩或寵物身上，自己的生活卻過得很拮据。

健康運方面，滿月發生的健康宮位，與火星合相，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子。女性則要注意婦科方面的問題。這段時間依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，某些痼疾也容易復發。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，海王星與木星齊聚金錢宮位，除了正職獲得加給，副業發展也有成，收入大幅增加，經濟狀況寬裕許多。會想購買過去買不起的奢侈品，好好犒賞自己一番。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，與火星合相，喜歡的人有別的追求者，而被對方分手。某些水瓶座的小孩或寵物容易在此時受到意外傷害，甚至失去孩子。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月與火星的影響，在網路上會為了自己喜歡的偶像跟人吵架，或是因為流浪動物的問題與人發生爭執。當心捲入情感糾紛，此時才發現自己是第三者。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星影響，居住環境不安寧，生活會被惡鄰干擾，甚至引發紛爭。某些水瓶座的家庭不太和諧，家人經常吵架，使你常躲在外頭避難。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星與水星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，並在這些活動中獲得許多人餽贈的禮物，某些雙魚座遇到困難會有貴人出手幫忙，使你免於遭受一些麻煩。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與火星合相，家庭成員有些人過於情緒化，會做出令你擔心的事情。某些雙魚座則是因為居住環境太過惡劣，會快速找到新的住宅搬家。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到在家宅宮位的滿月與火星影響，為了處理家庭或家宅的問題，會需要請假或是暫庭一些重要的工作才能解決。某些雙魚座則是因為轉換工作而需要搬家。

感情運方面，在命宮的海王星、木星相位皆不良，不過是對人比較有禮貌，就招來一堆爛桃花，甚至被外界傳得很濫情，覺得很冤枉。某些雙魚座則是因為情感問題，情緒一直低落，甚至有罹患憂鬱症的傾向。

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