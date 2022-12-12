每日星座運勢／牡羊對愛情過於嚴苛 反而會失去它

2022-12-12

牡羊座

短評：對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

【整體運★☆☆☆☆】

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

金牛座

短評：心情愉快，能平穩前進，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻顯得寂寞又孤單。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦筋的事務，也特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：多點愛心，多點用心。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

【財富運★★★★☆】

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

【整體運★★★★☆】

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：遇事應隨機應變。

【整體運★★★★☆】

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

【愛情運★★★☆☆】

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

【事業運★★★☆☆】

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

【財富運★★★☆☆】

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：融洽的關係為工作營造好的氛圍。

【整體運★★★☆☆】

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

【事業運★★☆☆☆】

太過鬆懈工作壓力會很大，主動承擔責任反而能爭取到更多表現機會。

【財富運★★★☆☆】

投機心態是造成金錢流失的元兇，小心偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

射手座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：凡事要多份耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

【財富運★★★☆☆】

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

【整體運★★★★★】

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

【財富運★★★★★】

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

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