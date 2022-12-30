每日星座運勢／雙子有機會展現魅力 為他人解紛爭

2022-12-30

牡羊座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

【整體運★★★★★】

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

【愛情運★★★★☆】

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★☆】

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：幸運的一天，目標也很明確。

【整體運★★★★☆】

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

【愛情運★★★★★】

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

【事業運★★★★☆】

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

【財富運★★★★☆】

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：放鬆心情，機會無處不在。

【整體運★★★★☆】

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

【事業運★★★★☆】

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

【財富運★★★☆☆】

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：勇於承認錯誤好過逃避責任。

【整體運★★☆☆☆】

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

【事業運★★★☆☆】

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢低迷，情緒容易激動。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運不佳，應把重心放在正財上，少買樂透、彩券，切忌沉迷賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：對生活挺滿意，顯得信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

【愛情運★★☆☆☆】

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

【事業運★★☆☆☆】

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！

【財富運★★★☆☆】

存肥己之心，無利他人之意，恐因失人心而自擋財路！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

短評：感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

【整體運★★★☆☆】

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

【財富運★★★☆☆】

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：期望不要太高哦！

【整體運★★★★☆】

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★☆】

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

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