殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高

殺破狼占星2023年12星座流運（下）（天秤座～雙魚座）

2022年轉眼間又要結束了，隨著新冠確診病例數下降，疫情也逐漸趨緩，可以展望2023年恢復正常的生活，星座專家殺破狼預測了12星座2023年的整體運勢，包含工作運、感情運、財運及健康運，並且分成上下兩篇推出，上篇已經推出，下篇則接續包含了天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙魚座6個星座，快來看看你的運勢如何吧！（延伸閱讀：殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利）

2023年天秤座

整體運勢：★★★ 3顆星

有許多天秤座目前會認真思考把情感關係穩定下來，木星在2023年5月17日前停留在天秤座的伴侶、情感、婚姻宮位，會與另一半達成共識，開始同居、試婚，或是與對方決定登記結婚。不過，有許多天秤座尚處在猶豫不決的情感狀態中，而土星也在戀愛宮位肆虐好一陣子，若是還沒做好情感關係功課的天秤座，2023年3月7日土星離開戀愛宮位之前，會有一些事件強迫天秤座必須正視自己情感關係的責任感。

戀愛宮位也同時兼顧掌管子女宮位，土星在子女宮位運行的能量，會讓天秤座在2022年5月～10月間奉子成婚，有些天秤座根本還沒來得及準備好當父母，就得進入婚姻關係撫養小孩了。2023年3月23日冥王星會開始進入天秤座的子女宮位，直到到6月初離開，冥王星與土星都是要人們正視自己功課的業力行星，因此奉子成婚會是天秤座2022年～2023年上半年必須注意的事情。如果還沒有把握進入婚姻關係，防護措施就得做好，一旦不小心有了小生命，就必須對另一半以及腹中的小生命負起責任。

2023年的日月蝕會發生在婚姻宮位、財務宮位的軸線上，4月將會是決定一段關係是否能穩定下來的關鍵期，如果4月沒通過考驗，可能會與交往的人決裂，老死不相往來。已經結婚的天秤座，則可能覺得對方過於強勢，甚至決定婚姻的走向，離婚的可能性較高，不過若能撐過日月蝕的影響期，雙方在下半年的關係會稍微轉好，2024年才會有新的情感課題要做。

除了可能奉子成婚之外，喜歡小動物的天秤座在這兩年也必須面對毛孩子的生命功課，某些天秤座這幾年不斷送走比自己先老去的孩子，或是怎麼也無力挽救自己疼愛的寵物，眼睜睜看著孩子一天比一天衰弱。甚至有些已婚有小孩的天秤座，在這兩三年會為了小孩的問題傷透腦筋，孩子經常生病，或是體質較為衰弱，也有些小孩不是很好管教，常常惹事，使得天秤座傷透了腦筋。2023年5月17日之後，木星會進入天秤座的疾厄宮位，並受到在子女宮位的冥王星影響，某些天秤座會在此時又要面對孩子的問題，可能又會送走身邊所疼愛的小孩，甚至為了小孩的監護權採取法律行動。

木星2023年5月17日後，會進入天秤座的財務宮位，如果是對投資、理財有興趣的天秤座，2023年下半年將會因為投資而賺進大量的資金，有些天秤座偏財運不錯，買彩券、對發票都可能對中額度不算少的獎金。這樣的好運會一直延續到2024年的6月，如果是對於投資理財有興趣的天秤座，不妨好好利用一年的時間，做好功課再投資，會有不錯的收益進帳。

某些天秤座下半年則是會藉著繼承或是家人的贈與，獲得一筆資產，這筆資產至少可庇佑你很長一段時間的生活，不愁吃穿。不過木星進入財務宮位，也不一定全是好事，某些天秤座可能會無緣無故捲入一場官非，雖然最後可獲得賠償，不過過程絕對不是太愉快，也可能因為繼承權的相關問題，與親戚對簿公堂，從此家族間的恩怨會浮上檯面，也造成一個家族的情感撕裂。

不過木星2023年5月17日後也進入了疾厄宮位，許多天秤座會感覺代謝狀況變差，肝功能退化，容易發福或水腫，每天會感到十分勞累，體力大不如前，海王星持續停留在健康宮位，造成天秤座睡眠狀況不佳，每天好像都睡不飽，這是肝功能受損的前兆，因此天秤座在賺錢、應酬之餘，不要過度勞累。

木星進入疾厄宮位，也可能會染上慢性疾病，需要花整整一年的時間醫治，但天秤座會有足夠的保險可以代為支付，不過生病總不是好事，因此天秤座2023年最好要注意自己的身體健康與人身安全為佳，金錢最好是花在自己愉快的事情上，讓身心靈維持平衡是天秤座2023年非常重要的課題。

