每日星座運勢／金牛記得要提醒自己 親切態度待人
2022-12-13
牡羊座
短評：切忌因嫉妒而迷失方向。
【整體運★★☆☆☆】
單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。
【愛情運★★☆☆☆】
有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。
【財富運★★☆☆☆】
盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 遠洋藍
開運方位：正東方向
金牛座
短評：親切對人。
【整體運★☆☆☆☆】
對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。
【愛情運★★☆☆☆】
工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。
【財富運★☆☆☆☆】
破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 寶石藍
開運方位：西南方向
雙子座
短評：稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
【整體運★★☆☆☆】
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。
【事業運★★☆☆☆】
有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。
【財富運★☆☆☆☆】
錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 珠貝白
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：異地謀生者有不錯的發展機會。
【整體運★★★★★】
是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。
【愛情運★★★★☆】
旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫
開運方位：東北方向
獅子座
短評：有利回憶過去，展望未來。
【整體運★★★★☆】
愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。
【愛情運★★★★☆】
誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！
【財富運★★★☆☆】
想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 秋葵綠
開運方位：西北方向
處女座
短評：真情的流露很讓人心動。
【整體運★★★☆☆】
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
【財富運★★☆☆☆】
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙
開運方位：正南方向
天秤座
短評：給他人多點關心。
【整體運★★★☆☆】
過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。
【愛情運★★☆☆☆】
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。
【財富運★★★☆☆】
別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00pm 薔薇粉
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：創業者應學會審時度勢。
【整體運★★★☆☆】
創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。
【愛情運★★★☆☆】
很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！
【財富運★★★★☆】
朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅
開運方位：正南方向
射手座
短評：與家人在一起的時間較多，其樂融融。
【整體運★★☆☆☆】
異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。
【愛情運★★☆☆☆】
與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。
【事業運★★★☆☆】
今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。
【財富運★★★☆☆】
財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 桐花白
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：人逢喜事精神爽。
【整體運★★★★☆】
今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。
【愛情運★★★★★】
愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
【財富運★★★☆☆】
還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：你選擇快樂，你就會快樂。
【整體運★★★☆☆】
今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。
【愛情運★★☆☆☆】
伴侶之間易一言不和就爭吵，凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。
【事業運★★★★☆】
與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。
【財富運★★★☆☆】
容易被煽動，恐導致財務狀況波動、不穩定。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：頭腦靈活，有利思考。
【整體運★★★★☆】
今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。
【愛情運★★★☆☆】
隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。
【財富運★★★★☆】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00am 艷棗紅
開運方位：正南方向
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