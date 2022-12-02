每日星座運勢／摩羯協調好人際關係 財務利潤敏銳

2022-12-02

牡羊座

短評：靈感豐富的日子，宜好好利用。

【整體運★★★☆☆】

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

【財富運★★★☆☆】

小心投資，避免高風險投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

【整體運★★☆☆☆】

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

【事業運★★☆☆☆】

心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

【財富運★★★☆☆】

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

雙子座

短評：在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。

【整體運★☆☆☆☆】

尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。

【愛情運★☆☆☆☆】

外力干擾會令你不得安寧，應用樂觀的心態看待眼前的戀情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★☆☆☆☆】

如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 古銅青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

【愛情運★★★☆☆】

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

【財富運★★☆☆☆】

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：精心裝扮一下！

【整體運★★★★☆】

初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。

【愛情運★★★★☆】

約會很順利，享受屬於你們的美好時光吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有曲高和寡的情形發生，要多加提醒自己哦！

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然見識遠大，但是還是要仔細評估才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：一切進展順利。

【整體運★★★★☆】

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

【愛情運★★★★☆】

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

【事業運★★★☆☆】

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。

【整體運★★★☆☆】

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

【事業運★★☆☆☆】

家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

【財富運★★★☆☆】

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

【整體運★★★★★】

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：今天的精神壓力比較大。

【整體運★★★☆☆】

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

【愛情運★★★☆☆】

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

【財富運★★☆☆☆】

精神不安定，易為錢財而傷神。不宜借錢給異性朋友，易上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

【整體運★★☆☆☆】

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

【財富運★★★☆☆】

有點小迷糊，所以容易損失小財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

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