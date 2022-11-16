就算很閒也不讀不回！「超不愛回訊息」星座TOP5 巨蟹完全看人回

目前的生活型態，每個人最少都有一支手機，特別年輕人，每年換一支也沒問題，而手機的基本通訊功能，習慣大概也都換成傳訊息了，不過總會發現有人就是「不回訊息」，甚至「不讀也不回」，真是讓人納悶發生什麼事了？這次來看看，哪五個星座，這麼有個性，這麼不愛回訊息。

TOP 5 巨蟹座

巨蟹座個性很溫和，在大家眼中，基本上都很好相處，很少與人有不愉快的問題。除非是對訊息內容沒興趣，因為巨蟹感興趣的事其實不是很多，另一個問題就是看不慣傳訊息的這個人，對於傳訊息的這個人很反感，不管事同性還是異性，也不管單身還是已婚，巨蟹就是不喜歡這著個人，也不管這個訊息內容是什麼，所以不只不愛回訊息，乾脆就不讀也不回，省的改天遇到，還要被問為什麼沒回訊息。

TOP 4 摩羯座

摩羯座是很實際的星座，有時像是個工作狂，有時又像是個冷漠的人，會把手機設定在靜音模式，讓自己不受干擾，所以他們不回訊息大部分都是因為正在忙工作，同時也不太會花時間在無聊的事情上，總是把時間填的很滿，努力創造更多有意義的事情，對於傳訊息這種小事，自然就不會放太多心思。因此常常打電話沒人接、傳訊息不是不回，而是連讀都沒有，靜靜地放置了好幾個鐘頭，後來就乾脆不回了。

TOP 3 射手座

射手座是個興趣很多、事情很多的人，可以從早忙到晚，行程也是不少，特別是到了周末，能見到幾分鐘，應該算是不錯了，因此手機大概只剩拍照、上傳照片跟發動態訊息的功能了。因此你問射手座怎麼都不愛回訊息，大概只會得到「在忙呀」之類的回應了，被手機綁住時間，是很痛苦的，花時間再傳訊息，不如出去找樂子，這還比較輕鬆自在。當然，除非是很重要的事，直接用打電話的，不然應該是直接忽略訊息了。

TOP 2 處女座

處女座的個性很熱心，很樂意去為他人服務，對很多有趣的話題，都會很想一起討論，所以基本上訊息不太可能不回。但偏偏卻是個很要求很多，也很重視完美的星座，是個很嚴謹的星座，有很多細微末節的小地雷，就算是一般聊天的訊息，也會思考再三，很慢才會回訊，確保訊息文字都符合自己的要求，才會回訊息。如果你侵犯了處女座，他極有可能不會跟你說，也不會明確表示，特別是在傳訊息方面，他們就會懶得回覆，拒絕和對方閒聊。

TOP 1 牡羊座

牡羊座的個性就是急，標準的急性子，喜歡趕趕趕，討厭等待，性格直率也很衝動，在任何事情上幾乎都是這樣，喜歡速戰速決，更不想浪費時間，當然他們也很討厭緩慢或是動作拖拖拉拉的人。相對於收到訊息，然後再慢慢打字回覆給對方，與其回訊息，不如直接打電話。所以當牡羊看到訊息之後，通常幾秒內就回電話，若遲遲等不到訊息的，那麼就是牡羊超級忙，當然別忘了，牡羊本身就是個大忙人。