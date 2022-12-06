殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利

2022年轉眼間又要結束了，隨著新冠確診病例數下降，疫情也逐漸趨緩，可以展望2023年恢復正常的生活，星座專家殺破狼預測了12星座2023年的整體運勢，包含工作運、感情運、財運及健康運，並且分成上下兩篇推出，上篇包含了白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座，快來看看你的運勢如何吧！（下篇預計12/13日推出，敬請期待）

2023年白羊座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

如果2022年5月～10月底過得不錯的白羊座，在2023年上半年會延續這樣的態勢穩定下去，木星自2022年5月～10月底短暫進入了白羊座的命宮，使得許多白羊座的命運有了跟過去不同的轉變，有些白羊座發展了自己的小副業，有些白羊座轉換跑道成功。或是邂逅了生命中重要的人。木星在占星學上是一顆大吉星，給予的禮物總是令人驚喜。不過木星本身也有過度膨脹的性質，這也可能為某些白羊座帶來困擾與壓力。

木星進入命宮，也意味著你會消耗很多精力在你想發展的事業或夢想上，使得身體或心靈難以承受，特別是2022年木星會在11月～12月底回到白羊座的心靈宮位，在追逐夢想、名利的過程中，無形中也讓你變得焦慮與急躁，木星2023年5月中前都還待在白羊座，或許現狀會使你有些無所適從，但就是因為有了與先前截然不同的變化，才會有動力做自己想做的事情。因此白羊座千萬不要浪費12年一度的好運，有想做的事、想要自己獨立生活，那就勇敢實現吧。

火星3月25日前會停留在溝通與旅遊宮位，2023年許多白羊座會以報復性的心態經常遠行出遊，彌補疫情期間無法出國遊玩的情緒，這其實算是一件好事。不過某些白羊座好勝心較強，會把火星在溝通宮位的能量，耗費在跟人打筆戰、在網路吵架，就十分可惜了。火星在2022年8月～2023年3月停留在溝通宮位，這段期間要特別注意口舌是非。

另一方面，木星在5月中之後會進入白羊座的金錢宮位，若新的事業或在新的工作領域發展得不錯，2023年下半年收入也會增加許多，即便是在職場地位已經穩定的白羊座，薪資待遇也會在下半年有所調整。不過由於2023年木星會受到兩顆外行星的影響，特別是3月開始，冥王星會進入人際關係宮位，與木星刑剋，2023年上半年容易結交到一些新朋友，這些朋友會與你一起合夥、投資，或是一起發展某些事業。

到了2023下半年，白羊座看似加官晉爵，但很多資金會不斷投入這個同儕團體或副業之中，與你合作的朋友卻過於理想化，掌控欲較為強烈，許多投入的資金會似乎有去無回，像是無底洞般沒辦法獲得實質回饋，這些上半年結夥的人，容易以情緒勒索的方式，要求你把資金持續投入，因此，下半年白羊座在經營副業上，或是在參與任何團體時都要謹慎。

同時木星一直到2024年6月都會與天王星合相，預期外的花費特別多，這些錢可能花在人際關係，或是吃喝玩樂上。總之，雖然下半年收入增加，但卻一毛錢都留不下來，若是花在自己身上還比較有價值，怕的是受人慫恿，成為他人詐騙金錢的肥羊，很多血汗錢就這樣白白浪費掉了，血本無歸。不過總體而言，白羊座2023年運勢算是不錯的，只要好好看緊荷包，一切都會是愉快的。

土星會在2023年的3月初進入白羊座的心靈宮位，冥王星會在2023年的3月25日短暫進入白羊座的人際關係宮位，6月又退行回志業宮位，3月～6月可能會歷經一場不愉快的人際關係，退出一些團體，甚至因此破財。如果是年紀尚輕的白羊座，在校園會被霸凌或勒索，因此在人際關係方面會感到不太愉快。同儕之間所造成的心理壓力，使原本生性較為開朗的白羊座，因人際關係的問題而產生嚴重的社恐。即便沒有特別不順利，也容易莫名地感到憂鬱與焦慮。有一些夢想成功實現了，白羊座卻無法感受到愉悅，反而為了維持外在的光鮮亮麗，心情變得沈重，因為要付出的代價可能會比你獲得的快樂更多。

