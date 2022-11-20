殺破狼周運勢／雙子陷入戀愛氛圍 天秤職場運勢亮眼

殺破狼2022年11月21日～11月27日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與金星、水星齊聚，在此時訂到便宜的交通票券，並計劃好一個海外旅行行程，即將啟程去遊玩。新月期間，可許下有關遠行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，因工作需求需要外派或出差，差旅待遇極佳。某些白羊座則是需要與海外人士頻繁接洽，會有機會與國外的廠商合作。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星持續受到溝通宮位的火星影響，被暗戀的對象誤會，與你冷戰，想與對方說話交流，總是被已讀不回。某些白羊座會被喜歡的人發現自己不想為人所知的秘密，感到難堪。

交通運方面，在交通宮位的火星持續受到海王星影響，到外地去容易迷路，甚至不小心闖入危險的區域而受傷。駕駛車輛需注意行車糾紛，同時被開罰單的機率較高，這段時間要特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在財務宮位，與金星、水星齊聚，偏財運頗佳，記得對統一發票，中獎率高。有投資習慣的金牛座，投資標的有起色，可慢慢回本。新月期間，可許下金錢、財務、債務相關的願望，會獲得好運。

學業運佳，在學業宮位的冥王星相位良好，作業或是論文受到指導者重視，有機會登上重要期刊。年紀尚輕的金牛座，對外的特殊競賽可獲得亮麗的成績，未來可保送進較為理想的學校。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位不良，預期之外的花費過多，會因為加入直銷或宗教團體，捐獻許多金錢，或購買許多沒用的商品，最後才發現自己被騙，某些金牛座對於眼前的利益過於執著，貪小失大，反而造成更多的損失。

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，整個大環境皆因為一些因素惡性循環，使得你不得不選擇轉換工作。某些金牛座可能被資遣，目前還在慢慢尋求新的發展領域。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與金星、水星齊聚，突然對某個人溫馨的舉動煞到，陷入戀愛氛圍中。某些雙子座會被喜歡的人告白，兩人開始交往。新月期間，可許下與感情關係有關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，木星與海王星齊聚志業宮位，目前在自己所嚮往的領域工作，對未來的發展比較篤定。某些雙子座會在這段時間轉換到組織較大，或是公務部門工作，生活感到比較安穩。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮退行，舊疾復發嚴重，可能需要動手術治療，這段時間要當心血光之災，容易發生意外傷害，人身安全也要留意，不要涉足危險的地方，以及從事不安全的行為。

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到天王星影響，到異地旅行、工作、外派、唸書的雙子座，容易感到水土不服，心理壓力較大，同時週遭的人似乎都不太友善，隻身在外感到孤立無援。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與金星水星同宮，工作內容或是職務將有新的開始，同時職場環境也較為友善。新月期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與遠行宮位的木星有良好連結，與喜歡的人有一個遠行計畫，在旅程中兩人的情感會有更多的進展。單身的巨蟹座則是在旅行時遇到聊得來的旅伴，可能因此邂逅良緣。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星持續受到財務宮位的土星影響，多花些心思去了解某些人的背景，才不會踩到他人的地雷，甚至惹上不好對付的對象。某些巨蟹座與人有官非糾紛，須多做些功課，才能討回公道。

學業運方面，在學業宮位的木星與海王星受到心靈宮位的火星影響，在學校受到不公平的待遇，心裡感到委屈，卻無處可傾訴。某些巨蟹座的專業能力受到外人質疑，雖不服氣，但由於沒有把功課做好，只能怪自己不爭氣。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與金星、水星齊聚，與喜歡的人情感升溫，兩人決定開始交往。感情穩定的獅子座，可能會收養寵物，生活有新的寄託。新月期間，可許下與戀愛、小孩、寵物相關的願望，會受到新月的祝福。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，因為一些不可抗力的因素，會有機會待在家中工作，一個人做事情可以自己決定很多事，並有效的調配生活時間，比起進辦公室上班來得愉快。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星持續受到在財務宮位的海王星影響，被某些朋友或團體當成免費工具人，不斷付出勞力，最後發現這些人都是一些好吃懶做的騙子，感到十分憤怒。

健康運方面，木星與海王星齊聚在疾厄宮位，過度鑽牛角尖，並且無限放大自己的情緒，當心罹患心理疾病，自己還沒有病識感。某些獅子座過度勞累，代謝變差，有發福的傾向，肝功能也變差。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與金星、水星齊聚，家人的身體狀況復原，生活恢復以往，覺得平安就是福。需要搬家的處女座，在這段時間會找到理想的物件，並很快簽約，搬到較舒適的環境居住。

感情運方面，木星與海王星齊聚感情宮位，目前與喜歡的人正在討論婚事，要挑婚紗和戒指，兩人都準備好進入人生的新階段。某些處女座則是對自己的情感已經思考清楚，即便不結婚，也會尋求到許多可以陪伴自己的好朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星影響，長期在職場，會發現自己用的工具或是專業能力已經跟不上時代，需要好好進修，提升工作能力。某些處女座目前家庭與工作兩頭燒，每天感覺時間不夠用。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星持續受到土星影響，很想把一切拋開，出國散散心，現實層面卻不允許自己這麼任性，每天都感到十分煩悶。某些在海外工作、外派、出差、留學......的處女座，一直困在異地不能回家，心情很鬱卒。

