唐綺陽星座運勢週報：處女理財得當財運佳 天蠍職場順利運氣好
【唐綺陽星座運勢週報11/28-12/04】
星象影響：海王順行雙魚、諸星在射手
海王星順行雙魚，新聞對於宗教領域話題關注度高，好壞業力皆有回報，感受無形的命運巧合。諸星在射手，有海外計畫或與外國親友聯繫，進行生涯長遠規劃，大師及哲學家紛紛出現，學習動力強。
12星座個別運勢：
金牛：職場上長官指責多，與另一半講話溫柔點
巨蟹：工作避免過度心軟，有愛慕對象但缺乏勇氣
天秤：職場需平衡兩難情況，情場避免不當誘惑
魔羯：耐心面對工作卡頓處，戀情要果斷做改變
白羊：花心思找出職場問題點，多關心另一半
雙子：與熟悉之人共事省心力，需要休息及被療癒
獅子：工作上結識新朋友，桃花來自於身邊朋友
射手：面對變數要小心謹慎，感情可高調主動些
處女：投資理財得當財運佳，用心打扮展現魅力
天蠍：職場順利運氣好，戀情有機會修成正果
水瓶：面對工作衝力十足，避免個性強硬與對象吵架
雙魚：被貴人提拔機率高，生活重心放在工作上
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