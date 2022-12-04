每日星座運勢／雙子不要太過於自我 自然成功結緣

2022-12-04

牡羊座

短評：充滿創意的一天。

【整體運★★★★☆】

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

【愛情運★★★★☆】

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

【事業運★★★☆☆】

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

【財富運★★★★☆】

懂得開源節流者，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：新潮的服飾讓你大出風頭。

【整體運★★★☆☆】

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

【事業運★★★☆☆】

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

【整體運★★★★☆】

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。

【事業運★★★☆☆】

運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★★】

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

處女座

短評：人緣佳，人情往來頻繁。

【整體運★★★★★】

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

【愛情運★★★★★】

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

【事業運★★★★☆】

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

【財富運★★★★☆】

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

天秤座

短評：擁有幸福的負擔。

【整體運★★★☆☆】

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

【愛情運★★★★☆】

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

【事業運★★★☆☆】

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

【財富運★★☆☆☆】

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：有機會發揮專長與才藝。

【整體運★★★★☆】

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

【愛情運★★★★☆】

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

【財富運★★★★☆】

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：桃花旺盛，與異性互動的好日子。

【整體運★★★★☆】

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

【事業運★★★☆☆】

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

【財富運★★★★☆】

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

【愛情運★★☆☆☆】

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

【事業運★★☆☆☆】

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

【財富運★★★☆☆】

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：處事時要慎重為之。

【整體運★★★★☆】

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

【愛情運★★★★☆】

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★★☆☆】

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

【財富運★★★★☆】

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 翡翠綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

【整體運★★★★★】

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

【事業運★★★★★】

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

【財富運★★★★☆】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 薰衣草紫

開運方位：東南方向

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