天秤座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與金星、水星齊聚。會想開始進修新的知識或學習一些才藝。還是學生的天秤座，會有新同學轉學，兩人在學業上會相輔相成。新月期間可許下有關學習、學業有關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，木星與海王星齊聚工作宮位，同時新月以及金星、水星齊聚面試宮位，正在尋找新工作的天秤座，會在這段時間成功轉換跑道，找到不錯的產業或公司跳槽。工作穩定的天秤座，職務會往上升等，成為小主管。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，尚未走出失戀的陰霾，還間接聽說前任到處講你的不是。感情較穩定的天秤座，交往對象目前經濟狀況不佳，也會因此影響兩人的生活。

金錢運方面，在財務宮位的天王星持續受到土星影響，會為了小孩、寵物、戀愛對象、追星、創作……負債，生活得十分辛苦。有投資習慣的天秤座，套牢在高點，甚至因為融資做短線，造成債台高築。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與金星、水星齊聚，會有新的收益來源進帳，手頭較為餘裕。此時也可向老闆要求薪資待遇的調整。新月期間，可許下有關金錢、薪資待遇、物質生活……相關的願望，會有良好能量幫助。

學習運方面，在學習、考試宮位的冥王星相位良好，在職場外進修的課程可讓自己有第二專長，晚年不怕失業。某些天蠍座修完跨產業的學分，會嘗試考取證照，或是參加跳戰度較高的國家考試，成績可跨越門檻，成為公務人員。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星相位不良，並持續受到日月蝕能量的影響，喜歡的對象突然從你生活中消失、離開，目前正在陣痛期。某些天蠍座最近的伴侶關係緊張，常為小事吵架。

健康運方面，火星在疾厄宮位退行，某些慢性疾病惡化，身體狀況越來越差，同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較大。不要涉足危險的區域，注意人身安全。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與金星、水星合相，與喜歡的人關係有許多交流機會，情感會有大幅進展，新月期間，可許下與戀愛、情感、以及任何自己想做的事情……等任何的願望，都會獲得新月的祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，雖然金錢不斷消耗，感覺手頭拮据，但總在緊急關頭就會有一筆資金進帳，渡過難關。某些射手座除了正職之外，還有別的兼職，讓自己收支能平衡。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，工作經常因為環境變化，而必須機動性調整，職場環境不穩定。並有流言蜚語會影響你的專業評價，必要時需要適時反駁。

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星相位不良，很想放假到處旅行好好放鬆，但目前工作狀況與收入都不穩定，無法任性地說走就走。某些射手座則是因為工作需要外派與出差，但都是到生活機能較差的區域，反而討厭出遠門。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，並與金星與水星齊聚。會對某個人產生好感與暗戀的情愫，並有許多交流的機會，新月期間，可許下與情感、心靈有關的願望，新戀情會受到新月的祝福。

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，作業、報告或是論文受到師長重視，在學校成為眾人矚目的焦點。某些摩羯座期中考試猜題準確，就算是不拿手的科目也能跨越及格門檻。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到天王星影響，有些消費會覺得昂貴，捨不得花錢，但各式各樣的支出不斷冒出，覺得手頭拮据，甚至有一種生活貧困的情緒產生。

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的海王星影響，上司或是客戶的要求十分籠統，常常被要求修改作品或企劃，每天都因此需要加班到深夜，感覺身體過勞。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，並與金星、水星齊聚。會加入一個新的社團與組織，裡頭的人都十分友善，並且樂於交流，在人際關係中可感到愉悅與快樂。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，收益增加，會有餘裕的金錢花費在別人眼中無意義的事情上。某些水瓶座會因為願望獲得實現，以捐錢做公益的方式回饋社會還願。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星影響，戀愛對象有事情隱瞞，但很快就被你識破，對方容易見笑轉生氣，覺得他不可理喻。某些水瓶座覺得喜歡的人花錢太浪費，會思考長久發展的可行性。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星持續受到土星影響，家人或鄰居非常吵雜，使你生活受到干擾。某些水瓶座因為工作或是各種不可抗力的原因，經常在不同的地方過夜，生活不穩定。

雙魚座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在志業宮位，並與金星、水星齊聚，會接掌新的職務，或是有新的業務或是工作計畫開始執行。新月期間，可許下有關工作、成就、事業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，由於廣結善緣，面對各種困難會有貴人仗義相助。某些雙魚座這段時間會頻繁與司法人員、軍警打交道，甚至成為某些事件的的關鍵人物。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與海王星齊聚命宮，會是桃花盛開的時期，然而海王星受到火星影響，也會招來一些恐怖情人，甚至跟蹤你回家，雖然他們不見得會做出傷人的事情，卻會造成精神上的恐懼。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到土星影響，很想任性出門旅遊，但無法放下手上堆積如山的工作，使你難以下決定出門旅行。某些雙魚座則是需要到較為偏僻的地區出差，差旅待遇又不佳，到異地工作特別勞累。

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