殺破狼週運勢／雙子當心無預警被裁員 摩羯戀情不被看好

殺破狼2022年11月14日～11月20日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

遠行運佳，金星、水星雙雙進入遠行宮位，會決定好一個海外旅遊行程，機票與旅宿都敲定，即將啟程。某些白羊座會因為工作需求而出差，差旅待遇極佳，並很有效率地在外地辦完公事，順道遊覽當地風光。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，會因為工作業績良好，獲得額外的獎金或是公司配股。某些白羊座會參加專業領域的會議及課程，對未來的升遷會有很大的助益。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的木星與海王星受到溝通宮位的火星影響，與暗戀的對象溝通不良，冷戰許久，自己也不知道做錯了什麼。想找對方問個明白，對方卻不太搭理你。

金錢運方面，在財務宮位的太陽持續受到天王星影響，預期外的支出過多，靠著信用卡舉債度日。有投資習慣的白羊座，帳面上仍在虧損狀態，需要有點耐心等待，才能由虧轉盈。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，金星、水星雙雙進入財務宮位，消費購物可獲得極佳的折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的金牛座，投資標的終於有起色，可選在相對高點出脫，獲利了結。

遠行運佳，在遠行宮位的冥王星相位良好，會想一個人挑戰難度較高的行程，像是徒步旅行，或是攀登高峰，也可能到鮮為人知的地方朝聖美景。某些金牛座則是要到海外參加學術專業座談會，與許多外國學者交流。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與海王星受到金錢宮位的火星影響，會被一些朋友帶去聽直銷大會，或是強迫買保險，被對方用一些花言巧語誘導，最後發現是一場騙局，得不償失。

感情運方面，在感情宮位的太陽持續受到天王星影響，有時候必須要檢視自己是否太任性，一再故意踩對方底線，最後被無預警封鎖，或是被討厭。某些金牛座則是因為一個小事件成為雙方的破口，與戀愛對象閃電分手。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，金星與水星雙雙進入感情宮位，與情感對象有許多話題交流，感情也十分甜蜜愉悅。某些雙子座會被喜歡的人告白，兩人正式交往，目前正在熱戀階段。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，某個很久就想買的品牌商品，趁著購物節尾聲會撿到便宜。有投資習慣的雙子座，以保守的方式理財未必不好，在別人虧損的時候，至少自己還能領到少少的利息。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽持續受到天王星與日月蝕能量影響，職場人事變動劇烈，當心無預警被裁員。某些雙子座則是討厭目前的工作環境，決定辭掉工作，轉換跑道。

健康運方面，火星持續在命宮退行，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，可能因為病毒感染而發燒，或是導致某些器官發炎，痼疾容易在此時復發，需要花很多時間調養身體。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星與水星雙雙進入工作宮位，工作效率提升，每天可以準時打卡下班回家，會覺得輕鬆很多。某些巨蟹座則會承接十分光鮮亮麗的任務，成為職場矚目的焦點。

遠行運方面，木星與海王星齊聚遠行宮位，會計畫一個海外旅行的行程，訂了機票，即刻就啟程。某些巨蟹座則是會有外派到異地工作的機會，薪資待遇也會因此調高。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到天王星影響，同時日月蝕的能量尚未消退，與戀愛對象會因為第三者的存在，退出這段情感關係，某些巨蟹座則是因為戀情受到週遭的反對與阻擾，被迫與喜歡的人分手。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星持續受到月蝕能量影響，會和某個朋友斷絕往來，或是離開一個團體，與某些人漸行漸遠。某些巨蟹座則可能會收到朋友突然離世的消息。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的土星暫時脫離天王星的影響，同時金星與水星進入戀愛宮位，脫離悲情的情感關係，會發現週遭有人默默守候你很久了，而產生好感。某些獅子座與伴侶之間的問題獲得解決，情感關係得以修復。

金錢運佳，木星與海王星齊聚財務宮位，會因為繼承、保險或是賠償，獲得一些資產，改善經濟狀況。有投資習慣的獅子座，會發現多年前投資的基金或股票，價格升值許多，贖回之後可賺到不少錢。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到木星與海王星影響，容易被一些居心不良的人利用，成為對方的工具人，或是成為被詐騙的對象。某些獅子座會被朋友加入一些吸金組織，當心因此惹上麻煩，甚至捲入官非中。

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受到日蝕能量影響，目前的職務會有大幅度的調度，可能會需要到外地工作，或是需要離家或搬家。某些獅子座則是當心職務被裁撤，須趕快尋求其他的工作領域為佳。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚在感情宮位，與情感對象正在準備婚事，走進人生的新階段。某些處女座則是邂逅個性穩定的理想對象，會想一同旅行或同居相處，看看彼此個性是否適合。

家宅運方面，金星與水星進入家宅宮位，家宅中的一些惱人問題，會有效率地一一解決，此時也會有餘裕的金錢添購新傢俱。某些處女座會與家人計畫一起旅行，正熱烈地討論行程。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的木星、海王星影響，同事留下許多爛攤子就離職，目前必須身兼數職，獨自把對方的工作完成。某些處女座則是會被職場小人所陷害，許多責任要由你一肩扛起。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到交通宮位的太陽影響，規劃好一個時間，計畫到海外旅行，但機票貴到買不下手。某些處女座則是因為交通票券被取消，受困在外地，無法回家。

