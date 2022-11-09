11月生命靈數運勢分析：5號單身人被魔咒困住 7號人運勢挺好

引用四數作為11月的開端：

迂迂迴迴，總是自己困住了自己，心智與理智從來不會讓你離幸福更近，

表面的和平，也不是和平，別住在想像的象牙塔裡，

那裡看似安全，但那安全不是安心，只是因為沒有別人，只有你的孤寂。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：本週期有很多新的想法、創意想執行，對一號人在心靈上，是重新擦過玻璃的清澈感，這會讓你想找人討論、試著往前挪動腳步，心情上不再是陰雨，就已經是相當美好的事；

但礙於大環境不佳，這些新的念頭跟好的想法，在短期內就想立刻付諸實行，會有些困難，甚至還會遭到他人質疑、修改，所以得慎選討論的對象，才不易使好的點子胎死腹中。

目前都只適合討論、發想，若不能慎選對象，確定有聽得懂你的話的人，那留在心裡也行，雖不宜推展，但宜繼續延伸，靜待旁邊的時機跟上你。

工作／學習狀況：在專業上大家都傾向保守，在眾人中獨醒的你，大概在工作跟學習場合都會挺寂寞的，因為大家似乎聽不懂，也不想花時間理解你的看法，只想「先這樣就好」，所以怕的是一號人的一頭熱，腦袋太超前，反而會變成人際社交上的障礙，進而影響工作的氣氛或團體的和諧；

比起討論，或急著推行一些改革，一號人這段時間更適合專心在自己的工作範圍內，把框框先縮小，把方案先保留，因為這段時間提案，或任何的新開始，都可能必須是經過大量修改，才能成行，但那就失了原本的特色或優勢。

對外的資訊，有所保留、有所揀選，這段時間務必多發揮見人說人話，見鬼說鬼話的專長，靈活以對。

愛情：單身者在追求新關係上，缺乏活水，若要正確跟安全的機會，只在熟識的人裡面，那就得看你原本的生活圈裡是否有這類談得來的對象了，這段時間分辨的要領，就在跟對方談談你那些新的看法，看對方是否能跟得上，如果可以，那開啟這個對談，就是讓關係深化的關鍵；

新對象、不熟的人際圈，也會出現許多對談對象，不過這些對你來說只是爛桃花，只要開口試試，不用太多問題，你就會清楚的知道誰可以、誰不行了。

有伴侶者，伴侶對你的各種要求、提出的看法、想深入多聊一點天的行動，都呈現迴避、逃避的反應，訊息無法傳遞的你，在這段時間或許會試著用各種方法，就是要對方聽懂；但要注意，這種熱切會讓對方離得更遠，更逃避溝通，你的過份努力，反而會造成關係惡化加劇。

若發現自己投出的對話，對方越閃越遠，那要做的不是「說更多」，一號人可能需要問問自己，說的這些是不是自己的一廂情願，看似是在對方好，但實則充滿需要回應的壓迫感，或是「講了這個想交換到什麼」的前提，都會讓對話變得扣分，你得意識到問題，才能解決問題。

訊息指引：Exploration+Cup King

在此刻，向自己更靠近，不急著往外大聲宣告與證明，

那些希望與所有可能性，都將因為時間的精釀，不只是此刻的風韻。

生命靈數2

整體運勢：腦袋中有太多思緒同步運行，飛快的轉，或許會讓二號人有種出世感，跳脫世俗邏輯的思維，讓你停不下來，這些可能會被你解釋成是某種天啟、直覺反應，但本週期，不是耽溺在這些綺想的好時機，你得回到地球來，因為你這些看似「獨特好點子」的念頭，很可能只是因為太不實用，所以沒被人大量談論或使用而已；

緊抓這些念頭，還信心滿滿的訴說、想對外執行的你，可能會為自己製造很多生活中的混亂，惹來負評、非議，別說你不在意，因為我想你很可能會在心裡繼續這樣跟自己說，不過這些負面印象，很可能就延伸至生活，幫你帶來其他實質的損失，想止血，就得務實，不該繼續做夢了。

工作／學習狀況：在專業上受到批評，質疑、挑戰，二號人看似有主見，卻難以整合，只是重複的收集了很多大量的資訊，但這些資訊可能都因為個人的判斷力下降，有嚴重的偏誤，這些將帶來你跟他人溝通的困難，訊息無法傳遞，若仍堅持孤芳自賞，那無疑是往深淵更靠近；

