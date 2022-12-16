每日星座運勢／獅子把握機會找商機 異性緣很不錯

2022-12-16

牡羊座

短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

【財富運★★★☆☆】

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：說到不如做到！

【整體運★★★★☆】

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

【事業運★★★★★】

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：好運氣與你相隨。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★★☆】

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。

【整體運★★★★★】

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

【愛情運★★★★★】

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 脆梅青

開運方位：正南方向

射手座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：加強行動力，愛情才能馬到成功。

【整體運★★★☆☆】

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：適合戶外活動，放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：千萬別試圖去改變對方。

【整體運★☆☆☆☆】

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，工作任務繁重，容易產生不滿情緒，還應及時調整心態。

【財富運★☆☆☆☆】

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

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