感情運方面會是十分精彩的一年，金星會在6月份進入戀愛宮位，順行加上逆行待上4個月，可能突然與某個有別於過去擇偶條件的對象一見鍾情，閃電戀愛，甚至奉子成婚。也有一些白羊座會在7月～8月與舊情人重逢，並有可能舊情復燃，雙方會在7月～8月復合。當然，如果是感情早已穩定，想要懷孕生子的白羊座，在6月～9月會有好消息。如果是對戀愛沒興趣的白羊座，6月～9月會瘋狂地迷上某個偶像，許多金錢可能就是花費在追星、買週邊商品這些事情上。不過4個月之後就退燒了，有些商品還不知該怎麼脫手好。

也有一些白羊座會收養寵物，或是被毛小孩收編為鏟屎官，當然，照顧這些毛孩子也是所費不貲，但至少都是花在愉快的事件上。對戀愛、小孩、寵物都沒什麼興趣的白羊座，6月～9月會把錢花在娛樂、享受方面。不過，若是要出去遊玩，盡量避開7月～8月金星逆行時期，你很可能會花了大把銀子，卻遭到不愉快的對待。

7月～8月也盡量不要做美容手術，很容易有意想不到的後遺症。也盡量不要購買昂貴的衣物，金星逆行結束之後，這些衣物就會被束之高閣，不想再穿戴。若是一直致力在表演或創作方面的白羊座，2023年會有走紅的機會，同時各種活動邀約不斷，特別是6月～9月會特別討喜，不過人際關係的複雜，以及面對外人的品頭論足，情緒起伏也會較為劇烈。

日月蝕會發生在命宮、感情宮位，以及與金錢、財務宮位，因為情感問題造成的破財也不少，甚至需要採取法律途徑解決。投資運不是太理想，常常在高點買進，就被套牢了。如果是想進場開始學習投資的白羊座，也要當心付出不少學費，同時當心被一些掮客所騙，理財還是多做點功課為佳。

此外，由於木星進入命宮，日月蝕也會發生在命宮與疾厄宮位，4月以及10月要當心罹患急性疾病，特別是心血管與胃部問題較為嚴重。肝功能也不好，代謝率變差，容易發福。因此注意健康之外，還要控制飲食，以及多運動。

整體而言，白羊座在2023年的運勢不算差，但有許多金錢會被自己和一些無意義的交際應酬白白浪費掉。戀愛運頗佳，好好談場戀愛、追追偶像、收編毛孩也不錯，如此心靈層面才不至過於壓抑，導致心理疾病。

2023年金牛座流運

整體運勢：★★★★★5顆星

經過2022年各種事件的洗禮，金牛座嚐盡了人間冷暖，「更新」將會是金牛座2023年最有感的功課，木星將會在2023年5月17日進入金牛座，同時日蝕也會在2023年4月21日發生在白羊座與金牛座的交換期，天王星自2018～2019這段時間進入金牛座後，原本安於現狀的金牛座開始被迫接受各種挑戰，顛覆自己原有的個性與三觀，很多事不斷地砍掉重練，人生際遇好像坐雲霄飛車般，極速的下墜、轉彎，又突然衝上高點，再失速地擺向難以預料的方向。

某些金牛座2022年6月～10月，受到木星在秘密宮位的能量影響，很多不堪的事情被迫攤在陽光下檢視，或是小人特別多，甚至深陷於官非之中。2023年上半年，木星持續待在秘密宮位，心理壓力較大，在5月中之前，你必須將許多問題都處理完成，包括打敗自己的心魔，才能從陰暗中走出，找到新的起點。失去的公道，老天爺會還給你，先前有些委屈，在2023年5月中之後，會有奇蹟般的機會讓你走向康莊大道。至少從低潮回歸到原來的正常生活，就可以感受到一些小確幸了。

木星進入命宮之後，不論是工作、事業、桃花都會特別旺盛，不管在任何在工作領域都能展露頭角，個性方面也會改變思考方式，而往好的方向發展。特別在工作方面，冥王星3月底會暫時進入金牛座的志業宮位，許多金牛座會坐上主管職，或自己接案創業，擁有光鮮亮麗的頭銜。然而，土星也在2023年3月初進入金牛座的人際關係宮位，在為人處世方面，有許多功課要經歷。因此，木星會給予金牛座從谷底翻身的機會，不過當黃袍加身之時，你也開始必須學著分辨，哪些人是你值得信任與託付的？而哪些人又是必須要防範與遠離的？當好機會來臨時，對於「人」的信任感也會比過去更脆弱。

人際關係是金牛座2023年的軟肋，海王星與土星齊聚在人際關係宮位，很多金牛座因為先前遭受一些人的算計，在人際關係上產生社恐，雖是如此，但倒是蠻得長輩緣的。還是學生的金牛座，會遇到很優秀的指導者，並願意提攜你。已經出社會的金牛座，與上司、主管的關係不錯，在職場上會獲得年長貴人的幫助。由於2023年下半年你獲得的資源較多，小人也會比較多，因此對於陌生人或是同儕則要特別小心。