人際關係倒是天秤座2023年特別幸運的一環，金星在6月～10月初會進入天秤座的人際關係宮位，順行加上逆行走上4個月，交際應酬的邀約較多，會與很多很久不見的朋友見面，也許是為了婚宴必須與朋友們見面，或是會參加同學會，若是需要一些人脈幫忙，會聯絡過去的人際關係尋求幫忙，因此，天秤座2023年的貴人大多是過去累積下來的人脈。如果在6月～10月初這段時間結交新朋友，會在4個月的時間發現自己誤交損友，造成許多名譽或財產的損失，甚至被捲入官非中，因此對於新結交的人際關係要稍微謹慎一些。

工作運方面，天秤座的工作宮位依然受到海王星影響，比起2022年木星行走在工作宮位時會輕鬆許多。2023年3月25日之前，火星在遠行宮位停留，與在工作宮位的海王星呈現4分相，因此在2023年3月之前，天秤座出差、駐外的機會較多，即便是工作穩定的天秤座，也會有許多與海外人士接觸的機會，3月底以前也可能會安排許多海外旅遊的機會。4月之後會比較沒動力出門，一直到2024年6月才會再有向外發展的機會，若想到外地工作的天秤座，不妨在3月之前做好計劃，不然會被家庭、婚姻、感情……相關的事件綑綁，沒辦法放鬆出遊。

整體而言，2023年是天秤座情感能否穩定下來的轉捩點，生命中重要的人會瞬間在你身邊出現與消逝，即便不缺金錢，但對於人情冷暖，甘苦自知。天秤座在2023年要面對的是人生中重大的功課，沒有逃避的空間，因此天秤座不能再對生活渾渾噩噩，或是對感情猶豫不決，2023年命運流轉的速度會快到讓你反應不過來。不過如果能坦然接受情感關係的責任，以及學會對他人的生命與情感負責，運勢就會往好的方面發展。

2023年天蠍座流運

整體運勢：★★ 2顆星

許多天蠍座這幾年來會覺得生活處在不穩定的狀態，特別是工作，一直沒有歸屬感，不過自2022年5月～10月開始，一直到2023年的5月17日之前，木星會待在天蠍座的工作宮位，天蠍座在職場的位置逐漸穩定下來，在某個領域找到歸屬感，工作量雖然不少，但至少職場環境是友善的，做任何事務的流程分工清楚，會確定自己可以在現在的職業裏好好待下來。工作穩定的天蠍座，在上半年會接到許多重要的案件、訂單，會提升你在工作領域中的地位。

2023年的日月蝕會發生在天蠍座工作宮位的軸線上，4月將會是你是否能在某個領域裏待下來的關鍵，也有一些天蠍座會在4月的時候轉職，或是有人事的調動，務必在5月17日前塵埃落定為佳。6月～10月初，金星會在天蠍座的志業宮位順行逆行待上4個多月，有些天蠍座則可能晉升為小主管，或是代理主管職務，學習做重要決策，因此天蠍座2023年在工作方面是充實的。

如果天蠍座想轉職，儘量在5月17日以前就穩定下來，6月初～10月初金星進入天蠍座的志業宮位，並在7月底～9月中這段時間逆行，如果下半年才決定轉職，能待在這個工作領域的時間不會太長久，因此天蠍座上半年必須確立好自己該從事什麼產業？職涯方向須早日規劃好，2023年是奠定天蠍座工作基礎十分重要的一年。

感情運則要特別注意了，土星將在3月7日進入天蠍座的戀愛宮位，許多天蠍座會突然陷入一場包裹著糖衣般的戀情中，然而一旦愛上了，會發現這段情感需要你做很多功課，要面對自己的軟弱、佔有慾、欺騙、過度理想化……等各式各樣的功課。若是已經有穩定對象的天蠍座，也可能突然心靈出軌，在你下決心後，必須要割捨掉許多你覺得很重要的情感。然而，木星也會在5月17日開始進入天蠍座的婚姻宮位，這意味著，天蠍座在2023年要開始學習對自己的情感發展負起責任，奉子成婚的機率頗高。

然而進入婚姻關係之後，你才會知道，婚姻課題並不簡單，光只有愛情是很難維繫下去的，附帶的是更多的責任與義務。2023的日月蝕會發生在天蠍座婚姻宮位與財務宮位軸線上，若是早已結婚的天蠍座，則會感覺對方的態度變得較為張狂，使你感覺自己在婚姻關係中的地位十分弱勢。4月、10月的日月蝕會發生在財務與婚姻宮位的交界處，某些天蠍座在4月、10月因為財務問題，無法結婚，或是離婚、分手。情感層面的起伏會較為劇烈，甚至會閃電結婚又閃電離婚，看似把婚姻當成兒戲，然而如人飲水，冷暖自知。

