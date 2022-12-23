每日星座運勢／牡羊今日配合度很高 易獲主管支持

2022-12-23

牡羊座

短評：心情舒暢，諸事順心遂意。

【整體運★★★★★】

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

【整體運★★★☆☆】

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

【愛情運★★★☆☆】

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

【事業運★★★★☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

【事業運★★★☆☆】

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

【財富運★★★☆☆】

時得時散、忽成忽敗的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：戀愛百分百。

【整體運★★★★☆】

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎接突破性的進展。

【財富運★★★☆☆】

順從長輩，就會有財運降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：衝動和率性是一體兩面。

【整體運★★★☆☆】

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：注意化解壓力，切勿自我壓抑。

【整體運★☆☆☆☆】

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★☆☆☆☆】

今天EQ比較低，容易跟伴侶吵架、拌嘴，而且互不相讓，小心感情疏離。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★☆☆☆☆】

為了金錢勞心、費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，比如股票、賭博等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：運勢普通的一天，情緒比較低落。

【整體運★★☆☆☆】

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

【財富運★★★☆☆】

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：西南方向

射手座

短評：莫問回報，拼命付出就對了。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

【整體運★★☆☆☆】

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

【事業運★☆☆☆☆】

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

【財富運★★☆☆☆】

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：虛心學習朋友們的投資心得。

【整體運★★★★☆】

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

【財富運★★★☆☆】

花錢應量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】