小孟塔羅：年底前賺一波！近日的「發財指數」公開

2022即將結束，剩下幾個星期就年底，不知道各位是否有抓住今年的賺錢機會呢？或是覺得賺得不夠飽呢？俗話說機會是給準備好的人，想必大家都是已經準備要好賺更多錢的人。那麼就來測驗看看，在年底結束前，再賺一波的發財指數有多高。

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Jillian C. Wilde

Ａ：發財指數90%（力量牌正位)

牌面裡有隻長著翅膀的獅子，頭頂有個無限大的符號。

Ａ：發財指數90%（力量牌正位)

這張牌表示你在年底前，發財指數高達90%。你心中一直有個目標，是個積極的行動家，會努力爭取自己想要的，而且你知道該如何克服困難，你懂得運用智慧來處理事情，效率也很好，更不會因為畏懼而退縮，你有自己的一套賺錢理念與模式，同時你也是個越努力越幸運的人。小孟老師提醒您，將目標集中，賺錢對你而言是很容易的。

Ｂ：發財指數70%(錢幣八正位)

牌面裡有隻土撥鼠，胸前有枚金錢，身邊還有七枚金幣。

Ｂ：發財指數70%(錢幣八正位)

這張牌表示你在年底前，發財指數高達70%。你是個勤奮的人，不會隨意放棄，只要還有可能，你很可能會持續堅持，儘管你是屬於勞心勞力的類型，需要花費時間才能賺到錢，但別擔心，因為發財的機會，只會出現在有做事的人身上，而且你也懂得勤儉持家，不容易隨意花費，能賺錢也能存錢。小孟老師提醒您，別在乎別人怎麼看待你，重要的是你如何看待你自己。

Ｃ：發財指數30% (聖杯七正位)

牌面裡有隻長頸鹿，頭頂佈滿烏雲，旁邊還有七個杯子。

Ｃ：發財指數30% (聖杯七正位)

這張牌表示你身邊有很多大大小小賺錢的機會，你只要有認真看待並努力實踐，要在年底前再賺一波發財夢，是沒問題的。只是你可能想要的太多，每個都要，可是每個卻都做得不夠好，能量因此而分散了，導致你心煩意亂，無法靜下心來爭取你的目標，所以心有餘而力不足。小孟老師提醒您，腳踏實地，實實在在的努力才是真的。

Ｄ：發財指數50%寶劍二正位)

牌面裡有兩把交叉的寶劍，還掛著船錨，上方還有個月亮。

Ｄ：發財指數50%寶劍二正位)

這張牌表示你是有能力的，可以把事情做得很好，要賺錢也是沒問題的，只是面對選擇時，常常猶豫不決，無法下定決心做事，因此很容易錯失大好機會，賺錢也是如此，其實只要你有決心，是能夠短時間內賺到不錯的財富的，也別擔心自己實力不夠，若能打從心底有所準備，要賺錢是沒問題的。小孟老師提醒您，展現你的魄力，就能突破困境的。

Ｅ：發財指數10%(權杖九正位)

牌面裡有隻猴子，矗立在九根樹幹中。

Ｅ：發財指數10%(權杖九正位)

這張牌表示你其實很辛苦，也很想賺大錢，但是你的事情可能太多，分身乏術，忙不過來，很難有多餘時間來賺外快了。此外，計劃還被耽誤不少，因此也可能浪費了不少時間，所有在剩餘的年底前這段時間，要有發財的機會是比較少的。小孟老師提醒您，與其汲汲營營於這段時間，不如將重心放在明年，還更有機會。