已經有小孩或是有養寵物的天蠍座，受到土星進入子女宮位的影響，孩子的狀況會讓你較為憂心。年紀稍長的天蠍座，會面臨孩子長大的空巢期，需要很長一段時間適應寂寞。但倘若是淡定面對情感功課、已脫離自我束縛的天蠍座，則會因為兩個強烈的能量進入戀愛與感情宮位，在此時尋求到理想的另一半，進入婚姻關係中，過著幸福美滿的日子。

情感面要做的功課不僅於此，3月23日冥王星將進入天蠍座的家宅宮位，一直要到6月11日才會從家庭宮位離開。許多天蠍座會面臨家族與家宅方面需要嚴肅面對的問題，老舊的房屋可能需要整修或重建，或是會有家人需要你長期照顧，甚至需要面臨家人可能隨時離世的準備。有些天蠍座開始會有領域意識，會想擁有屬於自己的房地產。

進入家宅宮位的冥王星會有一陣子與進入婚姻宮位的木星呈現4分相，這也會成為天蠍座進入婚姻關係的一道關卡，你會發現與對方的家庭可能相處不來，但卻無法放棄與眼前的對象共結連理的想法。當然，一旦有了自己的家庭之後，也要為自己組成的家庭付出很多心力。家庭關係會在2023年開始改變，自己可能已經不再是一個單純享受家庭紅利的人，而是要開始學著如何撐起一個家。

金錢運方面，2023年3月25日之前，火星會長時間停留在天蠍座的財務宮位，除了開銷較大之外，許多天蠍座會在這段時間貸款買房買車，甚至為了一些物慾需求，分期付款購買昂貴的奢侈品。若是有投資習慣的天蠍座，3月底之前的財務狀況不太理想，帳面上會有嚴重的虧損，如果能熬過3月底的關卡，2023年下半年財務狀況會漸漸回穩。

健康運方面，5月17日之前，木星會停留在天蠍座的健康宮位，許多天蠍座會覺得代謝狀況變差，有發福的傾向，不過若是原本就有些福態的天蠍座，倒是可以趁著木星在健康宮位的這段時間，好好減重塑身，在2023上半年減重塑身會挺有成效的，日月蝕會發生在命宮。5月的月蝕要注意腸胃方面的毛病，10月的日蝕則要注意心血管方面的毛病。

火星自2022年8月就停留在天蠍座的疾厄宮位，一直到2023年的3月25日正式離開，許多天蠍座上半年會感覺比較過勞，甚至因為過度忙碌而造成某些器官發炎，嚴重一些的，可能需要動手術治療。3月底之前須特別注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時要注意人身安全，不要涉足危險的區域，也不要從事高風險性的行為，可能因此危及生命安全。

整體而言，天蠍座2023年會是修身、齊家的關鍵之年，上半年要平衡好工作與身體健康，在職場裏的地位要鞏固起來，6月～10月有機會接任主管職務，不過下半年要以新的心態面對情感關係與親情，伴侶、子女與父母可能都需要你格外費心照顧，因此，2023年會是天蠍座學習成長十分關鍵的一年，不要逃避功課，因為這樣的能量會持續好一陣子，遲早都是要面對的。

2023年射手座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

如果想要自由，如果想要快樂，趁著2023年5月17日前，木星停留在射手座的戀愛、娛樂宮位的時間，盡情享受吧，這將會是2023年你最愉悅的時間了， 3月25日之前，火星都會停留在射手座的感情宮位，許多射手座在2022年下半年～2023年5月17日之前，可能正處在一段轟轟烈烈的戀情中，與戀愛對象有許多共同要面對的課題要跨越，但這些課題會成為兩人戀情的養分，奠定雙方未來是否能穩定下來的基礎，但這並不代表戀愛關係是沒有障礙的，相對的，這段時間射手座的戀情有許多問題都需要與對方磨合。

如果戀情已經穩定或已經結婚的射手座2023年5月17日之前，懷孕的機率較高，這個小生命會是兩人期待下所生的孩子。某些射手座，突然在2022年下半年被毛小孩收編，家中多了新成員，你會把許多重心放在毛孩身上，內心被小寵物療癒，交際應酬的事件變得比較少。在家照顧小孩、毛孩的時間變多，也變得比較「宅」。

