每日星座運勢／雙子精心打扮到處轉 不可放過愛情
2022-12-25
牡羊座
短評：多聽聽他的聲音。
【整體運★★★★☆】
容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。
【財富運★★★★☆】
錢財來得快，積蓄會越來越多。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 碧空藍
開運方位：東南方向
金牛座
短評：贈人玫瑰，手留餘香。
【整體運★★★☆☆】
今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。
【愛情運★★★☆☆】
透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
【事業運★★★☆☆】
事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！
【財富運★★★☆☆】
購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-3:00pm 艷棗紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：桃花運相當好的日子。
【整體運★★★★★】
一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！
【事業運★★★★☆】
需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。
【財富運★★★☆☆】
財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00pm 青金石藍
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：親情溫暖著自己。
【整體運★★★☆☆】
不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。
【事業運★★★☆☆】
有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。
【財富運★★★★☆】
有中小獎的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 翡翠綠
開運方位：正東方向
獅子座
短評：衝動是魔鬼。
【整體運★★★★☆】
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
【財富運★★★☆☆】
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 琥珀橙
開運方位：西北方向
處女座
短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。
【整體運★★★☆☆】
今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。
【愛情運★★★☆☆】
多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。
【事業運★★☆☆☆】
火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。
【財富運★★★★☆】
會有令人羨慕的中獎機運唷！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 朝霞紅
開運方位：西南方向
天秤座
短評：愛情有新情況出現哦！
【整體運★★★☆☆】
桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！
【愛情運★★★★☆】
夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。
【事業運★★★☆☆】
可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。
【財富運★★☆☆☆】
莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-4:00pm 蘋果綠
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：很容易便得到滿足。
【整體運★★★☆☆】
情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
【愛情運★★★☆☆】
單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。
【事業運★★★☆☆】
諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！
【財富運★★★☆☆】
少出門、少社交，減少開支是重點。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白
開運方位：西南方向
射手座
短評：用壓力化為動力。
【整體運★★★★☆】
資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。
【愛情運★★★☆☆】
要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。
【事業運★★★★☆】
有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 玉米黃
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：小心因感性多情帶來的困擾。
【整體運★★★☆☆】
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
【愛情運★★★★☆】
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
【事業運★★★☆☆】
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
【財富運★★☆☆☆】
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 杜鵑粉
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
【整體運★★★☆☆】
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
【愛情運★★★★☆】
你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！
【事業運★★★☆☆】
家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！
【財富運★★★☆☆】
對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 琥珀橙
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：心態決定事物取向。
【整體運★★★★☆】
遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。
【愛情運★★★★☆】
單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！
【事業運★★★☆☆】
雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。
【財富運★★★★☆】
財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫
開運方位：正南方向
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