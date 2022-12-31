每日星座運勢／天秤職場也可以建立 好朋友的關係

2022-12-31

牡羊座

短評：留意環境和人脈，好好運用資源。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

【愛情運★★★☆☆】

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

【事業運★★★★☆】

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

【財富運★★☆☆☆】

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：人際關係不太明朗。

【整體運★★★☆☆】

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果喔！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！

【事業運★★☆☆☆】

內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：比較幸運的一天。

【整體運★★★★☆】

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

【愛情運★★★☆☆】

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

【事業運★★★★☆】

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：用心生活，把握良機。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

【事業運★★★★★】

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

【整體運★★★☆☆】

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

【事業運★★★★☆】

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

【財富運★★★☆☆】

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：心情不錯，適合與朋友談心。

【整體運★★★★☆】

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

【愛情運★★★★☆】

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

【事業運★★★★☆】

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

【財富運★★★☆☆】

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：今天可是你的幸運日。

【整體運★★★★☆】

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

【愛情運★★★★☆】

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

【事業運★★★★☆】

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

【財富運★★★★☆】

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

【整體運★★★☆☆】

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

【事業運★★★☆☆】

應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★☆☆☆】

莫負債，控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白

開運方位：正南方向

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