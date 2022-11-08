風水師直指罕見血月是「大凶」 提醒5重點要注意

血月將在今（8）日晚間出現，中央氣象局預計今晚18時16分可看到全食紅月，罕見的月掩天王星現象正巧發生於月食期間，錯過就要再等2322年。不過香港風水師七仙羽「七師傅」警告網友「今晚不要外出，最好還要窗戶、窗簾關好」。

七師傅在IG發文表示，月亮變紅色在古代稱為「血月」，古人將這個現象視為「大凶之兆」，紅色月亮是至陰至寒，血月來臨的時候，陰氣重、邪氣旺，正氣會衰弱，陽氣減少，是「極凶的天象」，血月出現會伴隨天災人禍及世局動盪。

她指出，11月8日為全食及適逢超級滿月、紅月亮，被稱作「血紅月」，因此有5個重點是可注意的：

最後，七師傅提醒大家「月食很美，但也危險，不要去賞這種奇景，外面凶險大，躺著也會中槍」。

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