4月、10月的日月蝕會影響射手座的工作宮位，4月、10月射手座的職務將有所調動，或是有機會跳槽到待遇更好的工作環境工作，5月17日之後，木星會進入射手座的工作宮位，這意味著射手座4月～5月份會有很好的機會到較友善的職場工作，工作運勢也有所提升，不過由於木星剛進入工作宮位時，會受到進入到溝通宮位的冥王星影響，射手座到新的環境中會有社恐的情況，一直到6月過後，許多問題塵埃落定，工作狀況會漸入佳境。

土星在2023年3月7日之前一直影響著射手座的溝通、學習宮位，許多射手座2022年飽受流言蜚語之苦，或是在網路上、日常生活裏無端捲入口舌是非中。還是學生，或是需要學習一些新知識的射手座，課程經常中斷，或是必須遠距教學，如果自己本身是教學者，開課會感覺與學生有嚴重代溝。3月23日後，冥王星又會進入射手座的溝通、學習宮位，你可能會以較強烈的手段處理職場與人際關係間的不愉快，或是乾脆離開一些有紛爭的團體，建立自己所滿意的體系。土星與冥王星都是在訓練你變得更堅韌，6月11日之後，冥王星會退行回射手座的金錢宮位，許多不愉快的事件終於能平息下來。

6月5日金星會進入射手座的遠行宮位，順行加上逆行待上4個月，這4個月射手座終於有機會到海外旅行，回歸自己翱翔天際的本性。不過由於7月底～9月中旬，金星都在逆行狀態，金星逆行期間，最好不要出遠門旅行，旅遊品質可能會被打折扣，或是會受困在某個區域，行程受阻。較佳的時間為6月上旬或是9月底至10月9日之前。不過金星逆行時期的誘惑會特別嚴重，此時射手座也很難抵擋一些旅行相關的活動，有些射手座會到海外看演唱會，或是參加祭典，卻可能在此時發生不可抗力的問題，造成活動取消。

還是學生，正要參加高等教育考試的射手座，6月後的考運倒是挺不錯的，很可能會分發到比自己預期還好的學校就讀。正等待畢業的碩博士學生，在7月底～9月中旬可能會被指導者延畢兩個月，不過9月底至10月9日之前，論文會受到認可，拿到你的學位，順利畢業。因此，雖然射手座的同學在2023的學業之路有一些波折，最後都能驚險過關。

2023年3月7日前，土星一直停留在射手座的旅遊宮位，冥王星緊接著在2023年的3月23日進入射手座的旅遊宮位，很多想出遠門好好旅遊的射手座會遇到許多政策上或資金方面的的限制，使得你無法自由的到外地旅行。同時，2022年木星在家宅與娛樂宮位徘徊，這意味著射手座2022年也會傾向躲在自己的地盤，或是沈迷在手遊、電競、網路虛擬的世界中，不想被任何人打擾。不過在2023年3月7日後，土星會進入射手座的家宅宮位，射手座要開始負起一些家庭責任，或是因為家庭或家宅的問題傷透腦筋。

有些射手座的家人身體不佳，很需要人照顧，使你十分憂心，或是因為一些細故與家庭成員翻臉，陷入長期的冷戰。某些射手座會發生房屋方面的糾紛，需要花很長的時間修繕協調，有些射手座，2022年才剛買了新房，貸款極為沈重，同時2023年會發現居住的地方有很多問題需要修繕，也可能會與鄰居發生不愉快的事件，甚至需要尋求法律途徑解決，因此，家宅與家庭相關的事情會需要做很多功課，家庭與居住環境對射手座來說，會是2023年十分困擾的事情。

健康運方面，受到日月蝕發生在健康宮位的影響，木星也在5月17日進入健康宮位，要當心過勞引發心血管與肝功能方面的疾病，女性在4月、10月要注意婦科方面的問題，下半年代謝狀況變差，容易發福。不過若是在下半年開始決定運動塑身，調養身體，是有機會把身體調養好的，不妨在下半年開始調養身體，會有不錯的成效。

整體而言，射手座在2023年運勢不算太差，如果有計畫要生養小孩，或是收養寵物的射手座，可在2023年5月17日之前規劃。旅行運方面，整體而言還不錯，有很多機會可以到海外旅行，4月～5月之後，工作型態會有極大的轉變，也可能會因為懷孕生養小孩，而決定辭去工作，若是單身的射手座，5月17日之前有可能遇到喜歡的對象，並有機會修成正果，甚至奉子成婚。若是不想被情感束縛，也會把許多精力花在追星、養寵物等這類事情上。不過3月7日之後，土星將在射手座的家宅宮位來回行進，射手座的家庭負擔會加重，或是與鄰居的關係不是太好，這會是射手座要注意的問題。

