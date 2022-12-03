2022最後一次！12月塔羅運勢占卜：即將迎來的好消息及轉變

年底將近，本篇文章是今年最後一次塔羅運勢了！12月一直是個特殊的月份，因為這是一整年的句號落筆之處。我們會怎樣迎接新的2023，很大程度上都取決於12月能不能擁有一個好心情。來看看本月都會有哪些事情發生？塔羅又會為你帶來哪些指引呢？科技紫微網現在就帶著大家來一探究竟。

占卜指引：

1、先深呼吸3次，心中默念「我的12月運勢如何？」

2、等待內心平靜後，憑直覺選一張牌。記得要選擇對你來說感應最強烈的哦。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：星星、世界、星幣國王

圖片來源：科技紫微網

★運勢提示：只要不情緒化，一切都沒問題。



本月運勢漸入佳境。之前不敢去追逐的東西，慢慢有勇氣努力去爭取了，內心的渴望會很自然的流露出來。這麼做之後，你發現自己在各方面都收到正向的回饋，所以也會更加積極有熱忱。



戀愛中的人，能站在另一半的角度換位思考，感情跟著升溫。單身者不再過分理想主義，行動變得更切實際。工作上，你不再藏拙，試著展現自己的能力。總體來說，這是能夠身體力行而小有成就的一個月。另外財運也多收穫，會因為理財能力提升，而使被動收入增加。



本月建議你多出外走動、多與人交流，還可多涉獵自己有所接觸但不熟悉的行業、領域。這一切作為是在為你即將到來的上揚期奠定基礎。眼界的範圍大小，會決定你接下來收穫的額度多少。保持良好狀態，少陷入自我懷疑，穩定情緒，這個月你就會過得很精彩。



12月會發生的事：

1、單身者與曖昧對象有進一步發展。

2、受指派出差，或者有短途旅行。

3、食慾大增，若不克制，腸胃恐出現小問題。

4、有貴人出現，為你提供實際的幫助。

5、有一筆錢財入帳，解決了你的財務難題。

牌組2：寶劍四、權杖二、死神

圖片來源：科技紫微網

★運勢提示：深思熟慮之後，再行動。



抽到這組牌，代表你本月大部分時間都處於停滯的狀態，消極感佔據了你的心情。由於外部環境的影響，你的步伐被迫停下來，陷入被動局面。但，這段時間裡，你會對人生有更深刻的領悟，若能因此及時作出調整，反而會收穫一些小成績。



感情方面會有較大變動。就算不願意面對，但短暫逃避後你還是必須作出選擇。有捨就有得，或許此刻你不得不放棄眼前的利益，轉身卻有機會開展全新的局面。調適好心情，別執著於那些自己無法改變的事情，換個思維方式和努力途徑，會有意料之外的收穫。



但必須提醒的是，對抽到這組牌的某些人而言，也許你目前所具備的實力、資源，還不足以支撐你完成最終的決定，其中的利弊，需要靠你自己權衡。想清楚你可能要承擔的風險，萬事三思而後行。勇氣可能帶來收穫，但也可能帶來懲罰。



12月會發生的事：

1、單身者結束了一段曖昧關係。

2、因工作調動，與戀人分居兩地。

3、為了散心而安排一趟旅行。

4、下定決心爭取權益，拿回了對工作的主導權。

5、投資有被套牢的風險，令你感受到經濟上的壓力。

牌組3：星幣九、權杖皇后、星幣皇后

圖片來源：科技紫微網

★運勢提示：自律給你自由。



大豐收的一個月，但前提是你已在土裡播了種。先前那件讓你忙得焦頭爛額的事，不管是工作、感情、還是一個等待已久的考試結果，在本月就能收穫好消息。自律終將帶給你自由，現在你可以鬆一口氣了。



當然了，本月你並不會止步於這樣的成果，而是會趁熱打鐵，延續目前的好狀態，再接再厲，且會因此收穫金錢上的回報。不過要建議你，最好在原有基礎上拓展，利用本身優勢和既有的資源就好，不宜把精神分散到新領域。



本月適合結交朋友，多提攜、幫助他人，這將對你自己大有裨益。但要小心避免禍從口出，導致熱心腸辦了壞事。單身者有機會遇到一位成熟、浪漫、比你年長的異性，對方物質條件不錯，只是對抽到這張牌的某些人而言，你有可能對自由的單身生活還有所眷戀，內心沒有準備好要踏入一段新戀情，因而錯過了良緣。



12月會發生的事：

1、單身者迷迷糊糊地錯失了有緣人。

2、戀愛中的人隨著另一半去見家長。

3、工作熱力四射，但易因馬虎犯錯。

4、職場遇貴人，能從同事身上吸取到寶貴經驗。

5、收到一筆退款或還債，或者獲贈財物。

牌組4：寶劍皇后、權杖騎士、星幣騎士

圖片來源：科技紫微網

★運勢提示：做好一件事不單靠熱情，還要有耐心。



本月你就像一個不服輸的戰士——與天鬥，與地鬥，其樂無窮。自信樂觀、行動力十足，不管是工作中，還是生活上，你都知道如何利用自己的優勢，懂得維護自己的權益。許多事情都會在本月齊頭並進，有所進展。



但兩張騎士牌的出現，也在提醒你做事不要三分鐘熱度，否則即使開了一個好頭，也難有後續進展，那種只會耍嘴皮子的花招在本月不會得到任何有益的回報。其次，關注自我需求是好事，但若在人際交往中失去分寸，那些原本的助力都會化為阻力。



感情方面，單身者若屬於外冷內熱的個性，此月不利於結交新朋友，初識時的慢熱會讓人誤以為你個性高冷或者是對他興趣不足。想要脫單，態度還需更積極。如果實在不知道如何調整，把笑容常掛在臉上，能為你增添幾分魅力。



12月會發生的事：

1、單身者在家人催促下不停相親。

2、戀愛中的人故地重遊，重拾熱情。

3、頭腦清晰，分析能力強，工作效率很高。

4、朋友聚會多，但開銷花費也隨之增多。

5、身體容易上火、發炎。

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【超多人算】你和他為何沒進展？

【科技紫微網 】