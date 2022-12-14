每日星座運勢／巨蟹戀愛中人要注意 因錢財生糾紛

2022-12-14

牡羊座

短評：笑口常開得好運。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：西北方向

金牛座

短評：好運暗藏在細節裡。

【整體運★★★☆☆】

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

【事業運★★★☆☆】

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢不錯，應主動付出。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好，有許多機會跟異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌；不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻。先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

處女座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

【整體運★★★★☆】

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

【事業運★★★★☆】

撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。

【財富運★★★☆☆】

不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心情不佳，切勿消極頹廢。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

【事業運★★★☆☆】

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

【財富運★★☆☆☆】

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

射手座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：靜觀其變不失為處世之道。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

【愛情運★★☆☆☆】

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 寶石藍

開運方位：東北方向

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