2023年摩羯座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

許多摩羯座可能正在成就屬於自己的家庭，木星在2023年5月17日之前停留在摩羯座的家宅宮位，這段時間，也許有些摩羯座正在辦喜事，或許自己就是喜事的主角，有了屬於自己的家庭，也會尋求適合自己居住的新環境，在此時購屋。在木星進入家宅宮位時，很容易買到價錢與環境合適的新房子。

不過若是早已有房子的摩羯座，則可能在上半年大幅度整修自己的居所，把很多老舊的設備更新，生活會更為舒適。即便是較年輕、沒有買房，或是有整修房子需求的摩羯座，也會因為工作的需要而遷徙。2023年4月的日蝕會發生在家宅與工作、人際關係宮位的軸線上，4月摩羯座的家宅會有異動，為了工作需要而搬家或離家，不過未來將居住在環境與生活機能不錯的地方，使得摩羯座的生活朝向愉快的方向發展。

4月的日蝕剛好發生在家宅與子女宮位之間，有些才剛結婚，或是剛與喜歡的對象同居的摩羯座，4月之後懷孕的機率較高，家中喜事連連，5月17日後，木星就會進入摩羯座的子女宮位，如果是已有養育小孩計畫的摩羯座，2023年下半年懷孕的機率很高。如果是已經不需要再養育小孩的摩羯座，2023年4月～5月後也可能突然被毛小孩收編，升格成為鏟屎官，整個人的重心都會落在毛孩身上。

5月17日木星進入戀愛宮位，單身的摩羯座在下半年脫單的機率很高，與某個對象的感情發展極為迅速，甚至在下半年奉子成婚，不過木星進入戀愛宮位，與天王星齊聚，招來的爛桃花與怪桃花也不少，或是陷入較為前衛的戀情中，對週遭的人難以啟齒。但不論如何，2023年下半年，摩羯座會在情感關係上顯得較為討喜，只要能慎選對象，2023年下半年摩羯座的情感生活會是多采多姿。

工作運方面，由於火星2022年8月～2023年3月25日前都停留在摩羯座的工作宮位上，這8個月摩羯座工作上十分過勞，4月日蝕期間開始有重大的變化，有些摩羯座可能因為太過辛苦而辭掉工作，休息好一段時間。工作較為穩定的摩羯座，則是在4月與10月會躍升為主管職，或是被待遇十分良好的單位挖角。也可能因為懷孕生子，必須留職停薪養胎。這些轉變對許多摩羯座都算是好事，至少不需要再這麼勞碌了。

比較令摩羯座傷腦筋的是金錢運的部分，猶記整個2022年，摩羯座總是因為一些瑣事而需要花很多錢，2023年3月7日，雖然土星離開了摩羯座的金錢宮位，但隨之在2023年的3月23日～6月11日，冥王星會短暫進入摩羯座的金錢宮位，與木星呈現不良相位，摩羯座會因為家宅、家庭、或是養育子女、生產、寵物、戀愛方面花費較多的資金，自己的生活費用捉襟見肘，土星肆虐過後，冥王星也會徹底改變摩羯座的花錢習慣，會讓摩羯座更為簡單地過生活，甚至到了小氣的程度。

由於大環境的不景氣，加上物質面臨缺乏，摩羯座會對糧食、生活物資有很嚴重的不安全感。這樣的狀況會持續到6月11日後才會獲得緩解。好消息是，金星在6月5日進入摩羯座的財務宮位，摩羯座會因為投資或是各種贈與、賀禮，獲得為數不少的資金，這樣的好運會持續4個月，因此6月開始，摩羯座將逐漸脫離貧窮的暴風圈，獲得該拿到的賠償、資產，讓你初嚐富裕的感覺。然而這樣的時間並不會維持太久，投資請見好就收，10月9日之後，生活將歸於平淡，不過資產會有大幅增加。

旅遊運勢方面，由於土星3月7日進入摩羯座的旅遊宮位，使得摩羯座因著許多因素，無法出遠門旅行。即便出遊了，也可能受到不愉快的待遇，或是受困在異地，也可能會有許多事情造成摩羯座提不起勁出門旅行。因此，如果是喜愛旅行的摩羯座，最好能在3月7日前把握時間，否則會有許多事務纏著你，使你無法出遊。

土星在3月7日開始進入溝通宮位，會覺得與任何人都溝通不良，很多人無法理解你想表達的事情。甚至在網路或社群媒體上，你可能會因為某些發言而惹禍。還是學生的摩羯座，2023年3月7日之後會感到課業變得沉重，遇到比較嚴格的指導者，甚至在校園遭到排擠、霸凌，成為學校的邊緣人，即便是出了社會，在學習一些新事物時，也容易虎頭蛇尾，無法把想學的東西學起來。在學習上需多加注意。