天秤座：

整體運勢

學習運方面，金星與水星齊聚學習宮位，學習新事物會有優秀的指導者指導，很快就突破盲點，舉一反三。還是學生的天秤座，考試運極佳，不拿手的科目也能及格。

工作運方面，木星與海王星齊聚工作宮位，同時金星與水星進入面試宮位，在職場上談判任何案件都十分順利，獲得雙方都滿意的合約。想要轉換工作的天秤座，面試運佳，很快就被理想的單位錄取。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到太陽影響，有些個性上的缺失，被喜歡的人提醒過很多次，容易惱羞成怒，雙方鬧得不太愉快，甚至因此分手，若是希望獲得幸福，必須要有決心改善很多問題。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在工作宮位的木星與海王星影響，已經訂好交通票券與住宿，因為工作臨時異動，不得不取消行程，讓你十分失望。某些天秤座會外派到較為偏僻的地方出差，這趟任務會特別辛苦。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，金星與水星雙雙進入金錢宮位，薪資會在此時微調，或是年終會比往年多一些。某些天蠍座最近生活過得較為餘裕，會趁一些活動購買到物超所值的奢侈商品，或是吃到昂貴的食物，物慾被徹底滿足。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，在學校的每個科目都鑽研透徹，被人認定是學霸，但你只是比別人更耐操而已。已經出社會的天蠍座，如果能耐心學習某一樣才藝或運動，可以讓你的生活或健康獲得很大的改善。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到月蝕能量影響，一直覺得與喜歡的人關係還算不錯，卻從別人口中聽見對方對自己的評價不是太好聽，感覺很差，自己的付出也顯得廉價。

工作運方面，在命宮的太陽受到家宅宮位的土星影響，家庭與自己想成就的事業兩頭燒，目前正在焦頭爛額的狀態。某些天蠍座則是會辭掉工作，返鄉接管家業，重新發展，對未來感到不安。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的冥王星相位良好，不惜任何代價，終於存夠錢買到心中的夢幻逸品，或是價錢合理的物質，讓你感覺很有成就感。某些射手座總是在錢不夠用時，就會有一筆款項入帳，經濟狀況不用愁。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與海王星相位良好，生病家人的狀況有好轉的跡象，讓你十分欣慰，需要搬家或購買新窩的射手座，會找到環境不錯的物件，可很快簽約過戶。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽的影響，整個職場環境都不是太友善，有人以非常卑劣的手段逼迫你離開目前的工作領域，甚至被公司無預警資遣。

感情運方面，在感情宮位的火星受到家宅宮位的木星、海王星影響，戀情遭到家人的反對，與喜歡的人無法獲得祝福，單身的射手座，會被親朋好友騙去相親，你會十分排斥。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與海王星齊聚旅遊宮位，目前可能正在享受旅遊假期，心情獲得療癒與休息，某些摩羯座則是正在計畫不久之後的旅程，對於嚮往的景點感到十分憧憬。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽影響，同時又被月蝕能量拖累，與喜歡的對象正在冷戰，對方其實有釋出善意，但你暫時無法原諒他。某些摩羯座的戀情不受週遭的人看好，甚至有外力介入，導致這段關係無疾而終。

工作運方面，在工作宮位的火星持續受到溝通宮位的海王星、木星影響，上司、同事或是客戶的訴求不夠清楚，使得你常常做白工，每天都得加班到晚間，收拾許多爛攤子。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，每天體力消耗快速，身心疲憊，工作嚴重過勞。注意血光之災，容易發生意外傷害，或是因為太過疲累，引發急性疾病。

水瓶座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星與水星雙雙進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會收到許多禮物，非常開心。某些水瓶座會在一些活動場合中認識聊得來的新朋友，甚至邂逅有好感的對象。

金錢運方面，木星、海王星齊聚金錢宮位，手上資金餘裕，會到大買場購買許多食物囤放，或是容易被一些業配廣告洗腦催眠，想買一些其實自己用不上的東西，花錢之前請再三思考為佳。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到天王星影響，日月蝕能量亦尚未解除，對工作有嚴重的倦怠感，會想辭職，休息一段時間。某些水瓶座則是面臨職務的大幅度調整，會被調離原單位，也可能自己決定跳槽。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星與木星影響，覺得戀愛對象的穿著或是花錢的態度過於招搖，彼此有些摩擦。某些水瓶座則是因為亂花錢在一些無意義的事物上，使戀愛對象覺得你不可靠，對你的態度變得有些冷淡。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星、水星雙雙進入志業宮位，將會承接一個光鮮亮麗的的任務，受到許多人的矚目，也使你在職場上的地位有所提升。某些雙魚座則是多出許多悠閒的時間可以耍廢，覺得生活上輕鬆許多。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與海外宮位太陽有良好連結，會有許多機會接觸到來自海外的人士，而交到來自異國的新朋友。某些雙魚座則是到海外出差或旅遊，受到當地人許多幫助，覺得溫馨。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的海王星與木星受到火星影響，對人稍微釋放出善意，即招來一些爛桃花死纏爛打，會變得有些社恐。某些雙魚座容易流露出曖昧的氣息，卻被人說得很放蕩，感到很無言。

家宅運方面，火星在家宅宮位退行，受到木星與海王星的影響，家人太過於囉唆，會使你在這段時間想逃家，或是搬到外頭獨立生活。某些雙魚座的鄰居或室友，與你的作息習慣差異太大，造成你生活的困擾。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。