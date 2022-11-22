2022倒數先別放棄！年底前運勢大翻身的「5大星座」雙魚名利雙收

2022年即將邁入最後一個月了，對於今年還沒完成任務的，或是還不夠好的，是否還存有期望呢？俗話說得好「有夢最美，希望相隨」。只要不放棄，機會還是存在的，這次來看看，哪五大星座，還有機會翻轉你的運勢呢？！

TOP5 雙子座

雙子座的靈活思想與聰明伶俐，使得自己的計劃能進行得游刃有餘。在年底前，對於尚未完成的目標，能迅速掌握並改進策略，懂得融合新創意，因此不論是財務還是工作事業方面，都有達成目標，完成任務的可能。此外，雙子座的精力旺盛，有機會在接下來的這段時間，快速將事情完成，並告一個段落，使得本身信賴度更具說服力。在未來的工作與事業上，能因而翻轉運勢，能得到他人重用；感情上，能得到曖昧者的信任，更有機會在未來一年脫單。

TOP4 牡羊座

牡羊積極的個性，造就了不平凡的成就，在年底時，好運有機會來自特立獨行的社會形象與不凡的個性。接下來的日子，會顯得更加熱情與自信，獨特想法，有更佳的創造力，可望在領導方面更有說服力，得到公司的賞識，有機會因此在財務上得到翻轉機會。思想上容易集中在正向思考，顯得更值得信賴，人際關係的能量，能得到貴人運，特別是在家庭與戀愛關係上，會有明顯的改變。

TOP3魔羯座

魔羯座的務實精神，為自己打造了堅強的實力，而且是非常有毅力的一個星座，在年底的最後這段時間，還能因為好運的加持，讓自己更有機會大翻身。此時的魔羯會很有氣質、魅力，人緣好，財運佳，在感情上有機會有實質上的進展；工作事上會更加擅長處理細節，不會忽視大局，同時溝通上更能言善道，也重視與人溝通的關係。若是有經商人士，腦子更靈光、運轉快速，有機會看到更好的商機。

TOP2射手座

射手座天性樂觀，對人生始終充滿理想，在年底前還是有很好的運勢。受到木星和太陽的關係，在正偏財上，大錢生小錢，會有一波不錯的財運收益，尤其是把興趣當職業的，更可好好發揮創意來大賺一筆。這段時間也容易遇到貴人、遇到好運，容易結交到深具影響力的朋友，也不容易被別人找麻煩。在外國或離家很遠的地方，進行創意計畫能為你帶來好運。

TOP1 雙魚座

雙魚座是個因有夢想而偉大的星座，在年底前只要持續保有夢想，一樣有機會大翻身。只要運用雙魚座本身的能量，友善的對待身邊的人，有機會因為人的關係而大翻身，更有機會脫穎而出；另外在工作事業上，若有往海外或外地發展的，人生也有機會因此而改變，此外年底時將可能擁有強烈的自我意識與成功慾望，或許會取得成功，而且願望會更容易實現，可說是名利雙收的時機，所以不妨為自己多努力一點呦。