健康運方面，在2023年3月25日前，火星在你的健康宮位肆虐。有許多摩羯座舊疾復發，需要長時間的復健與治療，甚至需要動手術才能根除。許多摩羯座在過勞的狀況下，體力變得很糟，身體機能不佳，會想辭掉工作調養身體。同時因為土星進入交通宮位，須特別注意交通事故，一旦發生車禍受傷，可能會需要長時間復健，或是發生交通方面的糾紛，要花很長的時間調解，甚至必須尋求法律途徑解決，若捲入官非，6月5日～10月9日，金星會在疾厄宮位待上4個月，官非可望獲得解決。但6月5日～10月9日要當心病毒感染，引起喉嚨發炎，可能會拖較久才能痊癒。經由2023年日蝕的洗禮後，摩羯座會開始調整體質，會較有意識地去調養與改善身體的狀況。

人際關係則要注意，在2023年的4月與10月，日月蝕會影響人際關係宮位，會因為一些事件脫離某個團體，或封鎖一些朋友，甚至會有朋友突然離世，帶給你很大的衝擊，這會是摩羯座2023年感到較為遺憾的部分。

整體而言，摩羯座在2023年可能都在為情感、子女、寵物而忙碌，對於工作的看法會有些變化，會選擇在家工作，或是調養好身體再回到職場，這樣才不會被自己累死。由於小毛病不斷，會開始意識到自己的身體需要保養了，因此摩羯座在2023年的課題是「關注自己」。

2023年水瓶座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

驛馬星動會是2023年水瓶座的最佳寫照，許多水瓶座會不斷出遠門旅行、出差、到異地求學……等。由於木星在5月17日前會停留在水瓶座的旅遊宮位，若想好好休假、放鬆的水瓶座，2023年5月以前得把握機會，不論是國內或是海外，水瓶座外出到異地的機會特別頻繁。即便5月17日木星進入到水瓶座的家宅宮位，因為2023年4月的日月蝕發生在事業與家宅的軸線上，再加上天王星座落在水瓶座的家宅宮位，並逐漸與木星合相，許多水瓶座會不斷地因為工作上的調度，需要離家或搬家，可能常常需要出差，或是外派到異地工作，因此居住的地點並不是那麼穩定。

也可能不斷地需要搬家，有種居無定所的感覺。日月蝕同時影響到工作與家宅宮位，4月與10月，家庭成員可能會因為一些細故吵架，兄弟姊妹的意見也比較多，甚至會有家庭成員離家或離世。工作在4月與10月也會有較大的變動，可能造成你回鄉創業、接管家業，或是因為轉換工作而搬家。

如果是生活與工作都已經穩定的水瓶座，居住的地方也會常讓你無法待在屋子裡，常被各種噪音天天轟炸，家庭總是有許多親戚朋友串門子，或是鄰居天天在你的樓上跑跳胡鬧，抗議了也沒有用，在家中無法專心做自己的事情、放鬆與休息。自然而然，你會想在特別吵雜的時間找些安靜的咖啡店，或是可以短時間休憩的舒適空間，直到深夜家人、鄰居都睡了，才想回家。

如果還是學生的水瓶座，上半年的學習狀況會比較穩定，會遇到優秀的指導者，使得你某些科目的成績突飛猛進。考試運也特別好，若是2023年需要參加大考、或是想甄試重要的證照，在5月17日前好好努力，即便是不拿手的科目，也能跨越門檻，考取重要資格，若是參加升學考試，也能考上比原先自己預期還好的學校與科系。除了考試之外，參加任何對外的比賽、座談，也會獲得意想不到的收穫。

木星在5月17日前停留在水瓶座的溝通宮位，某些水瓶座則是有一些際遇，成為不斷需要與外界溝通的人物，你說話或是發表的言論，會極具份量，左右許多大事件的方向。某些水瓶座開始了諮商或是教學方面的工作，同時也在這些工作之中獲得成就感。

若是對於經營自媒體有興趣的水瓶座，2023年上半年會開始試著用影像或文字來分享許多事物與經驗，雖然這些分享可能是無心插柳，卻意外地會獲得許多人認同，因此對於自媒體有興趣的水瓶座，不妨多嘗試寫作、拍片與分享，至少多學一些媒體傳播的軟體，對你總是有好處的。特別要提醒水瓶座，由於木星也有一些過度膨脹的特質，進入溝通、傳播宮位的時期也要當心口舌是非，有些流言蜚語可能因為自己說溜了嘴，影響層面會非常龐大，因此2023年5月17日之前，說話要特別謹言慎行。