學習分配資源、以和為貴，這是個十分困難的課題，畢竟要學著圓滑，又要堅持自己的底線，還要與虎謀皮，沒有一些手腕，是很難在社會生存的，人際關係的課題要做兩年半，甚至長達5年，你個性上的稜角不斷地在挫折中被磨平，過程會是辛苦的，但若能學會拿捏人際關係的進退與分際，將會讓你在往後職場上獲得更多的貴人與人脈。

火星自2022年8月進入金牛座的金錢宮位之後，金牛座的積蓄與存款便不斷地流失，有些金牛座是因為創業投資，有些金牛座則是不斷地用金錢去解決許多問題，此外，花費在吃喝玩樂上的開銷也不少，一直到2023年3月底，才能終止資金的流失。如果這些錢是花在創業或投資方面，則可能要等到2024年才能有顯著的回收。

金星在2023年6月進入金牛座的家宅宮位，順行加上逆行會待上4個月，某些金牛座在2023年的夏季，家中會有喜事，家中會有新成員加入，或是有兄弟姊妹要婚嫁。也有一些金牛座會在6月～9月買賣房地產，但如果要購買房子，最好不要在7月～8月金星逆行時期購買，容易買到有缺陷的房屋。9月金星順行後，你對於居家環境的舒適感才會恢復正常，那個時候挑選房子，才能挑到好房子。6月～9月也很適合重新裝潢家宅，居住的地方重新整修，生活也會煥然一新。

感情運方面，由於木星5月中之前都停留在金牛座的心靈宮位，很多金牛座陷入不能公開的秘密戀情中，同時2023年日月蝕依然影響著感情宮位，金牛座2023年的感情狀況還會有許多考驗，4月～5月以及10月，會是情感較為脆弱的時期，雙方爭執較多，甚至會覺得無法走下去，分手機率較大。就算已經十分穩定的金牛座，4月～5月以及10月，因為工作、事業面臨關鍵，與情感對象的想法會有分歧，或是必須要遠距一段很長的時間。

如果是單身的金牛座，在2023年5月中之後，受到木星的加持作用，桃花會變得較多，木星進入金牛座後，與暫時進入志業宮位的冥王星連結，陷入職場戀情的機率較高。不過這也會為你帶來工作與私生活無法切割的困擾。10月會是這段戀情能否發展的關鍵期。

健康運方面，木星進入命宮後，代謝狀況變差，容易發福。4月～5月以及10月，受到日月蝕轉移到健康宮位的影響，須注意心血管方面的問題。腸胃與婦科也可能在4月～5月以及10月出現突發性的疾病。天王星持續在命宮行進，腺體、內分泌以及免疫系統不佳，感染各種病毒的機率也會比較高。上半年木星待在心靈宮位，日月蝕也逐漸轉移到心靈與健康宮位，情緒起伏較劇烈，心靈層面有強烈的不安全感，容易罹患憂鬱症，必須在木星進入命宮時，盡量想辦法走出傷痛。

整體而言，金牛座在2023年將走出低潮，職業生涯獲得更新或重整，不論待在何種領域，都會是受人矚目的人物。然而，在人際關係與情感上會處在不安的情緒中，你無法信任別人，卻又很需要在情感上獲得支撐。學習「做人」會比會做事來得重要。家宅運是不錯的，6月～9月將居家環境重新整頓，與家人的關係更緊密，6月～9月家中會有喜事，也很適合購買房子。好好把握木星重啟命運的機會，2023年會是很關鍵的一年。

2023年雙子座流運

整體運勢：★★ 2顆星

許多雙子座在2023年會開始不滿意現在的工作或是產業，由於火星在2022年8月會開始在雙子座的命宮停留8個月，雙子座直到2023年3月25日之前都會處在又累又忙又病的生活邊緣掙扎。2023年木星離開了雙子座的志業宮位，取而代之的是土星在3月7日進入了志業宮，如果是已經創業的雙子座，2023年會開始感受到當老闆經營事業的不容易，很多精力都浪費在交際應酬上，雖然這樣可以為你帶來新的人脈，但酒肉朋友也因此多了起來，許多人接近你的目的是為了沾你的光，佔點小便宜。

