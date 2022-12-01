每日星座運勢／天秤財源旺盛謹慎點 有利談情說愛

2022-12-01

牡羊座

短評：盡職盡責，做好本分。

【整體運★★★★☆】

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

【財富運★★★★★】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

金牛座

短評：謹防樂極生悲。

【整體運★★★☆☆】

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

【事業運★★☆☆☆】

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥營利。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

雙子座

短評：狀態良好，宜好好保持。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：出門會有不順。

【整體運★★★☆☆】

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

【愛情運★★★☆☆】

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

【事業運★★★★☆】

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

【財富運★★☆☆☆】

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：快樂應該讓大家分享。

【整體運★★★☆☆】

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【愛情運★★☆☆☆】

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

【事業運★★★★☆】

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

【財富運★★★☆☆】

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：小不忍，則亂大謀。

【整體運★★☆☆☆】

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

【愛情運★★★☆☆】

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

【事業運★★☆☆☆】

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

天秤座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：做任何事都要保持一貫態度。

【整體運★★★★☆】

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中的人要互相包容、和睦相處；單身者則適合把心思放在工作上吧！

【事業運★★★★☆】

企畫、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧理財，隨時精算近日的收支狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

射手座

短評：保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

【整體運★★★☆☆】

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

【事業運★★☆☆☆】

處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

【財富運★★★☆☆】

對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

【整體運★★☆☆☆】

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，求財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：把握好說話尺度，以免得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

【財富運★☆☆☆☆】

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。

【整體運★★☆☆☆】

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

【財富運★☆☆☆☆】

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

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