僅管木星在水瓶座的旅遊、學習、考試、溝通宮位，看似挺愉悅的，不過3月23日開始，冥王星也會進入水瓶座的命宮，許多水瓶座可能因著飄忽不定的生活，造成性格上的轉變。遇到許多不合理的事件時，必須要變得機靈一些，不然可能會遭到一些人的情緒與道德勒索，僅管水瓶座本性上經常不按牌理出牌，不過在2023年，你可能會面臨在夾縫中求生存的處境，有些想法需要改變，不然可能很快就會在變動之中感到恐慌。

特別是3月7日開始，土星會進入水瓶座的金錢宮位，許多水瓶座的收入銳減，或是花費增加很多，儲蓄不斷地消耗，會逐漸感覺錢不夠用，入不敷出。因此，2023年開始，水瓶座要開始學習如何理財，腦波別受到海王星影響，買許多沒用的物品囤積。冥王星會讓你遭遇一些際遇，使你對某些事件感到恐懼。幸好冥王星6月11日又會退行回水瓶座的精神宮位，若能堅定自己想做的事情，不被惡勢力所威嚇，6月中旬之後就會看到好結果。

感情運會是令眾人羨慕的，金星6月～10月會進入水瓶座的感情宮位，順行加上逆行待上4個多月，如果想與過去曾喜歡的對象重修舊好，7月底～10月初，金星會呈現逆行狀態，與前情人戀情復燃的機率較高。不吃回頭草的水瓶座，6月～10月會談上一場轟轟烈烈的戀愛，如果這個對象很早就認識了，修成正果的機率就很大。

也可能對某個人一見鍾情，在6月～10月陷入熱戀，變得不像自己，失去原來所保有的清楚與理性。但這段愛戀可能4個月後就失去了感覺。或是原本你對某個人的印象極好，但4個月後，對方會作出較為失禮的事情，此人在你心中的形象破滅。如果擇偶條件有所降低或改變，或許會閃婚，不過金星離開感情宮位之後，是否會閃離就不一定了。

健康運方面，木星上半年停留在交通宮位，被開罰單的機率較高，同時4月的日蝕會開始影響交通宮位，4月～5月要特別注意交通安全。冥王星3月23日～6月11日會進入命宮，泌尿系統較差，要注意水分的攝取。

整體而言，近年來水瓶座要承擔不少家庭責任，卻因為工作的緣故必須在外顛沛流離，沒辦法專心照顧家庭。上半年會有許多出國的機會，不妨多出遠門看看，下半年可能會呈現家庭與工作兩頭燒的忙碌生活。還是學生或是要參加各種甄試的水瓶座，上半年考運頗佳，請好好把握學習與考試的好運勢。經濟狀況會感到捉襟見肘，可利用網路媒體兼職或開創副業，雖然這些分享不一定可以帶給你實際的收益，但長期持續經營會有意想不到的發展性。

2023年雙魚座流運

整體運勢：★ 1顆星

雙魚座即將進入一段生命與個性重新蛻變的歷程，將遭遇各種辛苦的功課，若是通過了這些考驗，就能成長為更為堅毅成熟的大人，如果只是眷戀在舒適圈中，那麼這兩三年可能很憂鬱。土星在3月7日會進入雙魚座的命宮，許多雙魚座的生活將面臨巨變，有些雙魚座突然罹患疾病，或是突然失業、一蹶不振，或是有至親離去。年紀較長的雙魚座，對於土星進入命宮時所面對的問題或許還有些許的抵禦能力，不過，所煩惱的事情也許比自己年輕時土星入命宮時更複雜。腦海中一片混亂，還得做出冷靜的判斷，常常需要面對理性與感性之間的拔河。

各種生命中你不想面對的、想逃避的，在2023年開始，雙魚座將開始學習接受各種殘酷的挑戰，也許這些挑戰，足以讓你成為更堅韌的人，也可能被自己的軟弱所吞噬，成為自我厭惡、只會哀嚎的廢物。同時，冥王星3月23日～6月11日會進入雙魚座的心靈宮位，雙魚座的心理狀態會較為陰鬱，甚至會罹患心理疾病，或是有自殺的傾向。因此，不僅是身體上，心理層面的健康也會受到嚴重的影響。