如果是在職場工作的雙子座，2022年～2023年被拔擢為主管職務，但越來越覺得做事容易做人難，除了名譽與地位之外，更渴望自由。此外，2023年的日月蝕發生在工作宮位、人際關係宮位與戀愛宮位的軸線上，這意味著雙子座2023年的命運會有意想不到的大轉變，許多雙子座4月、10月會轉換工作，使得週遭的人事也會有很大的轉變，在4月的時候，雙子座容易對週遭的環境感到倦怠，而遠離一個團體，或是轉換到一個新的團隊。

在土星進入雙子座的志業宮位壓力下，而木星又進入了雙子座的心靈宮位，許多雙子座會大幅度地轉換跑道，走向一個陌生且未知的領域。冥王星也將在2023年的3月23日進入雙子座的高等教育宮位，讓許多雙子座萌生進修學位的想法，開始積極回歸校園。這個決定將會是跨領域的挑戰。

如果是想進修，或還是學生的雙子座，2023年6月～10月初的考試運勢不錯，金星會在雙子座的考試宮位上順行加上逆行待上4個月左右，即便平常成績不怎麼優異的雙子座，也會考上十分理想的學校。若是想考公職的雙子座，6月～10月初這段時間考進公務部門的機率也很大，但7月～9月金星退行期間，可能會覺得這個選擇與當初所想像的不同，在10月日月蝕後放棄掉這個機會的雙子座也會比較多。

幸運之星木星2023年5月17日之前都會停留在雙子座的人際關係宮位，雙子座在上半年廣結善緣，幫助你的貴人不少，交際應酬活動非常多。雙子座的人緣似乎都很不錯，不過2023年5月17日之後，許多雙子座會逐漸厭倦這些虛浮的送往迎來，同時由於4月與10月的日月蝕會影響人際關係宮位，在木星進入雙子座的心靈宮位後，會發現過去所善待的朋友，竟然背叛或是出賣你，這會使得雙子座在2023年越來越消沈，產生社恐，甚至罹患心靈層面的疾病。

有些雙子座在4月與10月會突然接獲某個朋友離世的消息，讓你感到人生無常。不過並非所有的雙子座都會這麼不快樂，某些雙子座會開始接觸命理或是玄秘、修行層面的事務，讓自己的情緒能穩定下來，當然，旅行也是選項之一。這一趟華麗的冒險旅程會長達好幾個月。較為年輕的雙子座會選擇到較為富裕的國家打工渡假好一陣子。

在3月的能量變化之後，有些雙子座會選擇放飛自我，辭掉原本如同一灘死水的工作，到海外旅行，除了走走看看，同時也探索生命是否有新的可能性，挑戰較為困難的旅行方式，像是登山或是騎行，或許這樣的雙子座在2023年會過得比較快樂。

旅行運可能是雙子座在2023年最能獲得小確幸的事，除了冥王星在3月會進入遠行宮位之外，金星自2023年的6月也會在雙子座的旅遊宮位，順行加上逆行待上4個月，不過如果純粹要出遠門旅行遊玩的雙子座，7月～9月受到金星逆行的影響，在外地容易遇到不愉快的事件，或是原本你花了很多的錢，換來的服務卻不是很友善，因此，雖然雙子座在2023年的旅遊運勢算是不錯，但建議在7月～9月最好盡量不要遠行，可能會因為許多因素，受困在某地，或是遭受不愉快的對待。

感情運則要當心在4月與10月的時候，有第三者介入，造成現行的關係破裂。單身的雙子座可能在10月邂逅令你一見傾心的對象，但由於木星停留在雙子座的心靈宮位，這段戀情可能無法見光，只能低調地與對方在一起，能否長久？是否能守得雲開見月明？就要看雙方對這段戀情的意志是否堅定，因為2023年對雙子座而言並不是太好過，對於戀愛可能也只敢觀望，這也會造成你在情感上給人優柔寡斷的印象，甚至會讓人覺得你很渣。

由於10月的日蝕會發生在子女宮位上，感情已經穩定的雙子座，10月懷孕的機率較高，若是錯過了10月懷孕的機會，2024年還有機會。若是你喜歡小動物，10月份可能會收養新的毛小孩。已經有寵物的雙子座，10月要注意毛小孩的健康與生命安全，若是疏忽，在10月可能會失去可愛的小寶貝。

某些雙子座則可能在4月與10月的時候，突然迷上某個偶像，展開瘋狂的追星之旅，會到海外聽演唱會或是參與各種活動，也可能加入一些粉絲團體的組織，在小型的同溫層裏交換訊息。這也可能成為雙子座2023年小小的樂趣。不過追星的時間應該不會太長，因為日月蝕的影響，可能半年之後，你又會變心迷別的偶像了。