但不好的消息是，無論是求職、或是學習進度、專案完成，都是有時效性的，而你正踩在這個Deadline，似乎沒有時間再讓你耽溺在之前的自我陶醉、避世心態裡了，也不能再放任那些看似努力，但其實早就知道一點用也沒有的假動作，十月早是底限，進到十一月，更是整個局勢越發清晰之實。

你得務實的面對自己，然後做出修正，把力氣花在真正有益（通常你不想談這些）的事情上，才能挽救眼前的頹勢。

愛情：單身者在追求新關係上，沒有機會，不過對你來說卻是好消息，因為困在自我逃避狀態的你，若要追求新關係，則很可能進入多角、會帶來痛苦的奇怪關係中，並非那些有多不行，若你能參與但不被捲入的話，想要都可以，可現在的你，卻無法認清什麼是逢場作戲，以為自己可以，但在當中迷失方向，可不是什麼好玩的事。

建議二號人不要為了想填滿內在黑洞，而追求一段感情，如果你是基於想被救贖或想救贖別人的心情，那麼還是對這段時間的爛桃花們止步比較好，即便它們看起來只一步，真的很近。

有伴侶者在關係中，有自顧自堅持的傾向，這些積極跟訴說，都會讓你覺得自己是「對的」對方都「不懂」，但說到底，真的是這樣嗎？

為什麼都只有你是對的，對方跟你不同調，就是錯的呢？

本週期與伴侶的對話沒有焦點，各種各話，而且你在說的時間居多，噢或許你會說你在「努力」，但，一段感情不需要這種「努力」，如果你真的很想「努力」，那就請努力正常、平等、日常的對話，就可以了，這才是這段感情缺少的，是實際，是一種能穩定共存的腳踏實地。

訊息指引：Obedience＋The Hierophant(R)

那顛倒是非的，是你，偷走了留白，注入了灰階，一絲一縷，

那指引早就不是神喻，別假傳天意，假裝一切都是注定。

那只是錯誤與逃避，不是神，是你的指定。

生命靈數3

整體運勢：轉換人際圈，遠離過往會幫你扣分、與你不對頻的人事，是本週期的重點任務，對於尚未在前段日子察決到的三號人，這段時間會特別容易發現某些人的真面目，或是特別感覺到對方話不投機，出現些訊號的時候，就請不要猶豫，是時候該往下個階段邁進了；

人際關係的轉換會帶來全新的局面，與過去不同，換上的將是能支持你、也能講出真實感受的一群人，運勢順轉的此時，三號人需要做的，是跟上新朋友們的真誠，避免戴著社交面具跟旁人互動，才能讓這個轉換帶來的正面，持續下去。

工作／學習狀況：在專業上，離開了一些自以為是的人，說是離開也不那麼精確，更像是「終於不能互動下去而分散」，無論主動或被動，志不同道不合的人總算要離開你的生活了，不需要再應付，但即便有這樣的「運」，只是為你帶來一些無法合作、已到盡頭的訊號，一切的促成，還是要三號人做出最後選擇；

主動能夠幫你快速找到下一個目標，無論是合作對象，或是新的工作項目。

被動雖不至於讓機會溜走，但美好的程度就是差了一階。

本階段的轉換是有時效性的，是計時闖關遊戲，考驗你的當斷則斷，當離則離的決心。

愛情：單身者容易遇到不夠真誠的人，這段時間也會有許多主動積極接近你的對項，但這些比起其他人，都是更需要提防的，這些無法發展成戀情，過去生活中，若有類似的角色，曾經積極過、轉冷淡，現在又再度出現的，也都需要優先排除，不能考慮；

本週期能發展的戀情訊號，其實一點也不浪漫，非常日常，會以好同學、好同事的方式出現，但這些才是潛力股，請務必多用真實的樣貌面對，會有後續的劇情。

有伴侶者在關係中，或許已經發現了關係需要更進一步，卻總是好像少了些什麼，這不只是在說未婚者的「想往結婚邁進，但好像少了一點動力」，即便是已經有了婚約，一樣會有「好像少了戀愛感，覺得很空虛」的感覺；

這些都是關係中長期只展現好的一面，對自己真實樣貌未曾完整交付的警訊，出現警訊，會讓你感到不適，但也是修正的好時機，多在伴侶面前坦露真誠，不只是「演出一對戀人」的表面，是這段時間的主題。