3月25日以前，火星會一直停留在雙魚座的家宅宮位，家庭或家宅會有許多事情讓你十分傷神，某些雙魚座會與家中成員處得不好，或是家中有長期臥病的家人需要照顧，甚至有許多家人在這段時間離你而去，而你自己在這兩年的身體狀況並不理想，還要負擔起照顧家人的重擔，或是需要處理家人留下的一些東西，身心靈狀況因此越來越糟。某些雙魚座則是家宅需要修繕，或是遇到一些令你十分困擾的鄰居，經常打擾你的生活，各種糾紛不斷，直到3月25日之後，這些問題才逐漸平息。

如果是害怕貧窮的雙魚座，趁著5月17日前，木星停留在金錢宮位的這段時間，多存一點錢吧，這或許是你未來2～3年非常重要的一筆資產。某些雙魚座可能會突然失業，雖然會獲得為數不少的失業給付，或是勞工退休基金。2023年日月蝕會開始影響雙魚座的金錢與財務宮位，雙魚座的財運會有著極大的波動，在投資理財方面暴起暴落。特別要注意10月的日蝕，可能讓你的資產瞬間蒸發掉一大半，因此雙魚座在2023年的投資理財最好保守一些。

工作運方面，木星5月17日後會進入雙魚座的面試、考試宮位，同時4月的日蝕將影響著金錢與面試宮位，4月～5月會有很好的轉職機會，或是可以通過考試，進入公務機關服務。金星在6月初～10月上旬會待在雙魚座的工作宮位，順行加上逆行待上4個月，許多雙魚座在金星進入工作宮位的階段，會接掌一個看似光鮮亮麗的工作，或是成為公務人員。工作較為穩定的雙魚座，則會暫時代理主管職。

然而過了4個月後，你會對這份工作感到厭倦，受到土星在命宮的影響，會覺得自己在職場上並不討喜，因此，即便換了新工作，你會覺得整個工作環境並不友善，極度不適應，常常需要扭曲自己的性格，迎合一些討厭的傢伙，才能在這個社會中苟延殘喘的活下去。儘管這些都是社會的常態，但會讓某些任性習慣的雙魚座難以適應，最後決定捨棄新工作的雙魚座不在少數。即便是職場中身經百戰的雙魚座，也會出現職業倦怠，在業界不再吃香討喜，會不斷地想開斜槓，尋求新的可能性。由於土星在命宮的關係，這兩三年的時間，雙魚座將會不斷地嘗試各種產業，或是身兼數職，找到自己的定位。

如果是對人生不再有懸念，或是慣於逃避現實的雙魚座，2023年5月17日後，木星會進入雙魚座的旅遊宮位，雙魚座下半年會有許多到外地旅行的機會，甚至會到處流浪，過著不穩定的生活。某些雙魚座則是會選擇需要到外地出差的工作，看似風光，但在外地經常感覺水土不服。

還是學生的雙魚座，5月17日之後，木星會進入學習宮位，不論是考試、升學，或是參加任何證照與競賽，可獲得不錯的成績。但由於土星影響著命宮，即便有良好的表現，卻不受師長重視，你的優秀似乎是理所當然。甚至因為木星在溝通宮位，同時冥王星在3月23日～6月11日進入秘密宮位，看不見的小人特別多，許多閒言閒語傳入你的耳裡。

木星在5月17日後進入傳播宮位，如果是長期經營自媒體的雙魚座，在2023年倒是會看到許多成效，或許這可以成為未來雙魚座事業或工作發展的新指標，不過對於不喜歡露面或出風頭的雙魚座，受到過多的關注，其實是極不習慣的。

2023年雙魚座的健康運也會比往年來得差，土星進入命宮，某些慢性疾病漸漸浮現，筋骨、牙齒、皮膚也可能會受到一些損傷。6月～10月，金星進入健康宮位，染疫的機率較高，喉嚨受到感染而失聲。7月底～9月中，金星會在健康宮位逆行，很容易舊疾復發。不過，若是雙魚座能利用金星進入健康宮位的4個月，下定決心好好運動塑身，會有不錯的成效，唯獨不要在7月底～9月中從事侵入性的美容手術，失敗率會很高。

整體而言，雙魚座未來兩三年並不會太好過，土星是嚴格的老師，會矯正你許多不良的習氣，也會壓制原本你散漫的個性，生命中將有許多功課等待著你。或許你突破了一些困境，變得更為優秀，但自我感覺並不好，在未來，你會有很長的時間處在自我探索、找尋自我定位的狀態。

身體狀況與精神層面的健康也會變得較差，倘若能在下半年木星進入旅遊宮位的時期到處走走，或許可以舒緩許多不愉快與憂鬱。金錢運與工作運並不算太差，但要選擇守成還是開創，會是一個很大的難題，建議雙魚座在2023年守成即可，以不變應萬變，平安渡過土星所給予的考驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980