整體而言，雙子座2023年要面臨職業生涯的轉換，以及人際關係、戀情變化的衝擊，充滿許多生命中重要的挑戰與抉擇。若是有心在這段時間好好進修的雙子座，考試運與學習運勢都很好，可在這段時間重返校園。若是想好好放飛自我的雙子座，2023年會有很多時間都在海外旅行，同時也會到比較有挑戰性的國度獨自探索，這樣的雙子座，2023年會過得較為愉快，比較符合自己原始的個性。

2023年巨蟹座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

巨蟹座目前在事業、工作上正處於巔峰時刻，木星在2023年5月17日前都停留在巨蟹座的志業宮位，許多巨蟹座會明顯感覺自己在職場上受到重視，專業能力被大眾肯定。某些巨蟹座2022年～2023年升任主管職，掌握很多資源，同時學習管理許多事務的運作，如果是年輕一點的巨蟹座，則可能進入較有名氣、組織較大的公司工作，在工作領域如魚得水，對於工作有滿滿的成就感。某些巨蟹座則是創業有成，有一塊屬於自己的招牌，在細心經營之下，客戶也逐漸累積起來。

此外，4月的日蝕會影響著巨蟹座的志業宮，某些巨蟹座在4月的時候職務還有調動的狀況，會接掌更重要的職務，也可能被挖角到更大型的企業擔任重要職務。2023年5月17日後，木星會轉移到巨蟹座的人際關係宮位，各種交際應酬的邀約會變多，同時會參與許多團隊或是活動，結識許多新人脈，若是十分重視事業與工作的巨蟹座，這些人脈十分有份量，掌握著各種資源，可能因為一些因緣際會，成為你重要的貴人。

人際關係方面的好運會一直延續到2024年中，這段時間是巨蟹座廣結善緣十分重要的時期，不過，木星為巨蟹座所帶來的人際關係，不一定每一個人都十分可靠，不乏有些酒肉朋友混雜在其中，三不五時佔你一些小便宜，可以共享福，不能共患難。特別是2023年的日月蝕會影響著巨蟹座的人際關係與事業宮位，許多巨蟹座會在4月以及10月的時候與某些朋友斷絕往來、脫離某些團體，或是與人因為利益衝突而撕破臉，因此，該如何將自己與每個人之間的距離拿捏得宜，會是巨蟹座2023年要學習的功課。

家宅或家庭可能會隨著工作的變動而遷移，4月與10月家宅或家庭會有一個較大的變化，有些巨蟹座會在4月與10月搬家或離家，亦或是會買賣房地產。不過，某些巨蟹座的家庭成員會有些變化，家人在此時離家到很遠的地方生活，或是發生不愉快的事件，與家人的關係漸行漸遠。有些巨蟹座則可能會有家庭成員離世。家宅或家庭的變化，對巨蟹座而言會較為手足無措。

感情運方面會十分微妙，停留在巨蟹座感情宮位14年的冥王星會在2023年3月離開感情宮位，5月初與10月日月蝕會發生在巨蟹座的戀愛宮位，許多巨蟹座可能與某個長跑多年的對象分手，或是分開生活。不過冥王星6月會回到巨蟹座的感情宮位，一直待到2024年的1月，也許2023年巨蟹座在情感上會需要冷靜3個月，對於藕斷絲連的關係做出一些抉擇，或是被迫做抉擇。由於5月的月蝕會直接衝擊巨蟹座的子女宮位，有小孩或是有養寵物的巨蟹座，這段時間需特別注意孩子們的健康狀況與人身安全，寵物與小孩此時會發生讓你擔憂的事件。

2023年的日月蝕帶給巨蟹座較大的變化是工作的調整，薪資將會有大幅的調升，首先，冥王星會在3月23日進入巨蟹座的財務宮位，巨蟹座會獲得公司的配股，或是高額的業績獎金，也有某些巨蟹座在3月開始學習投資，可能會初嚐甜頭，3個月內就有不錯的獲利。某些巨蟹座則可能獲得家族留下的遺產，生活不愁吃穿。6月開始，金星會在巨蟹座的金錢宮位順行加上逆行待上4個月，許多巨蟹座下半年的薪資報酬將會大幅成長。