訊息指引：Love＋Knight Pentacles

你早就看見了，那生活中的缺乏與困境，都只因為你，

你早就看見了，那將來的可能性，

一點也不遠，可以更近，一切的到來，得是先由你的應許。

生命靈數4

整體運勢：對眼前狀況的停滯不前，感到不足或不滿，在堅持自己的做法、多次試誤之後，那些不行的方案，也會再次讓四號人感覺到「這樣真的行不通」了，若你尚未察覺這些警訊，那這些「撞到牆、此路不通」的劇情，就會在本週期大量上演，直到你「看見」然後「轉向」為止；

當然在這些要你轉向的過程間，勢必會帶來一些無論是財務上、或是情感精神上的耗損，這個都是你為了堅持不變，所需付出的成本。所以這段時間若有損，那也一定是你選的，好消息是，這些「損」，既是你選的，那你當然可以「不選就好」。

趁早看清一些不務實的堅持，早該放手，若打算順流移動去做該做的事，也會比你預期的更幸運順利。

工作／學習狀況：在專業上，需要大量付出成本，這段時間還可能伴隨著過勞，但能獲得的實益，卻是遠遠不如預期，雖然你可能還給得起，也還做得到，或是口袋還算深、要做完全沒有不行，可這段時間的工作跟學習狀況，也會讓你意識到「做這些好像都不太有意義了」；

在完成這個階段工作的同時，四號人應該知道，該換個方式，這些只是習慣，但不代表喜歡、也離為你帶來更多成就感，有滿遠的距離，雖不到立刻一刀切的轉換之際，但可以考慮在學習方向、工作上，都做出調整，刪掉那些太多類似的項目，多樣化、獨特性，不再只是求量多，是下個階段的勢在必行。

愛情：單身者在本階段，困於自己的保守，覺得戀愛應有的SOP，或許有好幾套深植在腦中，但那些你過去覺得會讓自己安全的，正是困住你、讓你沒辦法發展戀情的主因，這段時間會出現談得來的對象，或是你已有對象卻遲遲未能交往，都會讓你感覺到「再不快就不行的焦慮」，因為與過去不同，那些你覺得明明對你有好感的對方，真的很平靜。

是該主動跟靈活的時候了，你得拋開那些無用卻被你死守到底的SOP。

有伴侶者，在關係中雖然無風無雨，但也沒有什麼激情，甚至你會懷疑起這樣的安安靜靜，對方是否對你還在意？

生活雖無風雨，但淪為公式，讓過往感情的根基一點一點流失，如果你期待改變，那你就得是那個改變的人，而不是期待，卻只期待對方來做點什麼，你得先對自己有心，對關係有心，伴侶那看似還在，卻有哪裡怪怪、不確定的疑慮，才能被你的積極趨離。

訊息指引：Openness＋Cup 2

迂迂迴迴，總是自己困住了自己，心智與理智從來不會讓你離幸福更近，

表面的和平，也不是和平，別住在想像的象牙塔裡，

那裡看似安全，但那安全不是安心，只是因為沒有別人，只有你的孤寂。

生命靈數5

整體運勢：本週期在生活中，經常會有種複製貼上、不斷重複的感覺，無論是財務狀況的「一直需要精算，但收支仍不平衡」，或是很多明知無回報，卻還是持續在做的付出，但各方的受困，很可能都源自於同一個原因。

我知道或許你對所謂「同一個原因」滿頭問號，但這段時間，五號人將在生活中陸續發現，這些讓你一再陷入困境的盲點。

其實你平常也有機會看見的，只是習慣性的閃避，以逃避改變，但這段時間將更密集的，你會看到那個盲點，就是你一直盡可能「先不要」的事。

命運會逼得你往選擇它的方向去，遲早都是要選，主動永遠比被動輕鬆。

工作／學習狀況：這是段專業得以發揮、被看見的時期，只怕五號人面對機會不敢接招而已，因為本週期的五號人，雖然握有選擇權，能夠選擇接受哪種機會，卻經常因為自我價值搖擺，低估了自身能力，幫自己選了比較差的那個，也容易在價格上退讓、妥協；

或許你不只現在，過去很長一段時間都是這樣了，比起再多為自己講解多一點、再做得精緻一點，你經常都選了不修正，然後再在標價或是最終報酬上退讓的方案，但過去尚可如此，本週期你將面臨這個打折方案失效、或需要退讓更多的狀況，讓你無利可圖，可能需要倒貼。

