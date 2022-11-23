小雪後「3個生肖將好運連連」這生肖財運走高 運彩、樂透簽起來

在北方是雪，在南方是雨。不管是什麼形態，小雪節氣（陽曆11月22日）的到來，宣告著季節正式走入冬天。

每一個節氣都是關於時間的故事，蘊含著人類長久以來與自然相處的深刻體會。你知道小雪前後有哪些需要注意的事項嗎？誰又會在小雪節氣前後收穫滿滿呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧！

一、寒意漸濃

進入小雪節氣後，東北風就成為很多地區的常客，氣溫下降，寒意漸濃。此時萬物收藏，天地閉塞，植物也顯出蕭瑟氣象，全面轉為冬季景色。

不過，小雪節氣就一定會下小雪嗎？不一定哦！

這個時節，寒潮和冷空氣的活動確實較為頻繁，溫度也降低到可稱為寒冷的程度，但是地表溫度並不夠低，就算降了雪量也會很小，甚至沒有。

要提醒大家的是，從這個節氣開始，寒冷成為常態，平日的防寒保暖措施可不能再大意了！

二、小雪美食

小雪之後，天氣開始陰冷晦暗，光照較少，宜多食溫補食物，既能暖身，又能滋補津液。小雪的美食頗多屬於手工程序類，可以感受到製者的濃濃心意。

▲臘肉

「冬臘風醃，蓄以禦冬」，小雪後氣溫急遽下降，天氣也變得乾燥，正是加工臘肉的好時候。

新鮮的豬肉裹上鹽和酒，醃製一周，掛在高架上晾曬、風乾，由寒風與時間使它們變濃變香，最終成為冬日裡那碗鮮香味濃的臘味飯。

順時、適量的進食醃製食物，對健康是有幫助的。冬日吃些臘肉，可以增強人體免疫力，具有一定的健脾開胃、驅寒散結效果。

▲麻糬

麻糬又稱糍粑，是屬於南方的特色美食。有些地區在小雪這天有吃麻糬的習俗，因為它在古時候是節日祭祀用的食物，用來祭牛神。

看著搗麻糬的過程，你會感受到人對於食物最樸實的熱愛。「砰！」木槌落下、打中麻糬、提起，又再一次速速落下。軟糯的白色麻糬便在這樣的過程中，逐漸成型。

有些地區會特意將麻糬製作成圓形，象徵著豐收、喜慶和團圓。麻糬在某些地方又稱為年糕，象徵著那句話：「年糕，年糕，年豐壽高」。

三、生肖福運

隨著小雪節氣的到來，以下三個生肖也會迎來福運的轉捩點喔！

生肖兔：事業興盛

行運走勢如虎添翼，這將是你大展拳腳的時刻。此時簽約、交易、銷售的成功率頗高，而且有希望完成先前計畫的某項工作，將使你實際見證到夢想實現的一刻。

生肖蛇：桃花盛開

小雪前後，運勢將為戀愛中的生肖蛇製造甜蜜又浪漫的回憶。單身者務必抓住這波桃花走高的時期，脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也是最高的喔！

生肖雞：財運走高

財源大開，樂透、運彩可以小試身手，股票、外匯等投資該出手時就出手，就連玩個遊戲都能幸運刷出高級裝備，賣個好價錢呢！

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