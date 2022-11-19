相處好難？12星座情人「幸福一輩子秘訣」曝光 別給天秤選擇、懷疑摩羯是利刃

相愛容易相處難，這句話在不少情侶上印證，雖然兩人很相愛，但還是可能因處不來、價值觀的問題而吵架或分手，其實有時候在愛情裡條件不缺，缺的就是一個「相處小秘訣」，塔羅牌老師艾菲爾整理了和12星座情人「幸福長久」的相處眉角，只要參考照做就能擁有長久幸福的戀情，他也提醒大家要同時參考太陽和上升。

白羊座

享受他的照顧，但不要忘記自己喜歡的人事物，不要把全部的快樂全賭在他身上，當他開始冷淡，就別再讓自己太執著於他。

金牛座

可以對他任性，但不要太常任性，可以迷糊，但不要在大事情迷糊，你愈聰明穩重，他愈離不開你。

雙子座

盡情享受他對你的好吧，不用感到有所虧欠，雙子對你的好，是因為他也能因此快樂，太嚴肅反而讓他手足無措。

巨蟹座

跟巨蟹談戀愛就像在熬湯，太多的爭吵，會讓湯滾得太沸，慢慢的，一點一點的磨合你們的關係，才能讓這場愛情濃郁有味。

獅子座

獅子座認識前大男人，認識後卻像小孩，多多的稱讚鼓勵，投以崇拜眼神，就能讓他神采奕奕，願意對你付出更多。

處女座

處女座的愛像冰山，你感受到的只有一些些，但遇到困難，或是寂寞，或是年老，你會發現藏在他海平面底下的愛還有一大塊。

天秤座

你喜歡漂亮優雅的生活嗎?那你會是天秤最愛的那種人，只是別問他晚餐要吃什麼，明天想去哪裡玩，他的選擇障礙會讓你氣到想走人。

天蠍座

如果你懂海，那你就會懂天蠍，他們能夠像大浪一樣瘋狂，卻又突然平靜如鏡，他心底有翻湧的暗流，可能會讓你受傷，但也能給你最美的愛情。

射手座

跟射手座談戀愛就像養了一匹馬，他會在想撒嬌時硬黏著你，但你也知道這個家關不住他，跟他一起奔跑吧，別放他獨自自由太久。

摩羯座

跟摩羯相處最重要的不是浪漫，而是信任，相信他對你的心意，也相信自己對他而言是最特別的，「懷疑」將會是割開戀情的利刃。

水瓶座

跟水瓶交往是弔詭的，你愈活得像是單身，愈投入在自己的事物，他們就愈愛你，像是在跟貓玩，不理他，他反而會理你。

雙魚座

冬夜牽著手走在滿是燈火的街頭、一起看場浪漫的愛情電影，要讓雙魚心動不難，但要記住，無論事情是對是錯，永遠記得要站在雙魚身邊，替他說話。