是改變做法，讓成果變得更好的時候了，比起參考多數人的工作模式，你更需要幫自己下一套新的定義，若有往這個方向去，你會發現正面結果遠超出你的想像。

愛情：單身者在追求新關係上，似乎被一種「不覺得自己值得更好的人」魔咒給困住，經常用一種付出的姿態，試圖換取愛情；

無論是不主張自己的名份，或是選一個其實不那麼好，但「至少比較有機會被愛」的對象，這段時間，這樣「可以但不愛、可以愛但很辛苦」的對象又來了。

無論之前的你，是否一直是這樣誤會，選錯，但這次，你務必要幫自己，拒絕將就那個眼前馬上就有，但比較爛的，是打開新選項的必考題。

有伴侶者，與伴侶的關係進入倦怠期，或許雙方都會努力想改變，比之前更努力的展現自己好的那一面、比之前更用力的付出，不過仔細想想，這些努力，其實也不是現在才做，無論你或他，或許一直都在各種努力中打轉，不是嗎？但這段時間你們將更深刻的看見，這些「只有正面積極」的態度，是不管用的，實際上，不需要「更好」，比起追著「更好」，其實只要認可當下跟眼前，就是最好。

只一個念頭的差別，你會知道所謂的美好，根本就不必交換，不必追。

訊息指引：Humour＋Pentacles 3(R)

只選了肉眼可及的可能性，只能得到充滿侷限與不滿意的結局，

表面之下，還有更多未可知，從未選擇的路徑，

正待你跟上它，靜待你的更多願意，便能探尋。

生命靈數6

整體運勢：外在運勢明顯動盪的本週期，六號人在面對這些財務低迷、情勢轉壞、情緒起伏大的時候，比起不斷的「想」，思考哪裡出了問題，或許更該檢視，是不是想得太多、做得太少，才導致眼前這些失敗的狀況一再上演呢？

看起來根本的原因，是因為六號人總想找一個「最好的」方案，但實際上，卻沒有那個「更好的」，所謂的好，不是天然生成，其實都是一邊進行、一邊修正，才「慢慢變好」的。

如若你正困在一段低迷混亂中，請用行動取代想像，允許錯誤發生，得實地實踐、實驗，你才能獲得前往下一關的正確指引。

工作／學習狀況：在專業上需要重新整理，過去一段時間，為某特定事務投注了大量心力，若你已經試到沒辦法再試了，那麼，何不就認輸，承認自己前面有誤，其實對現況更有幫助的做法，不需死守戰場，可以轉移陣地；

但這也不是跟你說你可以逃跑、或眼前這些衰敗都是別人的問題，只是目前的發展已經到了盡頭，投注無用的努力，已經變成一種執著了，不過在轉移陣地，無論是要換職場、換個專案進行、或是改變努力的目標，你都得為自己整理，誠實面對過去視而不見、刻意忽略、只為不想改變的盲點，這個轉換才有意義。

此刻正有比眼前困局更好的轉換機會，你該做的是勇敢跳脫，帶著對過去經驗的整理心得，向下一局邁進。

愛情：單身者在追求新關係上，可以少點遲疑、少點猜測、更少點測試，其實眼前新出現的機會不錯噢！

但緊抱這些過份自我保護的狀態，希望一切萬無一失的心情，卻可能會讓你覺得眼前「什麼都沒有」，因為你根本害怕任何新事物，新的可能性，如果這樣倒也不是問題，但你也得先認清，是自己這些遲疑斷了自己的桃花，先對自己誠實後，你才會有機會深入去想自己為何會變成這樣，逐步的面對，才能往新戀情邁進。

有伴侶者在關係中，似乎困在自己的想像裡，在你眼中，這段時間無論對方做什麼，看起來都是想離開的訊號，但這些你覺得閃著紅燈的警訊，真實性卻可能非常低，比起「對方想離開、感情轉淡、對方態度很消極」，其實事實更接近於你「害怕」這些事的發生，因為太害怕了，就把恐懼投射到對方任何小動作裡。

問問你自己，是不是對於這段感情、還有自己沒有信心，才生出這些疑慮呢？

比起自己想像那些不存在的劇情，你該務實的回到關係中，保持跟對方的對話，才不會被自己的想像與恐懼吞噬。

訊息指引：Purification+Wand Queen

純化念頭與動機，陰暗需要被行動點亮，光亮之後便遠離，

別緊抱傷痛不放，別住在黑暗裡。

生命靈數7

整體運勢：在外境動盪的本週期，多數七號人卻有機會能不受太多影響。

這段時間會遇到大量要打擊你的自信、對你睜眼說瞎話的人，用他們自身的困境，來要你為他們負責，這當中當然不乏你最弱的那環，就是苦肉計，但這些畢竟都是「別人的事」，無論他們怎麼說，都跟你一點關係也沒有，只要你不主動加入，懂得拒絕，為自己設立好界線，就可以不被這些麻煩捲入；

