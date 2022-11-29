12月財運前五名星座曝光！天秤不怕沒錢賺 第一名正偏財都找上你

轉眼間已經來到年底的時刻了，每個月忙忙碌碌的掙錢，可說是不敢怠慢。尤其是物價不斷上漲，現在只能絞盡腦汁，搞創意，找新門路，來賺更多錢才行。在12月，來看看誰的財運比較好。

Top 5 巨蟹座

巨蟹座在12月，可以靠著創意賺更多財富喔！在本業之外，不妨利用空閒時間，找出你的興趣，將興趣培養成第二專長，或是副業，這對巨蟹座的你們，是很有利的。而且這個月你們學習能力很強，可以輕鬆的培養出副業能力，日後有機會，可以因此而轉換跑道。而且如果你已經在外地經營事業或工作的，更可以試著開發網路上的產業，你們很適合可攻可守的事業，只要本業還有持續，就能安心賺到副業的錢，而且本業也一樣有薪水可拿。

Top 4 雙子座

雙子座在12月，積極度很高，很想要有一番作為，因為會主動在事業很努力。如果有主動去接洽客戶，廠商，或是上下游，是能夠爭取到不錯的訂單或業績的。因此營業額是有機會更好的，只要你們有好好運用你們的頭腦及口才，這個月不只事業成績很好，賺得錢也會比前幾個月還要好。就算你只是個一般上班族，也有可能得到一小筆獎金，主要是你會有好的表現，至於錢的多寡，就看你老闆的心意了。

Top3 獅子座

獅子座在12月，很有偏財運。有機會靠著買賣房產，得到相當大的獲利，尤其是做業務的，不妨多點心思琢磨這方面的資訊，思考靈活一點，表現積極一點，打扮要得體，讓人覺得很滿意，這樣的賺錢機會可以提高不少。還有機會得到家人的幫忙，介紹不錯的生意給你們，正所謂肥水不落外人田，好康的當然要先讓自己人賺。此外，在投資基金股票或保險方面，會有機會得到一筆錢財喔！但這部分是要靠之前所做的功課，才有機會得到。

Top 2 天秤座

天秤座12月，在工作方面是相當的順利，正財方面，只要有好好腳踏實地的做事，不怕沒錢賺，而且通常給的工作也內容，也不算差，不會是很勞累的量，因此做事其實還算是很輕鬆的，在這樣的情況下，就算是加班，基本上也不會算太累。還有機會在閒暇的空閒時間，好好研究投資理財，是有機會額外賺到不少生活零用錢的。再加上這個月很適合進修，有很大的機會，是能夠靠進修來的證照，爭取到加薪的機會喔！

Top 1 天蠍座

天蠍座在12月，很懂得靠口才來賺錢，知道該如何說出讓人開心的話，如果說業務員，那麼業績一定會很不錯，尤其還有金星陪伴，會將自己打扮得很受人歡迎，不論男女，都容易被你們吸引，自願掏出財務來購買你們的產品。你們有知道，在目前這個情況，只有務實一點，才會有累積財富的困難。不過偏偏你們就是比較有財運，正偏財都出現在你們身邊，如果想要放手一搏的話，要賺點額外的收入，是很有機會的喔。