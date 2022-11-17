分析十二星座個性「像什麼動物」 借動物之力開運可以這麼做

不同星座的人，就像不同種類的動物一樣，展現出來性格、氣場等等也不相同。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的人，分別與什麼樣的動物相似。且只要多蒐集這些動物的相關物品，就能靠他們的力量替自己開運。

牡羊座：龍

龍是許多神話、傳說，乃至於藝術作品裡頭常見的幻想生物，與鬥爭心強烈的牡羊座非常相似。

金牛座：牛

金牛座看似沉默寡言，確有著頑固而不服輸的內在，同時還有母性溫柔及男性不拘小節的一面，和牛非常類似。

雙子座：鸚鵡

雙子座能言善道，和誰都能很快就聊開，就像是喋喋不休的鸚鵡一樣。由於要找鸚鵡或相關飾品開運難度較高，因此可以用看照片作為代替。

巨蟹座：甲殼類

甲殼類動物重視防守，就像巨蟹座的人一樣，凡事都以自己範圍內的人事物優先。另外，邀請親友一起品嚐螃蟹，也是種提升運勢的方式。

獅子座：貓科動物

獅子座特別的氣場，就像是貓科動物一樣。除了飼養貓咪之外，多去動物園觀賞動物，或造訪貓咪咖啡廳也是種選擇。

處女座：可愛寵物

寵物可以療癒人心。即使因為出門在外不方便養寵物，但多找一些可愛小動物的裝飾，也能夠獲得能量。

天秤座：鴿子

對誰都一視同仁、抱持著和平主義的天秤座，與「和平的象徵」鴿子如出一轍。出門時可以多注意四周，看能不能目擊到鴿子紛飛的畫面吧。

天蠍座：昆蟲

支配天蠍座的冥王星，有著「死與新生」的意涵存在，就像會脫皮與變態的昆蟲一樣。

射手座：馬

射向遠方的弓箭，就像駿馬一樣奔騰。而射手座因為好奇到處探索的樣子，也像是馬兒行走四方。

魔羯座：山羊

山羊看似柔弱，其實在野外有著很強的生命力，還能攀登各種高山險峻，就像魔羯座的人一樣。

水瓶座：候鳥

水瓶屬於「風」的星座，像是候鳥一樣，願意為了興趣走遍天涯海角。透過鳥的照片、小物開運，在世上展翅遨翔吧。

雙魚座：海豚

海豚身為哺乳類，是討人喜歡，以致於會讓人容易帶入的動物。而雙魚座除了海豚之外，還和任何與「水」有關的東西都感到親近，光是能在海邊生活，就已經覺得幸福了。