每日星座運勢／處女勿太過炫耀金錢 易引小人眼紅
2022-12-26
牡羊座
短評：捨己為人，願意付出。
【整體運★★☆☆☆】
自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。
【愛情運★★★☆☆】
單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！
【事業運★★☆☆☆】
投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。
【財富運★★☆☆☆】
勿聽信小道消息，可減少失財的機率。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00am 羽絨白
開運方位：正北方向
金牛座
短評：處事過於感性，容易意氣用事。
【整體運★☆☆☆☆】
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！
【財富運★★☆☆☆】
你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00pm 脆梅青
開運方位：正西方向
雙子座
短評：有好心情，就有好運氣。
【整體運★★★★★】
今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。
【愛情運★★★★★】
今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！
【財富運★★★★☆】
鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00am 苔蘚綠
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：不要期望太高。
【整體運★★★☆☆】
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。
【事業運★★★★☆】
運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！
【財富運★★★★☆】
有不錯的賺錢機會，注意把握。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 蕃茄紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：煩心事較多，難以平復心情。
【整體運★★☆☆☆】
感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。
【事業運★★★☆☆】
工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。
【財富運★★☆☆☆】
花錢較隨興，難以守住錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫
開運方位：正東方向
處女座
短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。
【整體運★★★☆☆】
錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。
【事業運★★★★☆】
思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青
開運方位：正南方向
天秤座
短評：工作上易突顯才能，是個快樂的日子。
【整體運★★★★☆】
事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會更好。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉之事。
【財富運★★★☆☆】
正財運。想要得財，就要積極去做。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 葡萄紫
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：努力展現自我。
【整體運★★★☆☆】
有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。
【事業運★★★☆☆】
工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。
【財富運★★☆☆☆】
多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍
開運方位：東北方向
射手座
短評：事業、愛情皆豐收。
【整體運★★★★☆】
有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。
【愛情運★★★★☆】
已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。
【財富運★★★☆☆】
多了解新資訊，才能帶來財運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-5:00pm 辣椒紅
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：保持競爭力，捨棄得失心。
【整體運★★☆☆☆】
今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。
【愛情運★☆☆☆☆】
有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！
【財富運★★★★☆】
沒事逛逛網站，會有驚喜喔。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00pm 葡萄紫
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：多進行心靈交流，可讓內心充實。
【整體運★★★★☆】
今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！
【事業運★★★★☆】
事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。
【財富運★★★☆☆】
不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。
【整體運★★★☆☆】
今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。
【愛情運★★★★☆】
感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？
【事業運★★☆☆☆】
少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。
【財富運★★★☆☆】
在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅
開運方位：正南方向
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