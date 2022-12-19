每日星座運勢／天秤單身者別宅在家 出門遇新對象

2022-12-19

牡羊座

短評：順心的一天，循序漸進就會有收穫。

【整體運★★★★☆】

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

【愛情運★★★★☆】

今日你們的戀情如茶水般平平淡淡。如果想要增加一點新鮮感，可以製造一些小驚喜，能獲得不錯的效果。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調，不妨趁今天重新聯繫、拜訪許久不見的客戶。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

金牛座

短評：放鬆些，運勢會更強。

【整體運★★★☆☆】

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

【愛情運★★☆☆☆】

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

【事業運★★★☆☆】

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

【財富運★★★☆☆】

在投資前要審慎評估利弊。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：多站在對方立場上考慮。

【整體運★★★☆☆】

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

【愛情運★★☆☆☆】

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

【事業運★★★★☆】

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

【財富運★★★★☆】

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

獅子座

短評：有機會展現多面個性。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

【事業運★★★☆☆】

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

【財富運★★☆☆☆】

不利由經商、金錢遊戲取財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：西南方向

處女座

短評：拓展人脈，擇友而交。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度倔強生硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★★☆☆】

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

【財富運★★★☆☆】

有機會從朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

射手座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。

【整體運★★☆☆☆】

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

【事業運★★★☆☆】

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

開銷多，金錢流動性強。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：退一步海闊天空。

【整體運★☆☆☆☆】

和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的喔！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢運作上易出狀況，手頭吃緊。可尋求親友金援，以解燃眉之急。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：遭受挫折更要加油打氣。

【整體運★★★☆☆】

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

【事業運★★★☆☆】

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

【財富運★★☆☆☆】

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

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