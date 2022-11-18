12星座情緒低落時怎麼辦 火系躺平沒用、這三星座能靠追劇紓壓

人生並非一帆風順，難免偶爾會有遇上挫折，感到情緒低落的時候。日本網站「占TV」就把十二星座分成四組，並分析每組星座在心情低落時，可以採取什麼樣的應對方式。

火系星座（牡羊座、獅子座、射手座）：多運動活絡筋骨

這三個星座在情緒低落時，千萬不能只是躺平，而是要找個方法發洩自我的情緒，將內心堆積的慾望一口氣釋放出來。因此最推薦的辦法，就是讓自己動一動。且運動的同時還能散發能讓腦內感到快樂的賀爾蒙，正是抗憂鬱的最佳良藥。

地系星座（金牛座、處女座、魔羯座）：多專注在愛好上

這三個星座在情緒低落時，不妨稍微遠離塵世的紛擾，找個地方讓自己內心好好休整，並透過專注在自己喜好的事物上，以調整自己的心情。儘管過去可能被各種現實問題搞到身心俱疲，但讓自己無憂無慮的沉浸在興趣上，的確可以讓自己好好放鬆。

風系星座（雙子座、天秤座、水瓶座）：多逛社群網站

對風系星座的人而言，簡單的與人交流、聊天，就有能夠放鬆心情的效果。然而對現代人來說，又不太那麼喜歡與人面對面。因此透過一些社群網站，和其他人簡單說上幾句話，花上一些時間傳訊回訊，就能一定程度改善低落的情緒。

水系星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：多觸動自我感情

水系星座想調整自我情緒，可以找一些感動人心的戲劇、小說等等的東西來看，讓自己重溫感動流淚的心情，來掃除堆積的煩惱。或者是參加公益活動，去幫助其他有困難的人，或許就能藉此培養出自己積極正向，勇於迎接未來的態度。