但由於7月底～9月初金星會呈現逆行狀態，這也會造成許多巨蟹座下半年因為手頭寬裕，過得比較揮霍，然而金星逆行期間購買的東西，可能會一直被放在櫥櫃中束之高閣，若是在金星逆行期間花大錢享受一些服務，會遭受不太愉快的對待，因此巨蟹座下半年還是把錢存起來為佳，不要購物或是從事任何消費，才不會浪費辛苦所獲得的血汗錢，還可能花錢受氣。

冥王星進入財務宮位也並非都是好事，某些巨蟹座可能無端捲入一場官非中，如果能夠明快解決，3個月就能了結這個官非，甚至可以獲得少許的賠償，倘若一直處在不甘心不放手的情緒下，訴訟會一直拖延好幾年，到最後，你所想爭的事情其實都已經變得沒有意義了。

健康運方面也要特別注意了，冥王星在3月23日會進入巨蟹座的疾厄宮位，直到6月中才會退行回感情宮位，3月～6月巨蟹座可能會發現自己罹患慢性疾病，需要長期治療與調養，某些巨蟹座3月～6月大小病痛不斷，如果對健康有足夠的意識，在冥王星6月離開巨蟹座的疾厄宮位後，就要開始注重養生與運動了。

還是學生的巨蟹座，2023年3月7日，土星會進入到巨蟹座的學業宮位，會遇到較為嚴格的指導者，對你的報告與研究百般挑剔，也可能面臨學業無法繼續唸下去的困境，或是在學校、系所間成為邊緣人。某些巨蟹座會到海外留學深造，卻可能嚴重水土不服。

有些巨蟹座會在此時休學、轉系，或是重考，巨蟹座將面臨2年多不是很愉快的學習生活。需要到海外工作、生活的巨蟹座，會覺得不適應，又非得待在異國，可能會權衡自己是否適合這樣的生活。想到海外旅行的巨蟹座，可能會遇上一些麻煩的事件，造成你滯留在外地，無法順利回家，造成自己之後對出國產生某些陰影。

整體而言，巨蟹座2023年工作運與金錢運勢依然是不錯的，但在看似榮光的背後，相對而言要犧牲很多個人的親情、愛情、友情，離開自己的舒適圈，對巨蟹座而言會極不適應，2023年開始，巨蟹座會有新的課題要學習，除了名與利，也要學習放下與捨得，才可能換到你想得到的東西。

2023年獅子座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

這些年，獅子座算是過得比較「心」苦的一群人，不論是工作或是情感，承受了很多委屈，不過也因此成長了許多，對於2023年來說，獅子座會開始領悟出如何讓自己活得更自在，同時也會有許多想成就的事情會在2023年被彰顯。還是學生的獅子座，2023年上半年，學業會維持在一個十分優異的表現上，論文、報告、作業都會深獲師長高度評價。某些獅子座會有幸參與一些海外交流的活動，甚至有機會到國外交換學生或留學。

如果是已經出社會工作的獅子座，上半年不斷有出差的機會，或是與認識許多來自異國的朋友。若是對於自己的工作十分重視的獅子座，2023年5月17日之後，木星會進入至獅子座的志業宮位，在職場上的職務會升等，坐上主管的位置，或是接掌十分重要的單位，也有一些獅子座在2023年會因為副業發展有成，自己當老闆，經營一個新興的產業，若是剛出社會的獅子座，在下半年有機會進入較為大型的組織或工作領域服務。若是要轉換跑道，許多獅子座下半年可進入更理想的工作環境服務。

如果想好好休息、放鬆，出遠門旅遊，2023年上半年要好好把握時間了，木星2023年5月17日以前都會停留在獅子座的遠行宮位，這段時間，許多獅子座可以放飛自我，到自己陌生的國度去冒險，旅行的次數與時間也會拉得較為長一些，在遠行的時期會獲得許多好事。因此獅子座在2023年要好好把握可以旅遊玩樂的時間，畢竟這樣的時間不是那麼容易與長久。

這幾年，獅子座的感情運都處在較為弱勢的地位，很多問題都需要與另一半磨合，2023年3月初土星會從獅子座的感情宮位離開，但這並不代表感情運可以從此一帆風順，冥王星會在3月23日進入獅子座的感情宮位，與另一半的關係會逐漸成為一種相互羈絆的狀態，即便分手了，卻還是分不開，一直到6月初，冥王星退回工作宮位，獅子座在情感上的課業無法不停下來喘息，不過也會有一些獅子座，在3月底～6月初這段時間，情感因為羈絆，而變得更為堅定，選擇在這兩年結婚的獅子座也不少，但雖然土星與冥王星在感情宮位，都會給你一些課題作，但也訓練出你必須要比別人更堅毅，才能守護自己的情感。

