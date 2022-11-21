唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場上樹大招風 雙魚感情避免任性
【唐綺陽星座運勢週報11/21-11/27】
星象影響：太陽進射手、木星順行雙魚
太陽進射手，氣流較混亂，天氣多變注意保暖，開始進行年度規劃。木星順行雙魚，正視自我內在的聲音，感受自己被對某件事物觸動，把握住正能量來打開生命的重要契機，關注好的戲劇或電影，也要小心注意欺騙、詐騙等行為。
12星座個別運勢：
白羊：參考周遭客觀意見，戀愛方面較失落
巨蟹：想突破需克服恐懼感，感情上要勇敢表達
射手：避免打擊而封閉自我，不用在意酸言酸語
水瓶：職場上樹大招風，避免對方言行而走心
獅子：工作上出現幫手，桃花來自態度親切的人
處女：忙於溝通瑣碎小事，與另一半對話需收斂
天蠍：放慢腳步停看聽，情感方面喜歡獨處
雙魚：安撫工作夥伴的情緒，感情要避免任性
金牛：職場出現新奇事務，對象來自新認識的朋友
雙子：工作多為居中協調，感情方面講求公平
天秤：創意帶來突破性發展，與另一半溝通會有收穫
魔羯：對身邊貴人要心懷感激，兩情相悅互動良好
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