每日星座運勢／天秤與客戶溝通順暢 可望談成生意

2022-12-06

牡羊座

短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

【整體運★★★☆☆】

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

【事業運★★★☆☆】

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

【財富運★★☆☆☆】

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

【整體運★★★☆☆】

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

【事業運★★★★☆】

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

【財富運★★★☆☆】

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：保持工作環境整潔，心情更美麗。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

【財富運★★★☆☆】

鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

【整體運★★★★☆】

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

【事業運★★☆☆☆】

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

【財富運★★★★☆】

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

獅子座

短評：拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

【整體運★★☆☆☆】

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

【事業運★★★☆☆】

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

【財富運★☆☆☆☆】

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：自信使你變得更有魅力。

【整體運★★★☆☆】

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

【事業運★★★☆☆】

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

天秤座

短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。

【事業運★★★★★】

今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 艷棗紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

射手座

短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。

【整體運★★★★☆】

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

【愛情運★★★★☆】

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

【財富運★★★☆☆】

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 燻鮭紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：比較沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

【事業運★★★☆☆】

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，容易發生財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

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