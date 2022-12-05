每日星座運勢／處女避免說人長道短 看看投資筆記

2022-12-05

牡羊座

短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

【整體運★★★☆☆】

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

【愛情運★★☆☆☆】

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

【事業運★★★☆☆】

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：切忌濫交朋友。

【整體運★★☆☆☆】

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

【事業運★★☆☆☆】

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

【財富運★★★☆☆】

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：飲水不忘掘井人。

【整體運★★★★☆】

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

【整體運★★★☆☆】

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

【事業運★★★★☆】

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

【財富運★★★☆☆】

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：需多給自己打氣的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

【財富運★★★☆☆】

保守理財，才能降低財務波動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

處女座

短評：遠離是非，避免說人長、道人短。

【整體運★★★★★】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

【事業運★★★★☆】

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：火氣比較大，容易與人挑起爭端。

【整體運★☆☆☆☆】

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

【財富運★☆☆☆☆】

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：易有好事降臨的日子。

【整體運★★★★☆】

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

【事業運★★★★☆】

獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。

【財富運★★★★☆】

有收到禮品、紅包的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

射手座

短評：情緒溫和，待人謙虛有禮。

【整體運★★★☆☆】

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

【愛情運★★★★☆】

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

【事業運★★☆☆☆】

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

【財富運★★★☆☆】

要務實一點的過日子，進行知識投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★☆☆☆☆】

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

【財富運★★★☆☆】

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

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