每日星座運勢／金牛多閱讀易有收穫 股票族易獲利
2022-12-10
牡羊座
短評：異性助力強，處處受到照顧。
【整體運★★★☆☆】
今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。
【事業運★★★☆☆】
有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。
【財富運★★☆☆☆】
變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍
開運方位：正北方向
金牛座
短評：容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。
【整體運★★★★☆】
財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。
【愛情運★★★★☆】
已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。
【財富運★★★★☆】
得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅
開運方位：東南方向
雙子座
短評：心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。
【整體運★★★★★】
情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。
【愛情運★★★★☆】
戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。
【事業運★★★★☆】
思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。
【財富運★★★★★】
今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-2:00pm 珊瑚橙
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：留意身心健康是關鍵。
【整體運★★★☆☆】
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
【愛情運★★☆☆☆】
情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！
【事業運★★★☆☆】
精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 桐花白
開運方位：正南方向
獅子座
短評：勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！
【整體運★★★☆☆】
遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。
【愛情運★★★☆☆】
懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。
【事業運★★★☆☆】
聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！
【財富運★★☆☆☆】
宜防精神不佳而造成財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00pm 薰衣草紫
開運方位：正南方向
處女座
短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。
【整體運★★★☆☆】
今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。
【愛情運★★★☆☆】
保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。
【事業運★★☆☆☆】
處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。
【財富運★★★☆☆】
財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-3:00pm 白鋼銀
開運方位：正北方向
天秤座
短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。
【整體運★★★★☆】
單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。
【事業運★★★★☆】
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
【財富運★★★★★】
小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00pm 和闐玉白
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：愛美之心人皆有之。
【整體運★★★★★】
財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！
【事業運★★★★☆】
有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。
【財富運★★★★★】
投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 水晶紫
開運方位：西南方向
射手座
短評：愛情運較為突顯的一天。
【整體運★★★☆☆】
單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。
【愛情運★★★★☆】
已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！
【財富運★★★☆☆】
資金調度頻繁，開銷極大。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 睡蓮紫
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：必要時需拿出些魄力。
【整體運★★★★☆】
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
【愛情運★★★★☆】
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
【事業運★★★★☆】
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
【財富運★★★☆☆】
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。
【整體運★★★☆☆】
兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。
【事業運★★★☆☆】
頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！
【財富運★★★☆☆】
對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 玫瑰紅
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：財富就在身邊。
【整體運★★★★☆】
和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！
【事業運★★★★☆】
容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍
開運方位：東北方向
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