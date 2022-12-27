每日星座運勢／獅子工作挑戰是磨練 投資可進可退

2022-12-27

牡羊座

短評：貴人相助，事業可望有新的發展。

【整體運★★★☆☆】

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

金牛座

短評：注意生活中的優勢互補。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。

【事業運★★★☆☆】

頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

【財富運★☆☆☆☆】

與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：積極爭取，才會得到自己想要的結果。

【整體運★★★★☆】

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

【愛情運★★★★☆】

表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財，才能夠進財有道。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情是很秘密的事，勿受人左右。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

【財富運★☆☆☆☆】

易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：可在周圍人士的身上尋找機會。

【整體運★★★★★】

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

【愛情運★★★★★】

主動釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運！對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。

【整體運★★☆☆☆】

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

【財富運★★☆☆☆】

判斷錯誤讓你損失不輕。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

射手座

短評：擬定周詳計劃，勿心急。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

【愛情運★★★★☆】

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

【財富運★★☆☆☆】

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。

【整體運★★★☆☆】

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★★★☆☆】

小心因擴張信用而導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：運勢平穩的一天。

【整體運★★★☆☆】

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

【事業運★★☆☆☆】

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

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