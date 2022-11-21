快訊

世足賽／支持LGBTQ但開場領黃牌？ 世界盃各隊長面臨「彩虹臂章難題」

民進黨攻北市長困難重重 阿扁一句話說明原因

大S開告汪小菲！為生活費「查封資產」 S Hotel恐遭拍賣

唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場上樹大招風 雙魚感情避免任性

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報11/21-11/27】

星象影響：太陽進射手、木星順行雙魚

太陽進射手，氣流較混亂，天氣多變注意保暖，開始進行年度規劃。木星順行雙魚，正視自我內在的聲音，感受自己被對某件事物觸動，把握住正能量來打開生命的重要契機，關注好的戲劇或電影，也要小心注意欺騙、詐騙等行為。

12星座個別運勢：

白羊：參考周遭客觀意見，戀愛方面較失落

巨蟹：想突破需克服恐懼感，感情上要勇敢表達

射手：避免打擊而封閉自我，不用在意酸言酸語

水瓶：職場上樹大招風，避免對方言行而走心

獅子：工作上出現幫手，桃花來自態度親切的人

處女：忙於溝通瑣碎小事，與另一半對話需收斂

天蠍：放慢腳步停看聽，情感方面喜歡獨處

雙魚：安撫工作夥伴的情緒，感情要避免任性

金牛：職場出現新奇事務，對象來自新認識的朋友

雙子：工作多為居中協調，感情方面講求公平

天秤：創意帶來突破性發展，與另一半溝通會有收穫

魔羯：對身邊貴人要心懷感激，兩情相悅互動良好

星座運勢 唐綺陽

延伸閱讀

小孟塔羅：聖誕、跨年孤單寂寞冷？輪我脫單了吧 測年底前的「戀愛運勢」？

12星座情緒低落時怎麼辦 火系躺平沒用、這三星座能靠追劇紓壓

心理測驗／這四種顏色最討厭哪個？瞭解自己不擅長什麼工作

相處好難？12星座情人「幸福一輩子秘訣」曝光 別給天秤選擇、懷疑摩羯是利刃

相關新聞

明「小雪」到！ 5生肖財運天降良緣臨 猴如神助 鼠旺桃花

本周二(11/22)就是小雪了，早晚溫差變化極大，涼意漸濃，很容易受涼，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小雪寒氣較旺，血液循會變慢，免疫力容易降低，注意心血管疾病、心律不整、帕金森氏症、腦血管破裂或者憂鬱症、恐慌症的發作，也容易缺氧、失眠、多夢，建議這段時間多運動，睡前泡腳，並做好保暖工作。

唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場上樹大招風 雙魚感情避免任性

【唐綺陽星座運勢週報11/21-11/27】 星象影響：太陽進射手、木星順行雙魚 太陽進射手，氣流較混亂，天氣多變注意保暖，開始進行年度規劃。木星順行雙魚，正視自我內在的聲音，感受自己被對

每日星座運勢／獅子要注意收斂脾氣 勿衝動的消費

2022-11-21牡羊座短評：神清氣爽，愜意的一天。【整體運★★★★☆】有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的

殺破狼周運勢／雙子陷入戀愛氛圍 天秤職場運勢亮眼

殺破狼2022年11月21日～11月27日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與金星、水星齊聚，在此時訂到便宜的交通票券，並計劃好一個海外旅行行程，即將

相處好難？12星座情人「幸福一輩子秘訣」曝光 別給天秤選擇、懷疑摩羯是利刃

相愛容易相處難，這句話在不少情侶上印證，雖然兩人很相愛，但還是可能因處不來、價值觀的問題而吵架或分手，其實有時候在愛情裡條件不缺，缺的就是一個「相處小秘訣」，塔羅牌老師艾菲爾整理了和12星座情人「幸福長久」的相處眉角，只要參考照做就能擁有長久幸福的戀情，他也提醒大家要同時參考太陽和上升。

心理測驗／這四種顏色最討厭哪個？瞭解自己不擅長什麼工作

每個人的才華不同，都有擅長與不擅長的事情。日本網站「美人百花.com」最近就分享一則心理測驗，透過關於顏色的選擇，可以瞭解自己不擅長什麼樣的工作類型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。