每日星座運勢／金牛有利行動的一天 好財運多在外

2022-12-29

牡羊座

短評：適合遠離人群。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

【事業運★★★☆☆】

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

【財富運★★★☆☆】

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

短評：鴻運當頭，辦事相當順利。

【整體運★★★★★】

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

【愛情運★★★★☆】

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

【財富運★★★★☆】

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

雙子座

短評：不要只把承諾掛嘴邊。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則越關心越容易搞砸喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，敏感多疑會使你在工作上判斷錯誤，多聽聽別人的意見，不要一意孤行唷！

【財富運★☆☆☆☆】

容易散財或是為財煩惱，應安分守紀，別想著一夜暴富發大財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：易得好運之神眷顧。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

處女座

短評：心情不錯，享受獨處的快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤，會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣、態度，可別像是在盤問犯人一樣。

【事業運★★★★☆】

充滿機運。出門在外遇到貴人的機率高，能獲得賺錢機會，有利在外洽商，也易達成共識。

【財富運★★★☆☆】

有損財傾向，信用卡少刷一點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢攀高的一天，表現機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：擺正心態，遇事忌衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心裡話才能讓另一半瞭解你的想法喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運有如烏雲罩頂，所以呢，宜採謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，要是犯了以上的戒律容易招來損失喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心金錢方面容易受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：在生活中做個有心人。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮、不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】