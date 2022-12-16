每日星座運勢／獅子把握機會找商機 異性緣很不錯
2022-12-16
牡羊座
短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。
【整體運★★★☆☆】
對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。
【事業運★★★★☆】
精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。
【財富運★★★☆☆】
賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正東方向
金牛座
短評：說到不如做到！
【整體運★★★★☆】
工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！
【事業運★★★★★】
事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。
【財富運★★★★☆】
財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍
開運方位：正東方向
雙子座
短評：今天是適合趕工的日子。
【整體運★★★☆☆】
做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。
【愛情運★★★☆☆】
想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。
【事業運★★★★☆】
靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。
【財富運★★☆☆☆】
花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：好運氣與你相隨。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
【愛情運★★★★☆】
桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。
【財富運★★★★☆】
有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠
開運方位：正南方向
獅子座
短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。
【整體運★★★★★】
有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。
【愛情運★★★★★】
異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。
【財富運★★★★☆】
財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍
開運方位：正南方向
處女座
短評：可別把愛情當遊戲。
【整體運★★☆☆☆】
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
【愛情運★★★☆☆】
多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。
【財富運★★☆☆☆】
避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 乳酪白
開運方位：東北方向
天秤座
短評：做好應急措施，才能萬無一失。
【整體運★★★☆☆】
單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。
【愛情運★★★★☆】
適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！
【財富運★★★☆☆】
置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 湖水綠
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。
【整體運★★★★☆】
工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。
【愛情運★★★☆☆】
在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。
【事業運★★★★☆】
容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！
【財富運★★★☆☆】
投資前應考慮到風險，別太盲目！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 脆梅青
開運方位：正南方向
射手座
短評：健康最為重要。
【整體運★★☆☆☆】
由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。
【愛情運★★☆☆☆】
工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。
【事業運★★☆☆☆】
放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。
【財富運★★☆☆☆】
在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-4:00pm 珠貝白
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：加強行動力，愛情才能馬到成功。
【整體運★★★☆☆】
萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。
【財富運★★★★☆】
財運頗佳，有機會收到意外驚喜。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：適合戶外活動，放鬆身心。
【整體運★★☆☆☆】
今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。
【事業運★☆☆☆☆】
今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。
【財富運★★☆☆☆】
投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：千萬別試圖去改變對方。
【整體運★☆☆☆☆】
如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不太穩定，工作任務繁重，容易產生不滿情緒，還應及時調整心態。
【財富運★☆☆☆☆】
不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙
開運方位：正東方向
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