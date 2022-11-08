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風水師直指罕見血月是「大凶」 提醒5重點要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
月全食、紅月掩天王今晚登場。圖擷自報天氣 - 中央氣象局
月全食、紅月掩天王今晚登場。圖擷自報天氣 - 中央氣象局

血月將在今（8）日晚間出現，中央氣象局預計今晚18時16分可看到全食紅月，罕見的月掩天王星現象正巧發生於月食期間，錯過就要再等2322年。不過香港風水師七仙羽「七師傅」警告網友「今晚不要外出，最好還要窗戶、窗簾關好」。

七師傅在IG發文表示，月亮變紅色在古代稱為「血月」，古人將這個現象視為「大凶之兆」，紅色月亮是至陰至寒，血月來臨的時候，陰氣重、邪氣旺，正氣會衰弱，陽氣減少，是「極凶的天象」，血月出現會伴隨天災人禍及世局動盪。

她指出，11月8日為全食及適逢超級滿月、紅月亮，被稱作「血紅月」，因此有5個重點是可注意的：

1、不要看天

血月最接近的時間，是11月8號下午5：30時至8：30這段期間（前後再加1小時磁場散退，最好10時才穩陣），這段時間最好留在室內，如果身在室外，不宜久留、不能望天空。

2、關窗落簾

七師傅表示自己在印度修行時，每逢月食日，整條街都沒有人，大家都不敢走出家門，家家戶戶全屋窗簾及窗戶都緊閉，避免接觸到月光。

3、生日月大凶

若生日在血月前後左右，會特別影響身體丶財運丶感情，要盡早做修法或升運，要認真對待。

4、影響股市

根據資料分析，每次血月後，股市都跌。

5、損福折壽

從玄學角度分析，日食會影響重要的政經人物出現變動丶月食會讓普通老百姓有災變。古人認為見到月食會損福報及折壽。古代的皇帝如果在日食月食日，突然烏雲密布遮住了月亮，證明皇帝德行高，可見影響福報論，自古流傅。

最後，七師傅提醒大家「月食很美，但也危險，不要去賞這種奇景，外面凶險大，躺著也會中槍」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日食 風水

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