小孟塔羅：聖誕、跨年孤單寂寞冷？輪我脫單了吧 測年底前的「戀愛運勢」？

日子愈接近年底天氣逐漸轉涼，單身的人是否孤單寂寞覺得冷？而即將到來的聖誔節與跨年，勢必會有許多情侶出雙入對。還在尋覓真愛的人請別氣餒，也許丘比特的箭已瞄準你的心，幫你牽線名為幸福的愛情唷！現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前的戀愛運勢？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ciro Marchetti & Sasha Marchetti(Retrospective Tarot)

A：對方沒有心。(命運之輪正位)

牌面上猴子往輪子下方，兔子往上想到獅子處。

A：對方沒有心。(命運之輪正位)

這張牌表示當我們面對欣賞的人，最困擾的是不知對方心意為何？選到這張牌的人，若年底前有遇到感覺不錯的人，你會從對方的言行意識到，他不想繼續下去的心態。小孟老師在此提醒你，遲早都會發生的事情，早點知道對你比較好，可以節省你的寶貴時間，把心力放在其他的人身上。

B：距離的阻力。(權杖三正位)

牌面上的男子望著遠方，有一艘帆船在雲朵上。

B：距離的阻力。(權杖三正位)

這張牌表示距離會是你在感情路上的阻礙。雖然網路能認識到全世界的人，但談感情還是很需要實際的相處，透過文字、語音、影像的交流終究不夠。而有些人雖然碰的到，卻與你的心存在隔閡。小孟老師在此提醒你，就算你有想努力的決心，但對方是否有意志力，以及環境或其他干擾因素，是你無法忽略且需正視的。

C：虛幻的假象。(聖杯九正位)

牌面上的男子高舉酒杯，橡木桶上擺放三瓶酒。

C：虛幻的假象。(聖杯九正位)

這張牌表示要小心到頭來一場空。有些人表面上對你獻殷勤、示善意，讓你有被關心、被重視的感受，似乎能嗅到名為戀愛的味道，然而對方實際上卻只是在搞曖昧，所以這種快樂往往曇花一現、時好時壞。小孟老師在此提醒你，時間會讓真相浮出水面，請不要太快投入感情，才不會因期待落空而失望。

D：尋覓的過程。(隱者牌正位)

牌面上的老者提著油燈，照亮夜晚彎曲的道路。

D：尋覓的過程。(隱者牌正位)

這張牌表示你很清楚知道自己想要的關係為何。因此，你會想執行能實現目標的努力。像是：拓展自己的交友圈，多參與朋友的活動，甚至藉由媒妁來尋找，只可惜年底前遇到的對象，感覺大多停留在觀望的狀態。小孟老師在此提醒你，可祈求月老助你一臂之力，助你早日遇到好的姻緣。

E：可期待的人。(聖杯侍者正位)

牌面上戴著帽子的男孩，身處在許多魚的海中。

E：可期待的人。(聖杯侍者正位)

這張牌表示你年底前會遇到很聊得來的人。你們很可能一見如故，似乎總有聊不完的話。而且你會發現對方的優點，正是你欣賞與認同的特質。雙方在相處的過程會越走越近，好好把握的話很有機會脫單唷！小孟老師在此提醒你，果實從生到熟需要時間，慢慢來千萬不要著急，吃緊弄破碗就太可惜了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康