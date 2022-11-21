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本週「血型+生肖」財運最旺TOP5 這生肖加A型會有連連驚喜

聯合新聞網／ 綜合報導
透過血型生肖分析，瞭解自己本週的財運。圖片來源／ingimage
透過血型生肖分析，瞭解自己本週的財運。圖片來源／ingimage

新的一週到來，一切的運勢也將重整。日本網站「ananweb」近來就以生肖與血型分析，選出五個在本週財運最旺的組合是什麼。

第五名 血型B型+屬鼠

這組合本週將有意外的好運造訪，但要注意「別貪小便宜」。像是為了一些點數或贈品，特意跑到某些商家購物的行為，最後容易因為花費超標，反而得不償失。不如好好做資產規劃，運用在投資和自我成長方面，對長期才是更有幫助的作法。

第四名 血型B型+屬猴

財運的關鍵在「回收利用」。在出清什麼東西之前，不妨先仔細思考再生之道。像是一些舊衣服或者飾品，有可能在某種穿搭之下，又能找出時髦的感覺。不過若是碰到壞到難以修理的東西，就考慮直接清掉，以免花費時間金錢，最後卻還是不如預期。

第三名 血型O型+屬馬

運勢關鍵在於「速率」，像是如果碰到想買的東西，比起「下次再說」，不如及早入手更好。但如果是比較貴的商品或者合約等等，則需要審慎評估過。如果判斷出是能夠幫助到自我的東西，就可以放心下手。另外要注意一下平時累積的點數或折價券，趁著到期之前趕快使用掉吧。

第二名 血型AB型+屬蛇

整合並斷捨離的一週。從平時吃喝到衣裝小物，好好評估有什麼東西是需要的，有什麼可以選擇放手的，如此一來就能減少不必要的浪費。星期四有中獎運，除了可以簽樂透之類試試手氣以外，其他徵求、抽獎類的活動不妨也能參加看看。

第一名 血型A型+屬羊

驚喜不斷的一週，像是碰上預期之外的收入，或者從意外對象處獲贈一直想要的東西。就連可能碰到的衰事，只要抱持樂觀的態度應對，福神也會站在你這邊。另外，維持身體的健康，保持吃好睡好的生活，也能夠幫助到運勢上揚。

運勢 財運 樂透

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