土星在2023年的3月7日會正式進駐到獅子座的財務宮位，這意味著許多獅子座會對金錢過於大意，或是過於沒安全感。特別在投資這一塊，需要奉勸獅子座最好保守一些，不論是自己創業，或是在投資市場上，投入的資金幾乎有去無回。因此獅子座2023年在投資理財方面最好保守一些。

某些獅子座則要當心無端惹上官非，或是必須要利用訴訟討回某些公道，有些事情並不是你不去招惹別人，就可以躲過災禍。有些獅子座將會面臨親人、配偶生病、或是離世必須要處理許多照顧與資產方面的問題，這樣的流運會持續兩年半。因此獅子座接下來會面臨的課題會比較複雜，牽扯到生命以及現實面的考量，尤其在財務上必須重新規劃，否則是無法應付這樣突如其來的開銷以及生命衝擊。

土星進入獅子座的疾厄宮位，這也意味著獅子座未來兩年半的身體狀況也會比較不佳，許多慢性病將會浮現，有些疾病甚至需要長期療養與治療，獅子座可能會花很多醫療費用在自己、配偶或是家人身上。當然也有一些獅子座過分注意工作與事業的發展，忽略了身體健康，必須要尋求更好的復健、醫療與運動，強化自己的體質，因此如何保健身體也會是獅子座2023年要開始重視的課題。

火星3月25日之前會待在獅子座的人際關係宮位，這意味著，有些人不斷在許多事情上佔你的便宜，在3月底之前，交際應酬也比較多，但都是自己不是很想應付的邀約，不過如果3月這些人際關係的活動也可奠定你人脈的基礎，未來在工作與事業上會成為你很重要的貴人，為你在事業上牽線。不論是轉換工作、遇到困難，或是需要受到提攜，升上更理想的位置，這些交際應酬都是免不了的。

金星6月底～10月初會進入獅子座的命宮，順行逆行走上4個月，這4個月會是獅子座2023年較為幸運的時期，在感情宮位的冥王星也退行回工作宮位，獅子座在這4個月可能會遇到與過去不同的戀情讓你選擇，或是會有前任情人回頭找你復合。如果是情感關係已經穩定的獅子座，2023年7月～9月金星逆行期間，會有一些存在於雙方之間的老問題再度影響到你。

如果下半年獅子座要出門玩樂、享受，儘量避開7月～9月金星逆行期，容易花了大錢還遭受不愉快的待遇，也盡量別在金星逆行期間改變造型，整形、購買新衣服…等。不過由於金星順行與逆行在獅子座4個月，這4個月會是獅子座生活較為愉快的4個月，會突然變得受歡迎，或是因為某些表現，突然爆紅，受到許多人矚目。

整體而言，獅子座2023年的運勢不算太差，上半年不妨規劃一個遠程的旅行，這會是一個十分美好的回憶。工作運也一反過去被處處打壓的狀態，下半年變得極為討喜，在工作領域上受到許多人尊崇，同時受到金星停留在獅子座命宮4個月的影響，不論在任何領域都會非常吃得開，如果你是比較會享受生活的獅子座，2023年會過得比較愉快，但如果總在一段殘破不堪的關係走不出來，或是過於好強的獅子座，會感到有些辛苦。其實2023年的付出都會獲得你覺得滿意的回報，請好好把握這一年的能量，2023會是會重要的轉捩點。

2023年處女座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

絕大多數的處女座這幾年在工作方面都十分過勞，尤其是2023年3月底之前，火星在志業宮位增加了業務上的負擔，土星也在2023年3月底之前讓許多處女座處在不太理想的工作環境中，這樣的辛苦日子在3月底之後會有很大的變化，土星3月初離開處女座的工作宮位後，冥王星會在2023年3月23日至6月期間進入處女座的工作宮位，許多處女座會選擇獨立性較高的工作，離開團隊，選擇接案子過生活，工作會由自己去管理與決策，比起過去老是要收拾其他人的爛攤子會愉快許多。某些處女座則是因為長時間過度勞累，3月底～6月初會選擇辭掉工作，讓自己喘息一陣子。

在2023年5月以前，木星都停留在處女座的財務宮位，這意味著處女座手上的資金累積了不少，上半年並不缺錢。某些處女座則是靠繼承、投資理財，賺到不少資金，在不愁吃穿的情況下，離開工作領域。由於上半年木星會為處女座帶來豐厚的資產，使得某些處女座會在3月底～6月初重新思考職業生涯規劃，不想繼續辛苦勞累下去，甚至會考慮重回校園進修，未來才能選擇比較輕鬆的工作。木星在2023年5月17日之後會開始進入處女座的學業宮位，使得某些處女座在學歷程度上更上一層樓。

