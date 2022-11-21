唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場上樹大招風 雙魚感情避免任性

相愛容易相處難，這句話在不少情侶上印證，雖然兩人很相愛，但還是可能因處不來、價值觀的問題而吵架或分手，其實有時候在愛情裡條件不缺，缺的就是一個「相處小秘訣」，塔羅牌老師艾菲爾整理了和12星座情人「幸福長久」的相處眉角，只要參考照做就能擁有長久幸福的戀情，他也提醒大家要同時參考太陽和上升。

2022-11-19 09:35