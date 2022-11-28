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唐綺陽星座運勢週報：處女理財得當財運佳 天蠍職場順利運氣好

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報11/28-12/04】

星象影響：海王順行雙魚、諸星在射手

海王星順行雙魚，新聞對於宗教領域話題關注度高，好壞業力皆有回報，感受無形的命運巧合。諸星在射手，有海外計畫或與外國親友聯繫，進行生涯長遠規劃，大師及哲學家紛紛出現，學習動力強。

12星座個別運勢：

金牛：職場上長官指責多，與另一半講話溫柔點

巨蟹：工作避免過度心軟，有愛慕對象但缺乏勇氣

天秤：職場需平衡兩難情況，情場避免不當誘惑

魔羯：耐心面對工作卡頓處，戀情要果斷做改變

白羊：花心思找出職場問題點，多關心另一半

雙子：與熟悉之人共事省心力，需要休息及被療癒

獅子：工作上結識新朋友，桃花來自於身邊朋友

射手：面對變數要小心謹慎，感情可高調主動些

處女：投資理財得當財運佳，用心打扮展現魅力

天蠍：職場順利運氣好，戀情有機會修成正果

水瓶：面對工作衝力十足，避免個性強硬與對象吵架

雙魚：被貴人提拔機率高，生活重心放在工作上

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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