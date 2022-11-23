S菲之戰鹿死誰手？命理師：汪小菲注定遇討債老婆 命盤大S略勝一籌

大S爆出因前夫汪小菲沒履行離婚協議支付生活費，而告上法院的事件越演越烈，婆婆張蘭也正式發出聲明跟她撕破臉。外界抱持吃瓜心態持續關注後續發展，雖然大S離婚到再婚的果斷，引來不少「女人當如是」的掌聲，但再婚後新家庭連電費都要前夫負擔，卻也開始引來一些不同的看法。

台灣三合一星占權威李靜唯老師指出，大S紫微是「貪狼」坐命的女人，但對宮是「武曲自化忌」，所以個性「外柔內剛」十分霸氣，基本上婚姻都是她說了算。李靜唯老師分析，「貪狼」不僅是紫微最大桃花星，也是顆非常重視物慾的星，所以結婚對象的經濟能力絕對是她首要考慮條件！

李靜唯老師說，三合「殺破狼」的女人一定要很晚婚，否則容易二婚、三婚，而且大S夫妻宮落在「紫微天府」，結婚對象最好是離過婚（包含自己離過婚）且出生地距離遙遠的，這點不論汪小菲或具俊曄都符合，更妙的是大 S兩位老公都屬雞，跟她都有結婚及子女的緣分，不過大S福德宮「廉貞化忌」，結婚對象基本上都是有前世因果關係，該如何處理好婚姻跟情緒問題，將是大S最大功課。

李靜唯老師表示，大S空劫夾父母宮，要特別注意簽約訴訟問題，但今年流年打官司對大S反倒是有利的，最後應該會人財兩得，只是歷經這樣互相撕破臉的過程，未來幾個月大S反而要特別注意身心狀況！

以吠陀占星來看，李靜唯老師分析，大S上升星座是金牛座，所以今年再婚的確愛情得意，另以大S太陽處女，月亮雙魚來看，她是屬於非常重感情又愛美，但又非常看重金錢的星盤。

李靜唯老師指出，大S從2014至2020跟汪小菲的婚姻剛好走到凶星計都大運，堪稱她婚姻最低潮的6年，但從2021年8月起大S開始走金星大運20年，金星對應的是塔羅大牌皇后牌，所以不論愛情或是財富都會豐收。

只是大S從11月7日開始走進羅喉流月，李靜唯老師分析，羅喉是一顆物質慾望很強烈的星，再加上火星逆行正打在大S夫妻宮（前夫也算），而11月14日火星又逆行回到大S的上升金牛，再加上水星進入大s的子女宮與火星對沖，李靜唯老師認為，汪小菲的情緒發言，勢必會狠狠激怒大S，進而延燒到子女扶養問題，產生更大衝突。

尤其，這中間還有一個太陽跟水星合相，代表連雙方的母親長輩都爆發激烈的口水戰，這段官司之爭，李靜唯老師預測，可能會拖到明年5月。

至於汪小菲今年則走「武曲化忌」正沖夫妻宮，李靜唯老師認為，這樣的運勢也只有大破財的份！李靜唯老師指出，汪小菲和大S基本上都是福德宮破了，而且「身宮」同樣在夫妻宮，因此建議汪小菲將來一定要慎選另一半，因為他命中的老婆幾乎都是來討債的，再加上汪小菲生年「文昌化忌」，李靜唯老師認為，汪小菲對於蓋章登記或簽約這類事，一定得慎重再慎重，免得重蹈覆轍。