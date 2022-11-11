小孟塔羅：天生臉臭、常被說難相處？測你給人的「親近」指數

有的人看起來不好親近，實際上是面惡心善的人；有的人總是用笑臉迎人，卻只是知人知面不知心。所以看人不能只看表面，我們在鏡子面前整理儀容時，別人眼中的自己又是什麼樣子呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，測你給人的親近指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Julie de Terssac(Ema poetica Tarot)

A：親近指數60分。(愚者牌正位)

牌面的小丑走到懸崖邊，一旁的小狗試圖阻止他。

A：親近指數60分。(愚者牌正位)

這張牌表示你屬於好奇心重的人。當你面對他人的時候，會以想知道的疑問，直接開口詢問對方。由於你不會拐彎抹角，給人一種直率的感覺，他人大多願意告訴你。因此，與人聊天時總是能挖出許多猛料。小孟老師在此提醒你，一旦知道的事情多了，守口如瓶就變得十分重要，傳出去信用可就破產了。

B：親近指數99%。(權杖國王正位)

牌面的男子左手持長棍，頭戴皇冠髮色已然變白。

這張牌表示你希望與人相處的氛圍是好的，所以你往往會主動吵熱、活絡氣氛。就算面對一個剛認識的人，處在尚未了解對方的前題，你仍會主動開口釋出善意，並用輕鬆愉悅的方式互動，讓你很快和對方打成一片。正因如此，你總給人樂觀、正向、有趣的形象。小孟老師在此提醒你，要有傾吐心聲、宣洩煩惱的管道。

C：親近指數80%。(聖杯皇后正位)

牌面的女子在大蚌殼裡，藍色頭髮末端變成海水。

C：親近指數80%。(聖杯皇后正位)

這張牌表示你會在意他人觀感而示好。倘若有人主動向你傾訴心聲，儘管你心裡不是十分願意，仍會顧慮對方感受而傾聽，並給予良善、溫暖的互動。也會因為想給對方好的印象，而呈現出對方喜歡的樣貌。小孟老師在此提醒你，刻意或勉強自己的言行，經過時間與次數的累加，有天壓力可能會大到失衡。

D：親近指數20%。(戀人牌正位)

牌面的一男一女抬著頭，望著乘坐雲朵的愛天使。

D：親近指數20%。(戀人牌正位)

這張牌表示對你來說迎合他人很累，所以你比較想遵循自己的感覺。因此，當你碰到無法避免的應酬時，多會以安靜聆聽的方式來應對。若今日換成有志一同的朋友，則能夠有默契且開心的互動著。小孟老師在此提醒你，雖然時間會讓萍水相逢的人淡出，但有共鳴的朋友也會隨著時間慢慢浮現。

E：親近指數40%。(太陽牌正位)

牌面的太陽臉上微笑著，將陽光灑向下方向日葵。

E：親近指數40%。(太陽牌正位)

這張牌表示你喜歡與人保持適當距離，你覺得保有一些空間對彼此都舒適。譬如：跟同事在主要在上班期間交流，下了班除了有約鮮少再聊；與朋友則是在有交集時互動，平時看社群媒體關心一下即可。給人君子之交淡如水的感覺。小孟老師在此提醒你，為了不讓他人感到冷漠，偶爾也要反客為主一下。