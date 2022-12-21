每日星座運勢／摩羯拜訪客戶有收穫 書店遇見桃花

2022-12-21

牡羊座

短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

【整體運★★★☆☆】

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

【愛情運★★★☆☆】

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

【事業運★★★★☆】

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：要懂得如何推銷自己。

【整體運★★★☆☆】

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：與人合作會產生意見分歧。

【整體運★★☆☆☆】

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情之路易感不順，其實多是你自我設限，自己給自己製造愛情障礙罷了。

【事業運★★★☆☆】

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

【財富運★★☆☆☆】

身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：急於表現、愛出風頭易適得其反。

【整體運★★★☆☆】

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

處女座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：貪小便宜易得不償失。

【整體運★☆☆☆☆】

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！

【財富運★☆☆☆☆】

情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

射手座

短評：多關心你身邊的人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

【事業運★★★☆☆】

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

【財富運★★☆☆☆】

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：別因慾望強烈而影響事態進展。

【整體運★★★★★】

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 可可棕

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：能言善道，易吸引異性的目光。

【整體運★★★☆☆】

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

【事業運★★★☆☆】

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 可可棕

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：內心溫暖，易得親人支持。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

【愛情運★★★★☆】

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

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