不過2023年上半年木星進入處女座的財務宮位，也不完全能輕鬆地獲得財富，某些處女座在2023年上半年會捲入官非，不論是自己主動提出，或是無端扯進某些糾紛，同時，4月的日蝕也會發生在處女座的財務宮位，必須處理許多與金錢、債務、財務相關的問題，過程絕對不會是愉快的，但至少結果是好的。當然也會有一些處女座因為繼承了一筆資產，這筆資產可能會有其他人提出爭訟，也會讓處女座上半年必須藉由司法途徑合法取得繼承的權利。

因此處女座上半年會處在無心工作的情緒下，非要把工作、事業先放在一邊，才能將財務狀況釐清。某些處女座則可能會因為自己身體狀況出現嚴重的問題，需要請領醫療保險金，雖然不會缺錢，但身體或心情會承受較大的壓力。

喜歡旅行的處女座，2023年下半年，受到木星進入遠行宮位的加持，下半年會不斷地出國旅遊，年輕一點的處女座可能會有機會到海外當交換學生，或是到國外留學，這類的處女座在2023年會過得較為愉快，不受許多現實層面的問題所打擾。2023年的日月蝕會發生在處女座的進修、學習、遠行、旅行宮位，這意味著處女座在下半年會有許多機會到海外發展，有可能被外派常駐某些區域，或是經常性出差，就算是工作較為穩定的處女座，也可能經常需要到國外出差，順便可以在異地旅遊一番。

不過，由於2023年的日月蝕會影響著處女座的交通與疾厄宮位，4月～5月需當心發生交通事故，身體狀況都可能受到影響。就算沒受傷，也可能花許多時間處理訴訟相關的問題。4月～5月被開罰單的機率也比往常高，如果要出遠門旅遊，儘量避開4月～5月以及10月的時間，這段時間很容易受困在某些區域動彈不得。

除了工作、金錢以及旅遊、學習方面上有大幅度的轉變之外，情感面會在6月～10月初陷入一段秘密戀情、或是無法說出口的暗戀情緒中。金星在6月～10月初會進入處女座的心靈宮位，順行加上逆行停留4個月。這4個月處女座在心靈層面上會感到豐盛，有個特別的人會在情感上帶給你滋養，然而這個人卻是不能和你發展關係的人士，即便雙方在一起了，也會淪為地下情，這段戀情也無法維持太長，但這4個月，處女座會在一段難以言喻的情感中過得極為愉悅，甚至不在乎得失，但過完這4個月，愛戀的感覺就會消退很快，你會發現對方的一些缺失，並不是你想像得這麼完美。

不過，投入這段情感，至少賺到了快樂。若是2022年已經結婚的處女座，上半年會積極地想「做人成功」，親密關係較為頻繁，但子女宮位的能量較弱，不太容易受孕成功，6月11日後，冥王星退回至處女座的子女宮位，可能會有受孕的機會，但孩子的生命力比較差，要當心流產。已經有穩定伴侶的處女座，6月～10月的金星逆行期可能有些心靈出軌的問題，但不久之後便會回頭。

健康運方面，木星上半年持續影響處女座的疾厄宮位，很多處女座在2023年5月前代謝狀況變慢，容易發福與水腫，同時因為工作過勞，肝功能變差，每天都十分疲倦，許多處女座會感覺健康亮起了紅燈。冥王星3月23日～6月初會短暫進入處女座的健康宮位，泌尿系統也會出問題，因此如果對於自己身體健康有警覺心的處女座會先停止工作，調養好身體再投入職場。若繼續無視自己的健康問題，3月～6月有些處女座會面臨一場大病，瀕臨生死邊緣，強迫你休息3個月，也會使處女座開始重視自己的健康。

整體而言，如果處女座能檢視自己工作上的過勞，或是專業程度的不足之處，重新規劃自己的職業生涯，2023年處女座的生活將會有大幅度的改變。不妨挑戰自己到外地工作與學習，或體驗各種旅行方式，會比你目前日復一日的工作與生活來得愉快。2023年並不會太缺錢，但這些金錢是在快樂或是煩心的狀況下獲得，那就得看自己對於金錢的執著程度，過度重視工作、無法停歇、勞碌命的處女座會對於2023年的改變感到痛苦，然而，若是喜歡旅行、對於學習與進修有高度熱誠的處女座，2023年就會覺得十分愉快。

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