整體看來，七號人在本月的運勢還是挺好，有實質的收益，能力也得以發揮，都是加分、正面的訊號，所以我們只要求這些好運，不要左手進、右手出就好。

有餘裕的時候，也多為自己保留一點後路，餘裕是為自己準備的，不是為了這些窮急才上門的人存在的。

工作／學習狀況： 這段時間的專業上，會面臨人事變局，或許是職場間的互鬥、流言互攻，也可能有各種讓你需要過勞才能達成的要求，總之，許多的不合理，都會被好像理所當然的提出，讓你大開眼界；

不過七號人若能踩穩自己的底限，保持清醒，你會知道這些根本就不該由你來負責，無論你想出再多的「可是」，都不會改變這個事實。

「可是不行、可是他說、可是如果我不要就會如何如何」你得先認清，自己只是害怕拒絕，就會變成壞人而已，但答應了這些過份的事，通常也不會為你贏來什麼美名，得不到感謝或實質報酬，只會有下一次的過份。

本週期，七號人得為自己決定，你保護或不保護自己，都行，但這些退讓，是無法為你換來公平的。

愛情：單身者在追求關係上，爛桃花眾，真的不少受苦受難、慣於用情緒、裝可憐來綁架他人、得到關愛的人出現；

這些當然不是你能順利談戀愛的對象，我想七號人在理智上是明白的，但就怕你一個不小心誤踩，若你對於拒絕這些明知錯誤的對象，心智卻極度動搖、產生自責的話，請務必回頭看看自己，不是眼前的人需要拯救，這只是代表你過往有傷未癒，你該救的，不是對方，是你自己。

有伴侶者，在關係中，伴侶也容易以削弱自己的價值、貶低自己、看起來很受困，來讓你感到壓力，好像你真的做得不好、真的需要付出更多、真的給得太少，七號人會持續的被這些狀態，搞得有點懷疑人生，懷疑自己；

但面對這些自責，都且慢回應，你得先恢復理智，持平的看，對方說的是真的嗎？或其實，這只是對方的一面之詞？

是的，你的確有可能因為過往的放縱、任由他自己合理化這些困境而「害了他」，你的確是有「救他的義務」，但絕對是反向的事，比起不斷被索求的回應，你更該務實的跟對方討論這些問題，才能一同解決問題。

訊息指引：Courage＋The Judgement

拿回那些宣講真理的決心，這一次，只為你自己，

期待翻新的生命，發言權正在你的手裡，眾人正側耳傾聽。

生命靈數8

整體運勢：本週期的外在環境，有許多人際問題，旁人可能主張你傷害他們、讓他們感覺不好、覺得你很驕傲、跩什麼跩呀？

這些他人對你責備的耳語，可能時不時的都會傳到你的耳邊，雖然你看似不為所動，但卻很難不真的往心裡去，一邊覺得討厭，但也一邊懷疑自己是不是真是別人說的那樣，這會讓八號人的心情不振，一直陷這些自問、卻不會有答案的問題裡。

比起當面不說清、假裝不在意，但自己回去越想越糾結，八號人都不該錯過延伸這些對話的機會，更主動、真實的跟對方進行拆解問題，抽絲剝繭一番。

通常，也不需要真的繼續下去，對方可能不會讓你繼續下去，就逃走了，那麼答案就很明顯了，你需要多為自己主張，就能避開這些無謂的人際，讓你懷疑自己。

工作／學習狀況：本週期，會有許多臨時請求，用人情也好、裝可憐也罷，希望你可以無償、或是以不合理的低報酬幫忙，這些請求的特色，就是「不公開、不循一般管道、不想依正常的程序來」；

希望你可以「特例」大開方便之門，用各種理由跟人際請託，這個都是拖緩八號人工作流程、信譽的東西，對八號人來說，倒也不需要直接拒絕，因為這些「私下的直接拒絕」，可能還是會幫你帶來一些流言。

若你想避開麻煩，就請「公開談」吧！就事論事的討論，不管旁人有沒有在看在聽，都營造一個公開感，是止住這些麻煩，讓你重回專心在本業的好辦法。本週期的靈感、創作力都滿滿，該把時間留給自己才對。

