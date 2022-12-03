每日星座運勢／天蠍透過朋友的引見 事業大有助益

2022-12-03

牡羊座

短評：行動力十足。

【整體運★★★☆☆】

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

【愛情運★★☆☆☆】

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

【財富運★★★★☆】

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：戶外的放鬆對身心更有益處。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

【愛情運★★★★☆】

有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。

【事業運★★★★☆】

與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。

【財富運★★☆☆☆】

挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙子座

短評：把握尺度很關鍵。

【整體運★★★☆☆】

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

【事業運★★★★☆】

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

不適合變化快速型的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

【愛情運★★★★☆】

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

【財富運★★★★☆】

留意市場動態，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

處女座

短評：不要坐以待斃。

【整體運★★★☆☆】

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★★★★☆】

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

【財富運★★★☆☆】

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

【整體運★★★★☆】

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

【財富運★★★★☆】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

【整體運★★★★★】

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★★★】

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：伴侶小別勝新婚。

【整體運★★★★☆】

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

【愛情運★★★★☆】

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

【財富運★★★★★】

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：專業性活動為投資帶來好兆頭。

【整體運★★★★☆】

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

【愛情運★★★★☆】

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

【事業運★★★☆☆】

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

【財富運★★★★☆】

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

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