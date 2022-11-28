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本週「生肖+血型」財運TOP5 這生肖B型抽獎運旺但切記一原則

聯合新聞網／ 綜合報導
新的一週，不同的人也將有不同的財運。圖片來源／ingimage
新的一週，不同的人也將有不同的財運。圖片來源／ingimage

新的一週到來，代表一切運勢又將重新洗牌。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合。

第五名 血型AB型+屬馬

這組合本週的運勢關鍵，在於保持「喜歡」的正向情緒。像是如果看到什麼中意的東西，即使有點昂貴，也應該往購買方向進行考慮，特別是冬季的相關物品，或是3C家電等物品。人際關係也很重要，平時與人為善，賺錢機會很可能就從中出現。

第四名 血型AB型+屬牛

想要提升財運，重點在「節能減碳」。特別是吃的部分，可以好好評估自身狀況調配飲食份量，儘量避免浪費食物。飾品或化妝品的部分，也要想清楚了再好好下手，或者是先從朋友那先借用試試看，別為了一時便宜或覺得可愛，就輕易買了可能會派不上用場的東西。

第三名 血型A型+屬豬

這組合在今年所做的努力，將會在本週反映出來。像是努力工作的人，可能會得到相應的獎金報酬。又或是理財方面，總算達成一定的金額等等。但要小心一下子錢變多之後，失心瘋亂買浪費錢的狀況發生。

第二名 血型O型+屬虎

這組合將迎來充滿挑戰的一週，像是挑選從未用過的新商品，或者瞭解新的理財技巧等等。這些都將是讓自己財運向上爬的關鍵，趁機多多嘗試利大於弊。現在也是增進自我知識、技能的好時機，多方學習更能發揮運勢。

第一名 血型B型+屬狗

這組合在本週有著強大的抽獎運。像是彩券中獎、出現臨時收入等等。關鍵在於自己的得失心別放太重，像是比起刻意到下注樂透彩，不如在路上看到有投注站時，抱持著花點零錢玩玩的消遣心態去簽。或者看到有意思的活動，就抱持著興趣試試看。這樣輕鬆的心態，才會像磁鐵一樣，不斷將好運吸過來。

運勢 財運 生肖運勢

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