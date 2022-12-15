每日星座運勢／水瓶工作須勤勞耕耘 有效帶動財運

2022-12-15

牡羊座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運★★★★☆】

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

雙子座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：計較太多只會讓自己活得很累。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

【財富運★★★★☆】

有正財、偏財兩得意的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

【愛情運★★★★☆】

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★★★☆☆】

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

處女座

短評：需控制自己的情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

【事業運★★★★☆】

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

【財富運★★☆☆☆】

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

天秤座

短評：活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

【愛情運★★★★☆】

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★★☆☆】

投資較難獲利，要以穩定為考量。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

【整體運★★★★☆】

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★★☆】

今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：總運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：運勢旺盛，貴人助力強。

【整體運★★★★★】

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

心情愉悅，多與另一半交流互動。往日的誤會可望在今日消除，和好如初。

【事業運★★★★☆】

今日事業就是忙得一團亂，許多事情一下子就擠在一起囉！

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘，與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：貴在堅持。

【整體運★★★★☆】

單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛幻想日。有利獨處，好好享受做白日夢的滋味，想像浪漫的情境。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。

【財富運★★★★☆】

對金錢極為敏銳，有利投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

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