愛情：單身者可能遇見有人對你示弱、請求你幫忙，同時，這些人也可能讓你覺得他們對你有意思，不過說到底，都是因為你有利用價值，所以為了讓你更順利、甘願的「被用」，所以對你拋出好感，如此而已；

本週期的好感，與「幫我一點忙」共伴，如果是這種，你還是止步吧，這是詐騙，不是愛情呀～

但這段時間也是有不需附帶方案，就會喜歡你的機會，跟這些爛桃花交替出現，請把時間保留給真正的愛情。

有伴侶者，伴侶這段時間也會有點公主病傾向，話說公主不分男女，你千萬不要回應那種一看就知道在無理取鬧的要求，自以為能為關係加分的行為，卻會因為你有了第一次的允許，所以有第二、第三、後面無止盡的過份行徑；

伴侶這段時間的不穩定，通常不全是因為你做錯什麼，更可能是對方身體不適、或是過往心理創傷未癒。

在你能做到的範圍內，最好的辦法是就事論事的討論，這些讓你產生虧欠的責怪，背後通常都有促成對方這樣說話的主因，沒問題，不該解決問題，你們更需要一起找到原因。

訊息指引：Inspiration+Cups Queen(R)

那些恐懼不該困住你，那耳語，那非議，那些看似你都錯了的批評，

生命的考題向來會用各種方式對你出手，

但都是要你跟進的指引，從非為了擊倒你。

生命靈數9

整體運勢：外在環境有許多混亂，會讓將人生看得嚴肅的你，感覺到失去平衡，開始有許多內心的小劇場、自我懷疑；

如若九號人不問細節、不自己深入思考問題，只習慣依著表面狀態、別人的答案來判定眼前局勢，那這個月為你帶來的感受，無疑是負面的，因很多東西你沒辦法救，很多事你沒辦法回應，所以只得離開。

但實際上，若九號人願意更持平一點，先把內在安定了，就會知道，其實眼前這些不能插手、看似崩毀、結束、使不上力、救不回的，只是在告訴你「遠離戰場，你還有其他更好的地方需要去」，是同一種狀態「不可挽回、跟有更好的」一點也不相違背，相伴而生，你會感受到什麼，正反應了你的選擇。

工作／學習狀況：在專業上，將有許多急件，有時間壓力，看似都是一時一刻，沒有你的回應、沒有你立即的幫忙就會不行的，事實上，卻不是如此，事實上是，就算你加入了，也不能挽救頹勢，那根本就不是你插手就能改變什麼的，但若九號人一個不穩，被捲入之後，就很可能後面工作量大增，需要大量的加班、或是有收不完的麻煩，一個接一個；

在這段時間，九號人原本排程內該進行的工作，其實非常順利，只要你不給自己找額外的負擔，就沒問題。

是否要過勞？是否要賺得輕鬆跟順利？完全都取決於你，你得多保留時間給有益的事，而非受絆於人情壓力。

愛情：單身者在追求新關係上，有新的機會，在好壞交雜的狀態下，九號人卻很容易選錯，錯把同情當愛情，當你覺得對方很可憐的時候，請務必先同情一下自己，本週期出現的機會兩極，有那種溺在水裡的，也有那種好到你不相信的，但，不管你相不相信啦，你都得往更好的地方去。

在水裡的，你也沒有太會游，你救不起，該為自己認清，得先有貼近事實的自我認知，才能幫你迎來真的美好的愛情，而不是看似愛情的絕境。

有伴侶者，在關係中可能出現爭吵、對方的離開、消息變少、看似接近放棄的狀態，但如果你因為這些「眼前的失落」，急著做出彌補、拿什麼來換的話，這些看似積極挽救的行動，卻會造成這把失落的森林大火，持續延燒下去；

別急著將錯歸疚於自己，或是試圖用退讓來換到「馬上恢復原狀」的局面。

這段時間，更需要修復自己的身心，看似過勞、過度努力都沒用的你，需要的不是更努力，是保重自己。

允許留白、允許事情自然發展，不控制、但也不放手，靜觀其變，你會知道這些暫停是必須，是前往下一局的門票。

訊息指引：Abundance＋Cups 4

生命向來足夠豐盛，為你保留空白的餘裕，輕而易舉，

空間是必須，不需要努力填、奮力追，

只要給一點時間，你喘口氣。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。