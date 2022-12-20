每日星座運勢／射手需合理規劃錢財 戀情急速加溫

2022-12-20

牡羊座

短評：較理智，能理性地處理日常事務。

【整體運★★★☆☆】

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★☆☆☆】

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

【財富運★★★★☆】

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：平靜的一天，知足則易感到愜意。

【整體運★★★★☆】

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

【愛情運★★★★☆】

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

【財富運★★★☆☆】

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：宜安穩求財。

【整體運★★☆☆☆】

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：與人互動頻繁，人際關係和諧。

【整體運★★★☆☆】

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

【愛情運★★★☆☆】

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。

【財富運★★☆☆☆】

出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：運勢走俏，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★☆】

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

【財富運★★★☆☆】

投資運不錯，可先了解市場，看好投資項目、做好充分準備再投入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：情緒不穩，思緒混亂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

【愛情運★★☆☆☆】

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

【財富運★☆☆☆☆】

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的信息卻不適合你。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：手忙腳亂反而影響工作進展。

【整體運★★★☆☆】

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

【事業運★★★☆☆】

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

【財富運★★★☆☆】

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：處理好人際關係是今天要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

【愛情運★★☆☆☆】

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

【事業運★★★☆☆】

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

【財富運★★★☆☆】

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：正西方向

射手座

短評：控制現金流量。

【整體運★★★★☆】

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你得獲更多的關愛。

【事業運★★★★☆】

事情看似不多，但比較繁瑣，需要你耐心的處理！

【財富運★★★☆☆】

適合理財，請把多餘的錢拿去定存！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：戶外休閒能緩解疲勞。

【整體運★★★☆☆】

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

【愛情運★★★☆☆】

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：情緒不穩定，難以承受挫折。

【整體運★★☆☆☆】

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

【財富運★★★☆☆】

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【愛情運★★★★☆】

異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。

【事業運★★★★★】

你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

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