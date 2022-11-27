殺破狼周運勢／獅子陷入熱戀之中 水瓶職場心力交瘁

殺破狼2022年11月28日～12月4日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的冥王星相位良好，有獨立的工作空間，甚至可以自己自由決定工作時間，不受他人干擾，覺得很愉悅。某些白羊座嘗試小資創業，開始有初步的成果，對未來比較有信心。

遠行運方面，金星、水星、太陽齊聚遠行宮位，目前正在進行一個奢華的海外旅行，食宿與交通票券得十分昂貴，但感覺非常開心愉悅。某些白羊座則可能需要到外地出差，差旅待遇頗佳，但也相對比較辛苦。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星與火星以及金星、水星呈現T三角相位，與暗戀的對象會暫時遠距一陣子，不能見面的時候格外想念對方。某些白羊座則是與秘密戀情的對象在異地幽會被發現，不容於社會的戀情被揭開。

交通運方面，在交通宮位的火星相位不良，經常需要跑外務，或是長距離坐車移動，因通勤耗損了較多的時間和精力。這段時間需特別注意行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸工具以及駕駛車輛，都須特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會想挑戰難度較高的旅行方式，像是徒步環島，或是攀登難度較高的山。某些在異地生活、工作、外派、留學的金牛座，則是有假期可以回家，心情較為放鬆。

感情運方面，金星、水星、太陽齊聚慾望宮位，與喜歡的人會頻繁地發生親密關係，徹底放縱感官與情慾，感覺格外幸福。某些金牛座則是由性而愛確定彼此間的感覺，進入熱戀狀態。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與金錢宮位的火星、財務宮位的金星、水星呈現Ｔ三角相位，消費或購物易被銷售人員蠱惑或欺騙，花大錢買到劣質商品或服務。某些金牛座與人發生財務糾紛，必須花更多的錢解決問題。

工作運方面，在志業宮位的土星持續受到天王星影響，目前所待的產業或公司極為不穩定，隨時可能倒閉，或是受到不確定因素而停業，會思考新的可能性，轉換跑道發展。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，購買昂貴的商品會因為信用卡累積的紅利點數，獲得超划算的折扣。有投資習慣的雙子座，則是會意外發現很久以前購買的基金多年來升值不少，會在此時贖回，換成現金落袋為安。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星、水星與海王星、火星呈現Ｔ三角相位，與另一半溝通不良，許多事講到最後就成了爭執。某些雙子座對喜歡的人越好，對方越難搞，不知該如何討對方歡心，自己常因此生悶氣。

工作運方面，在志業宮位的海王星與夥伴宮位的金星、水星以及命宮的火星呈現Ｔ三角相位，同事、下屬或是上司工作散漫，經常出包，只好自己加班趕工，收拾許多爛攤子。

健康運方面，在命宮的火星與海王星、金星、水星呈現Ｔ三角相位，工作有過勞的傾向，每天都感覺十分疲累。這段時間要特別當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與木星有良好連結，與戀愛對象一起逛逛藝術展覽，在知性的層面做交流，雙方情感會更融洽。某些巨蟹座與喜歡的人一起出國遠行，雙方關係更進一步。

工作運方面，金星、水星、太陽齊聚工作宮位，會接到一個光鮮亮麗的任務，受到眾人矚目與羨慕。某些巨蟹座則需要到外地出差，差旅待遇極佳，但也背負著不能失敗的壓力。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與金星、水星以及火星呈現Ｔ三角相位，出遠門到異地遊玩或出差，容易水土不服，或是因為時差關係，感到昏昏欲睡。某些巨蟹座則是容易迷路，在人生地不熟的地方感到恐懼。

健康運方面，金星、水星、太陽齊聚健康宮位，這段時間當心著涼感冒，或是病毒傳染，造成喉嚨與呼吸系統發炎，不斷咳嗽，甚至因此引發心血管方面的毛病。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、水星齊聚在戀愛宮位，陷入熱戀之中，可以暫時忘記過忘在情感上的傷痕。某些獅子座，會被流浪的毛小孩收編，生活有了重心，每天被寵物療癒。

金錢運方面，木星與海王星齊聚在財務宮位，財務狀況回穩，被拖欠的債務都能討回來。有投資習慣的獅子座，投資標的指數上揚，可在相對高點時出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受到夥伴宮位的土星影響，一起合作的同事經常請假，無法處理公務，使你必須分擔對方的工作量，感覺很煩，對於現在的職場環境也十分不滿，而想轉換跑道。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海王星以及金星、水星呈現Ｔ三角相位，容易因為寵物、戀愛對象、醫療問題、財務糾紛與人撕破臉，甚至需要尋求法律途徑解決這些事情。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星相位良好，會克服各種障礙，與喜歡的人進入婚姻關係，甚至不宴客，和對方先低調登記。某些處女座則是與戀愛對象準備同居一起生活。

家宅運方面，太陽、水星、金星齊聚家宅宮位，需要佈置裝點新居，常常需要逛傢俱與家飾賣場，感覺很療癒。需要搬家的處女座，此時會找到環境不錯的物件，並很快簽約搬家。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與海王星以及金星、水星呈現Ｔ三角相位，工作、家庭、婚事三頭燒，每天都十分忙碌。某些處女座則是因為同事怠惰，常常需要加班到深夜，甚至睡在辦公室，無法回家好好休息。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到土星影響，收到必須外派到異地工作的命令，然而現在的生活卻不宜變動，面臨抉擇。某些處女座則是一直滯留在海外，無法回鄉，而很想家。

