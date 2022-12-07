每日星座運勢／獅子同事配合有默契 讓事業有進展

2022-12-07

牡羊座

短評：大膽示愛，易有驚喜。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人，趕快利用今天熱絡、纏綿一番吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財，如果沒有積極推算，就無法發現財神爺的蹤跡。此外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 碧空藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：工作中不要越級表現。

【整體運★★★☆☆】

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

【事業運★★★☆☆】

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

【財富運★★★☆☆】

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙

開運方位：正北方向

雙子座

短評：情緒波動較大，精神狀態不佳。

【整體運★★☆☆☆】

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

【事業運★★☆☆☆】

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

【財富運★★☆☆☆】

自我破壞形象恐會驅離財神。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 象牙白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：運勢平順，多留意感情問題。

【整體運★★★☆☆】

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！

【事業運★★★★☆】

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

【財富運★★★☆☆】

不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

射手座

短評：今天特別容易受他人影響。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

【愛情運★★☆☆☆】

把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

【財富運★★☆☆☆】

悶悶不樂會使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

【整體運★★★☆☆】

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

【愛情運★★★★☆】

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

【財富運★★☆☆☆】

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

【整體運★★★★☆】

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：加強體魄鍛煉，積極進取。

【整體運★★★☆☆】

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

【愛情運★★★☆☆】

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

【財富運★★★★☆】

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

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