每日星座運勢／巨蟹要主動向外開發 才能遇財神爺

2022-12-22

牡羊座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

【愛情運★★☆☆☆】

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力。

【事業運★★★☆☆】

充滿了企圖心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

【財富運★★☆☆☆】

開源能力不強，宜守不宜攻。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：試著給自己減減壓。

【整體運★★★☆☆】

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★★★☆☆】

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：以柔克剛。

【整體運★★★★★】

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，有機會結識優秀的朋友；有伴侶者可安排雙人遊，戀情會快速升溫。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極一點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立起良好的互動關係。

【財富運★★★★★】

忙碌的一天，財運很不錯，但財神爺在外地，要主動向外積極開發、與人密切接觸，才能遇到財神爺；對洽商、業務工作者特別有利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

獅子座

短評：給自己信心，不要垂頭喪氣。

【整體運★☆☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★☆☆☆☆】

壞脾氣容易爆發的一天，對伴侶不要太挑剔，想想對方可愛的地方，可減少爭執。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★☆☆☆☆】

今日還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：事與願違。

【整體運★★☆☆☆】

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

【事業運★☆☆☆☆】

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

【財富運★★★☆☆】

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：情緒不好，也不要表露出來喔！

【整體運★★★★☆】

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

【愛情運★★★☆☆】

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

【事業運★★★★☆】

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：愛情甜蜜，還會有意外的收入。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：才藝彰顯，易受關注。

【整體運★★★☆☆】

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★★★☆】

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

【財富運★★★☆☆】

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：思維活躍，易有好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。

【事業運★★★★☆】

今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：今天很容易想起往事。

【整體運★★★☆☆】

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

【事業運★★☆☆☆】

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

【整體運★★☆☆☆】

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

【事業運★☆☆☆☆】

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

【財富運★★★☆☆】

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

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