天秤座：

整體運勢

旅遊運方面，金星、水星、太陽齊聚旅遊位，會規劃一個較為奢華的旅程，享受高規格的食宿服務。某些天秤座會為了聽偶像演唱會，不遠千里去一睹偶像風采，順便遊覽當地風光。

工作運方面，木星與海王星齊聚工作宮位，承接一份光鮮亮麗又輕鬆的職務，受到許多人羨慕。某些天秤座暫時留職停薪，或休假一陣子，再度回到工作崗位，依然會是上司與客戶極為依賴的人物。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星持續受到天王星影響，與戀愛對象在肉體關係上不太協調，感覺對方在身體的互動上不太尊重你的感受。單身的天秤座容易藉著交友軟體排解寂寞，而被爛桃花纏上。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星影響，信用卡使用不當，未能節制消費衝動，當心成為惡性循環的債務。有投資習慣的天秤座，不要想在短線中獲利，會越陷越深，把積蓄都賠光。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會完成一個具有重大意義、或是非常具有挑戰性的旅程，可能征服了某個很難爬的山，或是以較為辛苦的方式環島，成為自己旅行的特殊勳章。

工作運方面，在面試、考試宮位的冥王星相位良好，面試新工作很快就能被錄取，參加公務員考試，成績可跨越門檻，進入公家機關服務。工作穩定的天蠍座，與重要的客戶或廠商簽署合約十分順利，未來合作也會十分愉快。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星、水星與海王星、火星呈現T三角相位，消費太不知節制，欠下大筆卡債，接到帳單後會十分震驚，需要要花很長的時間才能把債務還完。

感情運方面，在感情宮位的天王星持續受到在家宅宮位的土星影響，情感關係不被家人看好或祝福，甚至遭受反對，使你有些心煩。單身的天蠍座則是會被親戚介紹相親對象，感到排斥。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，在家中開始開創一個小小的副業，會開始有收益些許進帳，對生活不無小補。某些射手座最近有計劃的存錢，生活花費較為節制，

人際關係方面，金星、水星、太陽齊聚在命宮，最近會收到許多禮物或是祝福，覺得關心自己的朋友還不少。某些射手座則是因為某些人、事、物心情愉悅，感覺很多事情都往好的方面發展。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與命宮的金星、水星以及海王星呈現Ｔ三角相位，喜歡的人或另一半經常亂發脾氣，或是不滿你的家人，嘮叨個不停，使得你的忍耐到達極限，會想躲避對方，一個人靜靜。

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到土星影響，有些行為與習慣會被職場的同事說閒話，甚至因此失去工作，注意口舌是非。某些射手座則是對於工作總是有突發狀況感到心煩，會想放長假或留職停薪休息一陣子。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與海王星齊聚旅遊宮位，會想多接近大自然，呼吸新鮮的空氣，身心靈獲得療癒。某些摩羯座沒時間出遠門，會到附近的飯店住宿一兩天，讓一成不變的生活有點變化。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星與金星、水星以及火星呈現Ｔ三角相位，工作太過忙碌，沒時間好好關注暗戀的人，等到你發現時，對方已經從你的生活圈離開，使你悵然若失。

工作運方面，在工作宮位的火星與金星、水星以及海王星呈現Ｔ三角相位，工作過於繁雜，常常需要加班，每天都感到十分疲憊，開始有職業倦怠，想辭掉目前的工作，或是需要休長假。

健康運方面，火星持續在健康宮位退行，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，身體的痼疾不斷復發，甚至會因此引發某些器官發炎。即便十分健康的摩羯座也會感覺體力消耗較快速，每天都十分疲倦。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星、太陽齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會參加許多活動或是聚會，結識很多新的人脈。某些水瓶座遇到困難，可找到貴人出手援助。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與在人際關係宮位金星、水星以及娛樂宮位的火星呈現Ｔ三角相位，買東西與消費時請貨比三家，這段時間很容易被騙，多花許多冤枉錢。某些水瓶座看演唱會容易被黃牛敲詐，要特別小心。

感情運方面，在戀愛宮位的火星與金星、水星以及海王星呈現Ｔ三角相位，戀情容易被有心人介入，破壞兩人的情感。某些水瓶座會邂逅彼此有好感的對象，但你或對方已經結婚了。

工作運方面，在命宮的土星持續受到天王星影響，在職場身兼數職，心力交瘁，想轉換跑道，卻沒有更理想的機會。某些水瓶座目前沒有工作，只能接一些臨時性的案件或打零工維持生計。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星、水星、太陽齊聚在志業宮位，目前正執行一個光鮮亮麗的案子，或是令人矚目的職務，可能與許多有名的人士合作，是實現夢想很重要的機會。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，雖然遇到一些不愉快的事件，但大部分的人都會力挺你，並獲得這些人的幫助。某些雙魚座無意間會結識與法律有關的人士，對他們的工作感到好奇。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星與金星、水星以及海王星呈現Ｔ三角相位，每天都被鄰居的噪音所困擾，甚至因此與對方吵架。某些雙魚座的家庭氣氛不太好，任何事情都容易引發爭執。

感情運方面，在命宮的海王星與金星、水星以及火星呈現Ｔ三角相位，喜歡的對象對你總是很冷淡，卻吸引許多自己沒興趣的人拼命示好，總覺得要談上兩個人都有好感的戀情很困難。